Observable Space capta 90 millones y obtiene un contrato con la Fuerza Espacial de EE.UU.

La tecnología que está construyendo Observable Space para mejorar las comunicaciones espaciales.

Las claves

Las claves Generado con IA Observable Space, fundada en Los Ángeles, ha cerrado una ronda Serie A de 90 millones de dólares para desarrollar tecnología de comunicación láser para satélites. La startup ha obtenido un contrato de 94 millones de dólares con la Fuerza Espacial de EE.UU. para desplegar estaciones ópticas terrestres autónomas. La tecnología de Observable Space busca aumentar la velocidad y precisión de las comunicaciones espaciales, similar al impacto de la fibra óptica en internet. La empresa desarrolla cámaras, sensores y sistemas láser que mejoran la navegación, el seguimiento y la comunicación de los satélites en órbita.

El sector aeroespacial en Los Ángeles continúa creciendo a un ritmo acelerado. La apertura de contratos por parte de la NASA y del gobierno de Estados Unidos a empresas privadas ha impulsado la creación de numerosas startups que han puesto su mirada en la exploración y el desarrollo de tecnologías vinculadas al espacio.

Los Ángeles se ha consolidado como una ubicación estratégica para este tipo de iniciativas gracias a su larga tradición aeroespacial. La región desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de la industria durante la Segunda Guerra Mundial y, desde entonces, ha seguido atrayendo talento altamente especializado.

Observable Space, fundada en Los Ángeles por Dan Roelker, exejecutivo de SpaceX, busca transformar las comunicaciones espaciales.

En la actualidad, los satélites que orbitan alrededor de la Tierra se comunican principalmente mediante ondas de radio. El objetivo de la startup es aumentar significativamente la velocidad y la eficiencia de esas comunicaciones mediante el uso de tecnología láser avanzada.

Una comparación sencilla puede encontrarse en la evolución de internet durante la adopción masiva de la fibra óptica. Ese avance permitió aumentar la velocidad de transmisión de datos y mejorar notablemente la experiencia de navegación para millones de usuarios en todo el mundo.

La red de satélites que rodea la Tierra es cada vez más extensa y compleja, con lanzamientos constantes. A medida que aumenta la cantidad de objetos en órbita, también aumentan las probabilidades de incidentes o colisiones potencialmente catastróficas.

Por esta razón, los satélites necesitan ser capaces de “ver”, es decir, conocer con precisión la ubicación de otros objetos espaciales, además de comunicarse con la Tierra y navegar de forma autónoma.

La comunicación mediante láser permite mejorar la precisión de estas operaciones, reducir riesgos y aumentar considerablemente la capacidad de transmisión de datos.

Observable Space está desarrollando estaciones láser terrestres capaces de conectarse con satélites mediante haces de luz de alta precisión.

Paralelamente, la empresa trabaja en la creación de cámaras, sensores y otros instrumentos que puedan instalarse a bordo de los satélites para reforzar sus capacidades de navegación, seguimiento y comunicación.

La compañía anunció recientemente el cierre de una ronda Serie A de 90 millones de dólares, liderada por Lux Capital y con la participación de Upfront Ventures, Detroit Venture Partners, Island Green Capital, RTX Ventures, BRV Capital, Fathom Fund y Venrex.

La firma aeroespacial destinará la nueva inversión obtenida a ampliar el desarrollo de su tecnología, escalar los sistemas que ya mantiene en órbita y acelerar la expansión de sus operaciones en mercados internacionales.

Por otra parte, la Fuerza Espacial de Estados Unidos, creada durante el primer mandato del presidente Donald Trump, también ha respaldado a la startup mediante la adjudicación de un contrato valorado en aproximadamente 94 millones de dólares.

El contrato forma parte del programa APFIT (Accelerate the Procurement and Fielding of Innovative Technologies) del Departamento de Defensa de Estados Unidos, ahora renombrado Departamento de Guerra.

Su objetivo es reforzar las capacidades de vigilancia espacial mediante el despliegue de estaciones ópticas terrestres autónomas y expedicionarias. En la práctica, esto implica el desarrollo y la utilización de telescopios terrestres móviles que puedan instalarse con rapidez en prácticamente cualquier ubicación, incluidas zonas remotas o de difícil acceso.

“Quien controla la luz, controla el espacio”, afirmó Dan Roelker, cofundador y CEO de Observable Space, en un comunicado. “Las empresas y naciones que sean capaces de rastrear objetos con precisión, operar satélites y transmitir enormes cantidades de datos por segundo serán las que lideren la próxima era de la economía espacial. En Observable Space estamos construyendo ahora mismo los sistemas que harán posible todo eso: desde telescopios en tierra para rastrear objetos en órbita hasta cámaras a bordo de satélites y plataformas de comunicación láser entre el espacio y la Tierra”.

Las comunicaciones láser se han convertido en uno de los grandes objetivos de la industria espacial, ya que permitirán transmitir información a velocidades muy superiores a las alcanzadas por las ondas de radio convencionales.

Diversas empresas tecnológicas y actores del ecosistema de Silicon Valley han mostrado interés en proyectos relacionados con la infraestructura de procesamiento de datos en el espacio, un escenario en el que esta capacidad de transmisión podría desempeñar un papel fundamental. Y éste es justo el nicho de mercado que Observable Space ha encontrado.