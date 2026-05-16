Quipu o cómo hacer visibles a los olvidados por el sistema financiero tradicional

Las claves

Las claves Generado con IA Quipu es una empresa fundada por Mercedes Bidart para dar visibilidad financiera a quienes quedan fuera del sistema bancario tradicional en América Latina. La plataforma utiliza inteligencia artificial y datos alternativos para evaluar la capacidad de pago y comportamiento financiero de microemprendedores informales. Quipu ha otorgado más de 30.000 préstamos, generando su propia base de datos y validando modelos que permiten una inclusión financiera más justa. La tecnología desarrollada por Quipu busca ser un puente entre el sistema financiero formal y la economía real, permitiendo a bancos e instituciones llegar a poblaciones tradicionalmente excluidas.

Más de 1.700 millones de personas en el mundo no tienen acceso a servicios financieros formales, y en América Latina cerca del 50% de la población adulta está fuera del sistema bancario. Detrás de ese número hay millones de personas económicamente activas, con negocios reales, con ingresos reales, que el sistema simplemente no puede ver.

Así explica Mercedes Bidart la realidad que provocó el nacimiento de Quipu, la empresa que ha fundado y que le ha llevado a ser la ganadora del Premio Princesa de Girona Internacional 2026 en la categoría CreaEmpresa.

“El principal fallo es que el sistema financiero fue diseñado para economías formales. Evalúa a las personas en función de su historial bancario, contratos laborales o activos registrados, dejando fuera a millones de personas económicamente activas. No es una falta de capacidad de pago, es una falta de información. El sistema simplemente no sabe cómo verlos. Quipu nace para construir esa nueva capa de información”, añade.

Un escenario del que Mercedes Bidart fue consciente al trabajar en TECHO, una organización que opera en asentamientos informales, apoyando a microempresarias en Buenos Aires, donde creció. Ahí pudo ver de primera mano algo que le marcaría: “mujeres con negocios prósperos, con clientes fijos, con años de experiencia que no podían acceder a un préstamo porque no tenían contrato de trabajo ni historial bancario. No era falta de capacidad. Era falta de información. El sistema no sabía cómo verlas. Quipu nace de esa convicción: el problema no es la gente, es la infraestructura que fue diseñada para economías formales y dejó afuera a la mayoría”.

El objetivo de Quipu estaba claro al igual que, para lograrlo, tenía que tener a la tecnología como aliada, entre otras, a la inteligencia artificial y a los datos alternativos. Datos que en mercados emergentes como el latinoamericano no tener ni la calidad ni la disponibilidad necesaria. Otro reto que la emprendedora resolvió construyendo sus propios datos desde cero. “Tomamos una decisión temprana que no era obvia: empezar a prestar nosotros mismos, asumiendo el riesgo, para generar un histórico real y entrenar modelos sobre comportamiento de pago genuino. No había atajo”.

Datos e inteligencia artificial

Con más de 30.000 préstamos otorgados a día de hoy “que nos permiten validar hipótesis y refinar modelos de manera continua” en Quipu usan además arquitecturas multimodales que combinan distintas fuentes de datos (transaccional, comportamental, geoespacial) para compensar la falta de información estructurada. “Fue un camino largo y costoso, pero es lo que hace que nuestros modelos sean realmente robustos en contextos informales. No podíamos construir tecnología de inclusión comprando datos de exclusión”, reflexiona Mercedes Bidart.

Con Quipu, Mercedes Bidart ha ganado el Premio Princesa de Girona Internacional 2026. Princesa de Girona.

Analizar esos datos es otra de las claves: desde patrones en SMS que reflejan flujos de ingresos y gastos, a estabilidad geográfica del negocio, calidad y consistencia en imágenes y videos del local o actividad en redes sociales. “Estas señales permiten entender no solo capacidad de pago, sino comportamiento y disciplina financiera en tiempo real. Un ejemplo que ilustra bien esto: tuvimos casos de emprendedores que el sistema bancario tradicional hubiera rechazado automáticamente — sin historial crediticio, sin contrato formal — pero que al analizar sus patrones de datos mostraban una estabilidad y consistencia muy superiores al promedio. Los aprobamos, y tuvieron un desempeño de pago excelente. Eso es exactamente lo que queremos demostrar: que la exclusión financiera no es un problema de riesgo, es un problema de medición”.

Los préstamos que ofrece Quipu no son más que una pieza del puzle que quiere construir para realmente ayudar a todas esas personas a dejar de ser invisibles para el sistema. Así, nos explica la fundadora, “el futuro va hacia la hiperpersonalización financiera. No solo crédito, sino seguros, ahorro, pagos y herramientas de gestión adaptadas a la realidad de cada usuario. Hoy un microemprendedor informal gestiona su negocio de manera fragmentada con plata en efectivo, anotaciones en papel, sin visibilidad de su propia salud financiera. Eso tiene que cambiar”.

Y para ello, desde Quipu el objetivo es evolucionar hacia un sistema que no solo otorgue crédito “sino que entienda la situación financiera del usuario en tiempo real y le ofrezca soluciones integradas cuando las necesita. Y al mismo tiempo, seguir expandiendo nuestra capa B2B: que bancos e instituciones financieras en toda la región puedan usar nuestra tecnología para servir a poblaciones que hoy están completamente fuera de su alcance. La infraestructura que construimos tiene que ser el puente entre el sistema formal y la economía real”.

El Premio Princesa de Girona Internacional 2026 en la categoría CreaEmpresa no solo es un reconocimiento que emociona mucho a Mercedes porque valida no solo la tecnología sino el enfoque de la empresa de que “es posible construir sistemas financieros más justos y más eficientes al mismo tiempo” sino que además, dice, le alegra por lo que representa para el ecosistema: “Que desde América Latina, con sus particularidades y complejidades, se puede liderar innovación financiera global. El problema de la informalidad no es exclusivo de nuestra región, está en África o en el sudeste asiático. La solución que construimos acá puede escalar allá”.

Con la mirada puesta en el futuro, la fundadora de Quipu se muestra entusiasmada y califica la actualidad de “momento único”. La inteligencia artificial permite construir sistemas financieros completamente nuevos, no parchar los que existen, sino diseñar desde cero con una lógica diferente. Y América Latina, precisamente por su alto nivel de informalidad, es el lugar perfecto para liderar esa transformación. El problema que acá parece una limitación es en realidad una ventaja: nos obliga a innovar donde otros no lo han hecho”, asegura.

¿Su motivación? Convertirse en la infraestructura que permita a instituciones financieras de toda la región, y eventualmente del sur global, llegar a poblaciones que hoy están fuera del sistema. “Empecé este camino apoyando a microempresarias en un asentamiento de Buenos Aires. Hoy construyo tecnología que puede cambiar las reglas para millones de personas. Eso es lo que me levanta cada mañana”.