IAméricas, la iniciativa de Adigital para promover el uso responsable de la IA entre las empresas latinoamericanas

La iniciativa cuenta con un Marco de IA Responsable para ayudar a las empresas en su implementación y uso. Magnific

Las claves

Las claves Generado con IA IAméricas, impulsada por Adigital y BID Lab, ha ayudado a más de 3.000 empresas latinoamericanas a adoptar inteligencia artificial de forma responsable y competitiva. La iniciativa combina la experiencia europea en gobernanza digital y el conocimiento regional del BID Lab para crear un ecosistema que promueve el uso ético de la IA en América Latina. El 70% de las empresas registradas en IAméricas ya utiliza IA, aunque enfrentan barreras como falta de capacidades especializadas y dificultades para integrar la tecnología en procesos reales. IAméricas ofrece programas formativos, herramientas de diagnóstico y un marco de IA Responsable para fortalecer la adopción ética y sostenible de la inteligencia artificial entre startups y pymes latinoamericanas.

Reconocida por la plataforma de Naciones Unidas UN Digital Cooperation Map, IAméricas ya ha ayudado a más de 3.000 empresas latinoamericanas a adoptar la inteligencia artificial de forma responsable y competitiva. Una iniciativa impulsada por Adigital y BID Lab que busca consolidar a España como hub digital de referencia y “hacerlo implica fortalecer lazos con Latinoamérica”, explica Vanessa Neble, directora de proyecto de IAméricas.

Las sinergias de ambas entidades son muchas y así IAméricas surge de combinar la experiencia de Adigital en el desarrollo de marcos avanzados de gobernanza digital en Europa, y de BID Lab en su conocimiento de las necesidades y oportunidades en América Latina y el Caribe.

Dicha suma permite “crear un entorno que fortalece la gobernanza de la IA a través de programas de asesoría, espacios de concientización sobre los beneficios de la IA alineados con estándares internacionales o el desarrollo y la aplicación de herramientas prácticas”, añade Vanessa Neble. Todo ello con un único objetivo: Crear un ecosistema donde la IA se adopta de forma segura y responsable sirviendo como catalizador para reducir las desigualdades y aumentar la confianza.

Actualmente IAméricas está poniendo el foco en Chile, Uruguay, Ecuador, Colombia, México y Brasil aunque, nos dicen, la plataforma está abierta a cualquier empresa de América Latina y el Caribe que quiera formar parte de este ecosistema y participar en sus programas y actividades.

La colaboración en cada uno de estos países con entidades locales y regionales, como agencias nacionales, entidades gubernamentales, aceleradoras e incubadoras de negocios, fondos de inversión, hubs de innovación, cámaras de comercio, universidades o centros de investigación, entre otros, “es lo que nos permite llegar de manera efectiva a nuestro público objetivo: startups y micro pymes”.

Crece el uso de la IA

Esas pequeñas empresas a las que se dirige IAméricas es cierto que tienen ya “cierto grado de digitalización” y así, apuntan que, de la comunidad registrada en la plataforma, el 70 por ciento ya utiliza inteligencia artificial.

De ellas, el 49% declara ser usuario de la IA (utiliza plataformas de terceros) un 4% declara desarrollar modelos propios, y un 19% declara ser un perfil híbrido (que desarrolla e integra modelos de terceros).

Sin embargo, aún hay barreras importantes: falta de capacidades especializadas, dificultades para integrar la IA a procesos reales de negocio o poca claridad sobre cómo escalar estas soluciones de forma sostenible, son las que destacan como principales desde IAméricas.

“También vemos que muchas empresas comienzan probando herramientas de IA, pero sin una estrategia clara detrás. Y ahí es donde aparecen problemas como soluciones poco útiles, baja adopción interna o expectativas irreales sobre lo que la tecnología puede hacer”, comparte con DISRUPTORES AMÉRICAS Vanessa Neble.

Vanessa Neble, en uno de los actos de IAméricas. Adigital

Esa falta de implementación estratégica o responsable, en ocasiones termina generando el efecto inverso al esperado; “por ejemplo, costos que se disparan en lugar de reducirse o ineficiencias operativas, como intentar automatizar procesos que todavía no están preparados para ser automatizados, entre otros desafíos”.

Lo cierto es que los desafíos y riesgos para lograr un uso responsable de la IA no entienden de geografía y son universales, afirma la responsable de IAméricas.“Temas como sesgos, privacidad, transparencia o seguridad pueden aparecer en cualquier país, independiente del nivel de desarrollo del ecosistema. Una mala implementación de IA puede afectar tanto a una empresa en Europa como en Latinoamérica. Por eso, más que hablar de diferencias en “IA ética” o responsable según la región, hablamos de principios internacionales que ya tienen bastante consenso global, como los promovidos por la OECD y otros organismos internacionales”, señala.

La regulación y la adopción sí son distintas entre nuestras empresas y las de América Latina: Europa va más adelantada, especialmente con iniciativas como la AI Act, mientras que en Latinoamérica todavía estamos en una etapa más temprana, nos explican. Pero, lejos de verlo como un problema, “eso también abre una oportunidad interesante: la región puede aprender de lo que ya funcionó y también de lo que no e incorporar buenas prácticas desde etapas más iniciales”.

Imagen de uno de los talleres realizados con startups y emprendedores. IAméricas.

Programas de formación y acceso a herramientas que facilitan la adopción de principios internacionales, en los que se basan la mayoría de las futuras regulaciones, son las armas con las que IAméricas quiere fortalecer las capacidades de las empresas latinoamericanas para que puedan “anticiparse, desarrollar soluciones de IA más robustas y escalables, y avanzar en una adopción responsable alineada con estándares éticos globales, independientemente del país en el que operen”.

Train the Trainers es uno de estos programas, una iniciativa diseñada “para generar un efecto multiplicador en la región mediante la formación de mentores y actores del ecosistema que trabajan directamente con startups y pymes”. En su primera edición, implementada junto a ANDE (Agencia Nacional de Desarrollo de Uruguay), lograba impactar a más de 35 mentores y 100 pymes.

Marco de IA Responsable

“El objetivo de este programa es instalar capacidades locales que permitan mantener viva la conversación sobre IA Responsable de manera sostenible en el tiempo. En este contexto, los mentores cumplen un rol clave como agentes de cambio dentro del ecosistema, apoyando a startups y pymes en la identificación de oportunidades de mejora en gobernanza de IA y acompañando procesos de adopción responsable”, manifiesta Vanessa Neble.

Como parte de esta iniciativa, IAméricas implementaba también el uso de su Marco de IA Responsable dentro del programa, herramienta que permite a las empresas obtener un diagnóstico inicial sobre su nivel de preparación para adoptar o desarrollar IA, además de una hoja de ruta práctica para avanzar en ese proceso.

“Este marco se ha convertido en uno de los pilares del proyecto, ya que ayuda a identificar riesgos, oportunidades y próximos pasos para implementar IA de forma más competitiva y alineada con estándares internacionales. Además, funciona como punto de entrada natural hacia otras iniciativas del ecosistema IAméricas”, aclaran.

Paralelamente, IAméricas ya prepara nuevas ediciones de su programa de mitigación de sesgos algorítmicos, que busca mejorar la calidad y confiabilidad de estas tecnologías, especialmente en etapas tempranas de diseño e implementación.

Según Vanessa Neble, “los programas de asesoramiento tienen un impacto tanto inmediato como a largo plazo, especialmente en startups que incorporan desde etapas tempranas un ADN de responsabilidad por diseño. Las certificaciones, por su parte, representan un paso más avanzado de autorregulación y funcionan como un sello que visibiliza el compromiso de las empresas con una IA responsable”.

Un puente directo entre el ecosistema emprendedor y de innovación entre España y Latinoamérica en un escenario, explican, de gran dinamismo. “España se ha convertido en puerta de entrada a Europa para muchas startups latinoamericanas, gracias a la afinidad cultural, la lengua común y la similitud en modelos de negocio y, a su vez, Latinoamérica representa un mercado estratégico y en expansión para las empresas tecnológicas españolas”.

Y un claro objetivo que una todavía más estos dos ecosistemas: Democratizar el acceso al conocimiento y crear un ecosistema transatlántico más sólido, confiable y preparado para aprovechar todo el potencial de la IA responsable. “Impulsamos iniciativas que facilitan conexiones, comparten conocimiento regulatorio y promueven estándares comunes entre Europa y Latinoamérica. Nuestro objetivo es que la innovación fluya en ambas direcciones y se traduzca en beneficios tangibles para empresas, instituciones y ciudadanía”, concluye la directora de IAméricas.