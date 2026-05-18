España se ofrece como una puerta de entrada de las empresas latinoamericanas de tecnología sanitaria a Europa

Las claves

Las claves Generado con IA España quiere convertirse en el corredor de tecnología sanitaria entre Latinoamérica y Europa, según se destacó en la primera Cumbre Iberoamericana de la Industria de Tecnología Sanitaria (CITECSA). México, Brasil y Colombia son los principales destinos de exportación de tecnología sanitaria española, mientras que las importaciones provienen sobre todo de México, Costa Rica y República Dominicana. La cumbre enfatizó la necesidad de mayor colaboración entre autoridades, organismos de certificación e industria para facilitar el acceso al mercado europeo y garantizar la calidad y seguridad de los productos. España se posiciona como puerta natural para que empresas latinoamericanas de tecnología sanitaria accedan a Europa, gracias a lazos históricos, culturales y lingüísticos compartidos.

Convertir a España en un corredor de tecnología sanitaria entre Latinoamérica y Europa. Ese es el principal mensaje y objetivo que se ha analizado en la primera edición de CITECSA, la Cumbre Iberoamericana de la Industria de Tecnología Sanitaria, un evento organizado en Madrid por la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, Fenin, y al que han acudido asociaciones empresariales del sector de Brasil, México, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador y Perú junto a reguladores, inversores e instituciones españolas.

"Queremos ofrecer a las asociaciones y empresas latinoamericanas nuestras capacidades para que España sea la puerta de Europa para su industria y abrir nuevas alianzas para que la industria española pueda reforzar su papel en la sanidad de Latinoamérica", afirmaba Jorge Huertas, presidente de Fenin. Una declaración de intenciones que se asienta en los lazos comerciales que ya mantienen España y Latinoamérica en este sector.

Concretamente, según explican desde la patronal española, la tecnología sanitaria española, que en los últimos años ha concentrado entre el 6 % y el 7 % de las exportaciones y entre el 4 % y el 5 % de las importaciones. En ese escenario, México, Brasil y Colombia son los principales destinos de exportación, con un crecimiento destacado en República Dominicana y Perú, mientras que las importaciones proceden sobre todo de México, Costa Rica y República Dominicana.

Una fuerte colaboración en la que las empresas de ambas regiones también comparten, más allá de sinergias, desafíos como "la complejidad regulatoria, la armonización de estándares de calidad y seguridad, la financiación de la innovación, la incorporación de la salud digital y la transición hacia modelos más sostenibles".

De todo ello se habló en CITECSA que busca ser "un espacio estable de diálogo entre la industria, las instituciones y los inversores" y en el que, por ejemplo, se recalcaba la necesidad de que las empresas "conozcan con antelación los requisitos regulatorios europeos y los procesos de certificación, de manera que el acceso al mercado se produzca con las máximas garantías de calidad, seguridad y funcionamiento".

Mayor colaboración entre autoridades e industria

En una mesa en la que participaron Carmen Ruiz-Villar, jefa del departamento de Productos Sanitarios de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), y Gloria Hernández, jefa del Centro Nacional de Certificación de Productos Sanitarios, además de explicar el funcionamiento del sistema europeo de certificación, clave para que las empresas latinoamericanas puedan acceder al mercado comunitario, se reclamó una mayor colaboración entre autoridades competentes, organismos de certificación, asociaciones sectoriales e industria para reforzar la fiabilidad de los productos sanitarios que llegan a profesionales y pacientes.

Otro tema importante fue el de explorar fórmulas para fomentar el comercio y la inversión entre España y Latinoamérica que, como aseguraban en otra mesa de debate Cristina Riestra, directora de Industria, Energía, Medioambiente y Clima de la CEOE; Inmaculada Riera, directora general de la Cámara de España; y Micaela Arias, directora ejecutiva Invest in Spain, es un paso lógico ya que nuestro país es "una puerta de entrada natural al mercado europeo para las empresas latinoamericanas, apoyada en sólidos vínculos históricos, culturales y lingüísticos".

En la misma línea se posicionaba el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, que defendía que “es el momento de forjar alianzas empresariales sólidas” que contribuyan a afrontar los retos actuales y recalcaba que "la alianza entre empresas españolas y latinoamericanas nos hará más competitivos, más fuertes y nos permitirá aprovechar mejor las oportunidades que se abren en los mercados internacionales”.