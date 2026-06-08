La inteligencia artificial, el "intangible" que redefine la agenda empresarial de las empresas iberoamericanas

Las claves

Las claves Generado con IA La inteligencia artificial se ha convertido en la prioridad principal para las empresas iberoamericanas, liderando el ranking de intangibles relevantes en gestión empresarial. El informe "Approaching the Future 2026" revela que el 61,4% de las organizaciones en España y el 52,8% en Latinoamérica consideran la IA el asunto más importante para su actividad. Las empresas están invirtiendo en formación y capacitación de empleados para la integración de la IA, así como en nuevos modelos de trabajo y estructuras organizativas más flexibles. La gestión de la reputación y el riesgo reputacional gana protagonismo, con 8 de cada 10 organizaciones en Iberoamérica contando ya con mecanismos para medir y gestionarla.

"La inteligencia artificial (IA) deja de ser una tendencia emergente para convertirse en un verdadero factor de redefinición del entorno en el que operamos: condiciona la gestión empresarial, transforma los modelos de relación y tensiona directamente la construcción de confianza”. Estas palabras de María Luisa Martínez Gistau, presidenta de Corporate Excellence – Centre for Reputation Leadership y directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de CaixaBank resumen los resultados del recién presentado informe Approaching the Future 2026: Tendencias en Reputación y Gestión de Intangibles.

Elaborado en colaboración con CANVAS Estrategias Sostenibles sobre las respuestas de 2.120 profesionales de Iberoamérica, el informe muestra cómo la IA está redefiniendo la agenda de las empresas en España y Latinoamérica, convirtiéndose en una prioridad clara. Así, en la lista de intangibles de las compañías, por primera vez la IA lidera por primera vez el ranking de importancia con un 55,5% y en la concentración de recursos, inversión y trabajo en las organizaciones (47%).

La comunicación ocupa el segundo lugar en importancia (52,8%) y continúa siendo, un año más, el ámbito al que más recursos destinan las empresas (48,3%) y tras ellas, según importancia, se sitúan la reputación y el riesgo reputacional (49,4%), el liderazgo responsable (48,6%) y la gestión del talento y los modelos de trabajo (47,7%).

Si nos centramos en la inteligencia artificial, vemos cómo esta se ha convertido en "el asunto más importante para su actividad" para el 61,4% de las organizaciones en España y el 52,8% en Latinoamérica. Esta importancia va por delante realmente de la implantación de la IA que se sitúa en el 54,8% de las organizaciones españolas y el 43,4% de las latinoamericanas.

Para lograr avanzar en su desarrollo y uso las organizaciones están centrando sus esfuerzos en primer lugar en la formación y capacitación de los empleados, según afirma el 60,6 por ciento de los consultados en España y el 57,1 por ciento en Latinoamérica, seguido del uso de la IA en comunicación y generación de contenidos.

Preguntados por los principales desafíos en la implantación de la IA todos apuntan la necesidad de formación continua, su buena gobernanza y la reorganización del trabajo que implica.

En esa necesidad de reorganización, el informe analiza también cómo la gestión del talento y la evolución de los modelos de trabajo son los factores que experimentan el mayor incremento en importancia y el tercero que concentra más inversión por parte de las organizaciones. Su creciente protagonismo está estrechamente ligado a la capacidad de integrar la inteligencia artificial en la actividad empresarial, especialmente en España, donde el 56,7% de las compañías lo considera una de sus principales prioridades.

Nuevas competencias y modelos organizativos

Las compañías están centrando sus esfuerzos en impulsar estructuras más transversales y en preparar a los profesionales para trabajar de forma efectiva junto a la inteligencia artificial. Los resultados, explican, ponen de manifiesto que la transformación tecnológica requiere, además de innovación, el desarrollo de nuevas competencias, modelos organizativos más flexibles y una cultura basada en la colaboración.

Estos cambios impactan de forma directa en el liderazgo, un modelo más responsable y alineado con las expectativas de estos colectivos y la integración efectiva del propósito, los valores y los principios corporativos en la toma de decisiones estratégicas.

María Luisa Martínez Gistau, de CaixaBank, y Ángel Alloza, de Corporate Excellence.

También el propósito corporativo se sitúa en una fase de mayor madurez, marcada por la necesidad de demostrar resultados tangibles. Un objetivo para el que las empresas todavía reconocen tener dificultades a la hora de incorporarlo plenamente a sus modelos de gestión y convertirlo en una herramienta real para orientar decisiones, impulsar la transformación cultural y generar impacto en el negocio.

Otro intangible crítico para las empresas es la reputación o el riesgo reputacional especialmente en Latinoamérica, donde lidera el ranking con un 52,9% que la considera como la prioridad estratégica. El estudio evidencia una evolución hacia modelos de gestión reputacional más integrados en la toma de decisiones y en los sistemas de gestión de riesgos y, en esta edición, muestra que 8 de cada 10 organizaciones en Iberoamérica ya cuenta con mecanismos para medir y gestionar la reputación "aunque todavía persisten desafíos relevantes en la integración de un KPI de reputación en los cuadros de mando y en la toma de decisiones estratégicas y de negocio", señalan.

“Las organizaciones avanzan hacia una gestión cada vez más transversal y estratégica de la reputación, conectada directamente con el desempeño real del negocio, la confianza y la legitimidad social para operar. La IA introduce además un nuevo escenario en el que la reputación se ve especialmente impactada por sus algoritmos”, afirma Ángel Alloza, CEO de Corporate Excellence - Centre for Reputation Leadership.