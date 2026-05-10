Nu Stadium, un símbolo del nuevo Miami: lleno de tecnología punta que no acogerá el Mundial de Fútbol

Las claves

Las claves Generado con IA El Nu Stadium, nueva casa del Inter Miami FC, fue inaugurado el 4 de abril y destaca por su avanzada tecnología y aforo de 26.700 personas. A pesar de su modernidad, el Nu Stadium no será sede del Mundial de Fútbol, función reservada para el Hard Rock Stadium. El estadio incorpora tiendas sin personal de caja con tecnología AiFi, realidad aumentada para estadísticas y gran conectividad Wi-Fi y 5G. La apertura del estadio ha intensificado los problemas de tráfico y estacionamiento en Miami, generando polémica y retos para la movilidad urbana.

Para cualquiera que visitara Miami con la ilusión de ver a Leo Messi en el terreno de juego, era difícil comprender que el astro jugaba en un recinto temporal y semiportátil en Fort Lauderdale, a 50 kilómetros. El pasado 4 de abril se puso fin a este peregrinar de seis años con la apertura del Nu Stadium, construido en tiempo récord, con un aforo de 26.700 localidades.

Esta es la nueva casa del Inter Miami FC, el sueño compartido por David Beckham y Jorge Mas. Desde su apertura son tantos los elogios como las críticas.

El estadio, cuyo nombre viene de Nu Bank, fintech de Brasil extendida en casi toda América Latina, ha costado 750 millones de dólares, y se posiciona como uno de los más avanzados del país. Se encuentra dentro del denominado Freedom Park, porque en Miami la libertad es una de las palabras favoritas, una zona que combina comercio, deporte y ocio.

El estadio inteligente

Nu Stadium aspira a ser algo más que un estadio deportivo. Sobre todo en pleno año de Mundial y con Madrid presumiendo de los renovados Metropolitano y Bernabéu. Sin embargo, no será sede del Mundial de Fútbol de la FIFA. Ese honor queda para el Hard Rock Stadium, el mismo donde Shakira y Bad Bunny han actuado, o donde el año pasado se jugó el Mundial de Clubes.

El Nu Stadium cuenta con seis tiendas sin personal de caja, alimentadas por tecnología AiFi, donde los aficionados solo tienen que acercar una tarjeta de crédito o escanear un código en una aplicación para entrar.

Por momentos da la sensación de poner todo tipo de innovación, sin un sentido claro. Como el uso de realidad aumentada para ver las estadísticas de un jugador apuntando a su imagen en partes del estadio. Algo curioso pero innecesario y que se puede resolver sin forzar tanto el uso.

La conectividad es una de las claves del nuevo estadio. Inter Miami Miami

Sí es notable el esfuerzo por dotar al estadio de conectividad, Wi-Fi de alta velocidad (y densidad, aseguran) y 5G para potenciar el seguimiento desde el móvil como complemento del mundo real.

El tráfico, verdadero dolor

Las últimas semanas han sido un caos de tráfico: tenis, spring break, visitas del presidente Trump, eMerge Américas, Fórmula 1... Y un estadio junto al aeropuerto, sin accesos bien definidos, sumando al colapso. Para Nu Bank, que en lo sucesivo quiere ser solo Nu, este movimiento para darse a conocer en un nuevo país fuera de América Latina, es ambicioso y arriesgado.

Los últimos días de marzo y primero de abril han sido de los más intensos en cuanto a tráfico en Miami. El Nu Stadium llega con polémica y pone de relieve los grandes problemas de circulación y estacionamiento de la ciudad. La Policía de Miami advierte de retrasos importantes antes y después de los partidos, con horarios críticos entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche, y nuevamente de las 9:30 a las 11:30 de la noche tras el final del encuentro.

Las calles residenciales alrededor de Miami Freedom Park están restringidas únicamente a residentes. La apuesta por el transporte público como alternativa real sigue siendo una de las asignaturas pendientes no solo de la ciudad, sino de todo el país.

Políticos en el palco

La inauguración del 4 de abril no fue solo deportiva. Tuvo también una marcada presencia política. La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, felicitó públicamente al Inter Miami. Su presencia, junto a la de otros funcionarios del condado, subraya la importancia política del proyecto para una región que aspira a consolidarse como capital del deporte americano.

El exalcalde de Miami, Francis Suárez, que durante su mandato apoyó activamente el proyecto, había firmado el proyecto con Jorge Mas para hacerlo realidad. Tanto el político republicano como la mandataria demócrata no pierden la oportunidad La relación entre el club y la clase política local ha sido estrecha durante todo el proceso, desde las negociaciones iniciales hasta la inauguración.