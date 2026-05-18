Waymo abre su servicio a todos los usuarios de Miami con el clima tropical y los puentes como reto adicional

El coche de Waymo en una de las autovías de Miami.

Las claves

Las claves Generado con IA Waymo ha abierto su servicio de taxis autónomos a todos los usuarios de Miami, ampliando su cobertura a nuevas zonas de la ciudad. Los vehículos deben afrontar retos únicos como puentes levadizos, calles inundadas, tormentas tropicales y un estilo de conducción local agresivo. El servicio utiliza coches Jaguar I-Pace equipados con sensores avanzados y seguimiento remoto, ahora también circulando por grandes autopistas de Miami. La expansión coincide con la temporada de lluvias, lo que supone un desafío adicional tras incidentes recientes con sus vehículos atrapados en charcos.

Si en Los Ángeles o San Francisco el reto para un coche autónomo es sortear el tráfico denso y las autopistas de seis carriles, en Miami la prueba es otra. Los coches de Waymo se enfrentan a puentes levadizos, la temporada de tormentas tropicales que arranca justo ahora, calles inundadas con frecuencia y un estilo de conducción agresivo.

Waymo, la empresa de taxis sin conductor propiedad de Alphabet (la matriz de Google), ha dado un paso al frente al abrir su servicio a todos los usuarios. Tras unos primeros meses de pruebas con lista de espera que comenzaron en enero, ahora permite que, con solo registrarse en la aplicación, se pueda subir a uno de sus vehículos.

Además, han ampliado la cobertura. Ya no es solo el centro de la ciudad y la zona más turística de Miami Beach, también se puede ir a Miami Gardens, North Miami Beach, Miami Shores y Little River. Y, por primera vez, va más allá de las grandes autopistas que conectan la zona, todo un reto de ingeniería en tiempo real al atravesar la I-95, la Dolphin Expressway (State Road 836) y el Palmetto Expressway (State Road 826).

Escaparate para Latinoamérica

Todo esto obedece a un plan nacional, pero también a la intención de profundizar en Miami, uno de los primeros lugares de Estados Unidos donde abrieron una oficina, donde los problemas de tráfico son notables.

Y también mantiene un fuerte vínculo con Latinoamérica, para muchos visitantes esta novedad de vanguardia les hace familiarizarse con el servicio, además de percibirlo como una atracción más de la ciudad.

Waymo desembarcó en Miami en enero como su sexta ciudad operativa, tras Phoenix, San Francisco, Los Ángeles, Austin y San Antonio. La compañía acumuló más de 150.000 solicitudes en lista de espera entre Miami y Orlando antes de abrir el servicio al público general a finales de abril.

El salto a las autopistas es significativo. Hasta ahora, los vehículos Jaguar I-Paceequipados con sensores lidar, cámaras y radares varios, además de seguimiento en remoto de toda la flota, circulaban principalmente por las calles urbanas. En lo sucesivo, tendrán que demostrar que son capaces de realizar cambios de carril a alta velocidad, adelantar, entrar y salir de las autovías.

La temporada de tormentas

La expansión coincide con el inicio de la temporada de lluvias en el sur de Florida, un factor que ya ha puesto en aprietos a la flota de Waymo en otras ciudades.

El pasado 20 de abril, un vehículo de la compañía en San Antonio, Texas, detectó agua acumulada en la calzada, redujo la velocidad y siguió avanzando, hasta quedarse atrapado. Waymo decidió retirar 3.800 unidades de sus vehículos para revisar y actualizar su software.

Mensaje de Waymo al quedarse atrapado en un charco. RJC Miami

En la noche del jueves, quien suscribe pudo vivir un momento limbo similar, al quedarse el coche atrapado en un charco en Miami Beach. Tras varios minutos sin saber cómo actuar, moviéndose adelante y atrás, sin apenas moverse del lugar, una persona comenzó a dialogar, como si fuese una llamada por teléfono, y pedir más información de la situación, para conseguir sacar el vehículo del charco.

Este asistente aseguró que enviaría un código de descuento de Uber para compensar la molestia. En general, hacer un viaje con Waymo cuesta un 30% más que con un conductor humano en otra aplicación.

Celebración y competencia

El jueves por la noche, Waymo organizó una fiesta en el aparcamiento del 1111 Lincoln Road, en Miami Beach. Un espacio icónico, muy usado por influencers y publicistas, diseñado por Herzog & de Meuron en Miami Beach, donde Camila Cabello ofreció un concierto privado. La cantante, que recientemente recibió la llave de la ciudad, se ha convertido en una especie de embajadora local del proyecto.

Waymo no está solo, aunque sí en lo que respecta al servicio público. Zoox cuenta con una amplia flota de vehículos que circulan por la ciudad. En este caso con un ingeniero en el asiento del conductor, aunque no esté manejando. Su misión es captar datos de tráfico, calles, flujos, horas punta, comportamientos… para después lanzar su modelo o poder ofrecer su software a terceros.