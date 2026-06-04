De Asturias a México: la ruta de crecimiento de la española OkTicket en América Latina

Las claves

Las claves Generado con IA OkTicket, startup española de gestión de gastos, ha consolidado su presencia en Latinoamérica tras tres años, con México como primer mercado en la región. La compañía ha adaptado su plataforma a las complejas regulaciones fiscales de cada país, permitiendo la validación automática de facturas y el cumplimiento de requisitos locales. OkTicket utiliza inteligencia artificial para auditar gastos en tiempo real, optimizando procesos y facilitando la deducibilidad fiscal para sus clientes. La empresa planea duplicar su equipo en la región y ampliar operaciones a Brasil y Centroamérica, buscando que Latinoamérica iguale el volumen de negocio europeo en 2025.

Hace poco más de 3 años que la asturiana OkTicket desembarcaba en Latinoamérica y lo hacía confiando en Felipe Ojeda como CEO de esta aventura, chileno, con una larga experiencia en el ecosistema startup e inversor y, curiosamente, alguien que lo que quiso es adquirir la compañía un tiempo antes. “No cuadró pero nos hicimos amigos”, recuerda.

México fue la primera parada en la historia de internacionalización de OKTicket; tras una obligada fase de puesta en marcha de la estructura local y de adaptación para responder a las exigencias fiscales de los distintos países latinoamericanos.

Y es que, como explica Felipe Ojeda, uno de los principales desafíos fue incorporar funcionalidades específicas relacionadas con la validación de facturas electrónicas, la recuperación automatizada de comprobantes tributarios o la deducibilidad fiscal y los requisitos de compliance corporativo. “Estos conceptos existen en Europa, pero no son core del producto, dado el sistema de confianza de la tributación europea, donde un recibo de ticket es válido contablemente, mientras que en México la factura electrónica es obligatoria”.

Ese trabajo de localización ha permitido que la filial mexicana sea a día de hoy autosostenible y que la compañía avance a nuevos mercados como Perú, Chile y Colombia. Actualmente, OkTicket en Latinoamérica cuenta con una plantilla cercana a las veinte personas y planes para ampliar el equipo hasta entre 25 y 30 profesionales antes de finalizar el año.

“En Latinoamérica estamos en pleno auge de captación: nuestra proyección es cerrar 2026 con entre 50 y 100 empresas clientes y del orden de 50.000 a 60.000 usuarios en la región”, afirma el CEO. Planes que quieren llevar a que la región, que a día de hoy ya representa en torno al 23% de los ingresos recurrente anuales de la compañía a nivel global, iguale en volumen al negocio europeo el próximo año.

“Un motor clave es la demanda de regionalización: muchos de nuestros clientes españoles usan México como puerta de entrada a LATAM y necesitan que los acompañemos con una plataforma unificada de control de gastos en las principales capitales de la región”, comparte con DISRUPTORES AMÉRICAS Felipe Ojeda.

Objetivos a dos años en los que México sigue siendo pieza clave, así como consolidar los cuatro mercados activos y “abrir Brasil más al menos un mercado de Centroamérica”.

Ante la pregunta de si en esta gesta es más difícil la regulación fiscal, la cultura empresarial o la evangelización tecnológica, Felipe Ojeda no tiene duda en señalar la regulación fiscal que en cada país tiene un sistema distinto: “En México el CFDI y el SAT, en Chile el SII, en Perú la SUNAT, en Colombia la DIAN. No basta con traducir el producto; hay que reconstruir la lógica fiscal completa para cada mercado”

“Así asegura que Latinoamérica es el territorio más complejo y más avanzado del mundo en compliance fiscal, porque nuestros países dependen de una recaudación eficiente para financiar planes sociales y crecimiento. Esa complejidad es nuestra mayor barrera competitiva frente a soluciones genéricas que no hacen ese trabajo”.

La evangelización tecnológica también tiene peso ya que la mayoría de las empresas latinoamericanas aún gestiona los gastos de sus empleados de forma manual pero y “algunas empresas se muestran escépticas sobre lo que implica digitalizar este tipo de procesos".

"No obstante, ese escepticismo inicial se disipa en cuanto prueban la plataforma, la adopción es rapidísima: el ahorro del 80% del tiempo administrativo y la mejora tangible en deducibilidad fiscal son argumentos que hablan solos”, responde.

La inteligencia artificial como auditora

Ahorrar también tiempo es lo que les está permitiendo aplicar inteligencia artificial a la plataforma, algo que no es nuevo para OKTicket, apunta el CEO en Latinoamérica.

“Llevamos cuatro o cinco años trabajando con inteligencia artificial, mucho antes de que fuera tendencia. Nuestro CTO y cofundador, Eduardo Vázquez, desarrolló desde el inicio modelos de machine learning que hoy han evolucionado hacia Pelaio, nuestro motor de IA generativa".

La compañía aplica la IA para "auditar" los gastos de las compañías de forma más ágil y certera. OKTicket

Un modelo que, detalla, funciona como un auditor incansable: procesa cualquier comprobante sin importar calidad, idioma o moneda, categoriza automáticamente, valida políticas corporativas y detecta anomalías (duplicados, gastos inflados, recibos manipulados) en tiempo real, no semanas después”.

Ahora la compañía quiere dar un paso más allá y para ello, hace un año, desarrollaba su propio MCP, Model Context Protocol. “Tenemos toda la plataforma microservilizada y apificada, lo que nos permite un cambio de paradigma: pasar de integrar la IA en el SaaS a integrar el SaaS en la IA de nuestros clientes. Nuestra visión es que el administrador financiero deje de revisar manualmente y pase a supervisar una arquitectura multi agéntica que haga todo el trabajo repetitivo por él. Eso es el futuro, y ya lo estamos construyendo”.

Más integraciones con ERPs locales y otras herramientas del ecosistema de software empresarial (“ahora mismo contamos con más de 100 integraciones”), más partners, más penetración en empresas medianas y grandes… El objetivo es que para 2027 OkTicket sea la plataforma de referencia en gestión automatizada de gastos corporativos en América Latina, nos adelanta.

“Tenemos la tecnología, la experiencia en compliance fiscal de múltiples jurisdicciones y un equipo que sabe construir mercados desde cero. Los próximos veinticuatro meses van a ser decisivos”.