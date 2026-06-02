Startups, digitalización, transporte y energía despiertan el interés inversor en la nueva Venezuela

Las claves

Las claves Generado con IA El regreso de aerolíneas estadounidenses y el interés por nuevas rutas reflejan una reactivación económica y empresarial en Venezuela. Startups como Cashea y Yummy han revolucionado sectores como el crédito minorista y la logística, atrayendo inversiones millonarias y destacando en el mercado regional. Emprendedores venezolanos en el extranjero, como Víctor Cárdenas en Silicon Valley, lideran proyectos innovadores en fintech y compiten globalmente. Inversionistas internacionales y el gobierno venezolano impulsan fondos, digitalización de trámites y rehabilitación del sector petrolero, favoreciendo el clima para nuevos negocios.

Hace apenas un mes que American Airlines volvió a aterrizar en Caracas, un destino que dejó en 2017. Estos primeros vuelos entre Miami y Caracas no solo tienen un valor afectivo, sino, sobre todo, económico y empresarial. La aerolínea de bandera de Estados Unidos planea incluir Maracaibo entre sus destinos. Y también salidas desde Texas, capital del petróleo en Estados Unidos. JetBlue, con base en Fort Lauderdale, al norte de Miami, ha expresado su intención de añadir rutas.

Mientras tanto, internamente, se vive un despertar. Una sensación de ser el nuevo El Dorado. Las apps de emprendedores que se centraron en pagos, reparto, transporte, envío de divisas… en resumen, las aplicaciones más comunes en América Latina, despiertan un nuevo interés en los fondos.

Pedro Vallenilla fundó Cashea en 2022 para ofrecer compras a plazos sin intereses (buy now, pay later, BNPL), algo que parecía imposible en una economía dolarizada a medias, sin bancarizar y con una inflación desbocada. Cuatro años después de su lanzamiento, mueve más de 120 millones de dólares al año y asegura que ya es rentable. Vallenilla fue construyendo con cierto toque artesano, negociando directamente con los comercios, con intuición y generando confianza.

Cashea resolvió el crédito minorista. Vicente Zavarce resolvió la logística. Yummy nació como app de delivery en 2020, un equivalente al Glovo de España, al Rappi de México y Colombia, o al Uber Eats de USA. Se estrenó en plena pandemia y en medio de un país con apagones y escasez de combustible.

Seis años después, es la única superapp venezolana: restaurantes, supermercados, farmacias, moda, transporte y entradas para eventos en una sola plataforma que procesa más de 16 millones de pedidos al año. Yummy, que pasó por Y Combinator, ha recaudado 47 millones de dólares.

La diáspora que compite en Silicon Valley

No todos los emprendedores venezolanos construyen desde Caracas. Víctor Cárdenas Codriansky, de 25 años y formado en Stanford, cofundó Slash en San Francisco. Opera en Estados Unidos. Tras la compra de Brex por parte de Capital One, Slash se ha convertido en una de las startups de moda en Silicon Valley. Aspiran a convertirse en la tarjeta de crédito preferida de las startups.

Se diferencian por utilizar agentes de inteligencia artificial para ofrecer banca, tarjetas, tesorería y pagos globales a más de 5.000 empresas.

En el punto de mira está la banca tradicional. No se esconden. En Slash, además de Y Combinator, han invertido NEA y Goodwater Capital.

Cárdenas representa a una generación de venezolanos que no espera a que el país se arregle para competir con Goldman Sachs.

Peter Thiel, la gran señal

Más allá de la diáspora, el hecho de que Peter Thiel, el inversor que financió a PayPal y a Palantir, apoye a Erebor Bank se ha tomado como la señal definitiva. Esta startup propone reconectar a Venezuela con el sistema financiero estadounidense. Fred Ehrsam, cofundador de Coinbase, se ha unido a la cruzada.

Ikualo, otra fintech, proyecta 30 millones de euros en remesas a Venezuela para 2026.

Dinero que entra directamente a billeteras digitales (wallets) y engranan el consumo a través de Cashea, Yummy y Erebor, que abre la puerta al comercio internacional.

Este puzle de piezas que encajan ofrece una perspectiva optimista. Esos dólares no entran en maletines; entran en wallets. Y las wallets engrasan el flujo de capital de Cashea, Yummy, Erebor…

Facilidad en trámites

El gobierno venezolano gestionado por Delcy Rodríguez, por su parte, ha ordenado la creación de fondos y programas de apoyo a emprendedores, incluida la participación en eventos internacionales.

El primer paso ha sido muy celebrado en Florida: la posibilidad de realizar trámites online para la apertura de una empresa o para obtener un visado tanto de turismo como de negocios. Algo que hace apenas unos meses era impensable.

El petróleo no pasa de moda

Lionheart Capital y Latam Energy Partners, desde Florida, han sido de los primeros en mover ficha para reactivar los pozos de petróleo faltos de tecnología y estructura. La joint venture cuenta con 500 millones de dólares para rehabilitar los campos maduros.

IDEALnet y Plata Energy se centran en la previsión y el análisis con inteligencia artificial.