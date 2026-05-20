El tendido eléctrico en EEUU, en alerta por el consumo eléctrico de los centros de datos

Las claves

Las claves Generado con IA La NERC ha emitido una alerta de nivel máximo por el riesgo que el crecimiento de centros de datos supone para la estabilidad de la red eléctrica en Estados Unidos. El consumo energético y de agua de los centros de datos, especialmente los vinculados a la inteligencia artificial, está generando tensiones con comunidades locales y poniendo en peligro el suministro. En Georgia, un centro de datos dejó a vecinos con baja presión de agua por uso excesivo y conexiones sin autorización, mientras que en Utah se planea un complejo que duplicaría el tamaño de Manhattan. El complejo Stratos, en Utah, podría liberar cada día tanta energía térmica como 23 bombas atómicas de Hiroshima, agravando los problemas de sequía en la región.

Los centros de datos en Estados Unidos están poniendo en riesgo la capacidad del sistema eléctrico del país, según una alerta emitida este mes por la North American Electric Reliability Corporation (NERC, por sus siglas en inglés).

El organismo advirtió que el crecimiento acelerado de instalaciones vinculadas a la inteligencia artificial está generando nuevas amenazas para la estabilidad de la red eléctrica norteamericana.

Una de las funciones principales de la NERC es garantizar que el sistema eléctrico de Estados Unidos, Canadá y parte de México funcione de manera estable y segura, evitando apagones masivos, fallos operativos y posibles daños en la infraestructura.

La alerta emitida por la NERC solicita a los operadores eléctricos y a las empresas energéticas adoptar medidas inmediatas de mitigación para reducir el riesgo de interrupciones del suministro. El documento también insta a mejorar los sistemas de monitoreo y coordinación entre compañías eléctricas ante el aumento repentino de demanda generado por centros de datos de gran escala.

Se trata de la tercera alerta que el organismo emite en el último año relacionada con la presión que los centros de datos están ejerciendo sobre la red eléctrica. Sin embargo, esta vez la NERC elevó el aviso a una alerta de nivel tres, el nivel más alto dentro de su sistema.

En este nivel, el organismo advierte que el crecimiento acelerado de grandes cargas computacionales, especialmente aquellas asociadas a inteligencia artificial y la computación avanzada, está generando riesgos significativos para la estabilidad energética del territorio.

Según la organización, algunos centros de datos presentan patrones de consumo variables que pueden alterar el equilibrio del sistema en cuestión de segundos.

De acuerdo con la NERC, ya se han detectado fluctuaciones repentinas y desconexiones automáticas que ocurren en intervalos extremadamente cortos, dificultando que los operadores eléctricos puedan reaccionar a tiempo.

El margen de respuesta resulta clave para evitar daños en la infraestructura energética.

Tensión con las comunidades vecinales

Este aviso se produce en un momento de creciente tensión entre los desarrolladores de centros de datos y las comunidades que albergan las nuevas construcciones.

En estados como Georgia, el elevado consumo de agua asociado a estas instalaciones se encuentra en el centro de la polémica.

La comunidad de Fayetteville, en Georgia, ha sufrido las consecuencias de uno de estos proyectos después de que un centro de datos dejara a numerosos vecinos con una presión de agua mínima.

La empresa responsable de la instalación, Quality Technology Services, instaló una conexión al sistema de abastecimiento sin contar con autorización previa de las autoridades locales.

Nuevo complejo tecnológico en el estado de Utah

En total, la compañía debía más de 150.000 dólares por el consumo de aproximadamente 110 millones de litros de agua. La empresa argumentó que el problema se produjo mientras la ciudad realizaba la transición hacia medidores inteligentes.

A esto se suma la polémica construcción de un nuevo complejo tecnológico en el estado de Utah, bautizado como “Stratos”. El proyecto se desarrollará en Box Elder County, al noroeste de Salt Lake City, y cuenta con el respaldo del conocido inversor canadiense Kevin O’Leary. Según los planes iniciales, el tamaño del complejo duplicaría la superficie de Manhattan.

El profesor Robert Davies, físico de la Utah State University, afirma que la energía térmica liberada diariamente por Stratos equivaldría a la explosión de 23 bombas atómicas similares a la de Hiroshima

El enorme consumo energético y de agua previsto para Stratos tendría consecuencias directas para una región que ya enfrenta graves problemas de sequía.

El ayuntamiento local mantuvo varias reuniones públicas con residentes que expresaron su rechazo al proyecto. Durante una de las audiencias más tensas, la comisión encargada decidió continuar parte del procedimiento de forma virtual debido al ambiente de confrontación.

La magnitud energética del proyecto ha dado pie a comparaciones llamativas. El profesor Robert Davies, físico de la Utah State University, afirmó que la energía térmica liberada diariamente por el complejo equivaldría a la explosión de 23 bombas atómicas similares a la de Hiroshima.

La proliferación de centros de datos en Estados Unidos se ha convertido en una preocupación bipartidista.

En marzo de este año, Donald Trump anunció una iniciativa orientada a que las compañías de inteligencia artificial y grandes operadores tecnológicos asumieran el coste de la infraestructura eléctrica necesaria para alimentar sus centros de datos.

El objetivo era evitar que las comunidades locales terminaran pagando facturas eléctricas más elevadas debido al auge de la inteligencia artificial. Sin embargo, la propuesta nunca llegó a implementarse a nivel nacional.