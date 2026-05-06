Nace Venezuela Tech Week 2026 para ser un puente entre el ecosistema emprendedor español y venezolano

Las claves

Las claves Generado con IA Venezuela Tech Week 2026 se celebrará en Caracas del 11 al 13 de mayo como un puente entre el ecosistema emprendedor español y venezolano. El evento busca posicionar a Venezuela en la conversación tecnológica internacional y visibilizar el talento y potencial del país en sectores como fintech, healthtech, inteligencia artificial y blockchain. La iniciativa pretende conectar inversionistas, empresas y aceleradoras con startups venezolanas, resaltando la resiliencia y capacidad de los emprendedores locales para innovar en contextos difíciles. Venezuela Tech Week aspira a consolidarse como una plataforma anual de referencia y facilitar sinergias entre Venezuela, América Latina, España y otros mercados globales.

"Poner a Venezuela nuevamente en el radar de la conversación tecnológica regional e internacional", con estas palabras Patricia Zarraga, CEO de Venezuela Tech Week, nos presenta a DISRUPTORES AMÉRICAS el evento que celebra su primera edición en Caracas del 11 al 13 de mayo.

Un objetivo que todo apunta que es muy necesario ya que, pese a que según los datos del Centro de Innovación y Emprendimiento del IESA 2024, de todos los países de Latinoamérica que lideran la tasa de negocios establecidos, Venezuela se posicionó en el puesto número 7 entre los 45 países estudiados, con el 16,55%, el país no cuenta siquiera con "una medición única y completamente consolidada sobre el número de startups activas en el país. Hay distintas fuentes y trackers, pero no todos miden lo mismo ni bajo los mismos criterios", explica Patricia Zarraga.

Sin embargo ese potencial y el hecho de que una exista, añade, una comunidad creciente de compañías tecnológicas y emprendimientos digitales en sectores como fintech, pagos, movilidad, logística, proptech, healthtech, agritech, comercio electrónico, SaaS, inteligencia artificial y blockchain, lo que le ha llevado a crear Venezuela Tech Week, tres jornadas en las que "construir una puerta de entrada organizada para que inversionistas, empresas, fondos, aceleradoras y líderes del ecosistema puedan conocer qué está pasando en Venezuela desde una mirada empresarial, tecnológica y de largo plazo", nos cuenta.

Esta primera edición, que se celebra en colaboración, con el Congreso Internacional de Emprendedores tiene un guiño además hacia nuestro país: "Queremos que sea el inicio de una conversación más estructurada sobre el rol que el país puede jugar dentro del ecosistema de innovación en la región y la gran oportunidad de desarrollo en España, un mercado que es clave para los diferentes sectores implicados", afirma la CEO.

Las sinergias, cree, son muchas. Además de la relación natural con Venezuela por idioma, historia o comunidad empresarial, según Patricia Zarraga, "hay interés por entender Venezuela desde una mirada más actualizada, no solo desde el contexto político o macroeconómico, sino también desde las oportunidades que pueden existir en tecnología, emprendimiento, servicios digitales y nuevos modelos de negocio. Para el capital español, Venezuela puede representar una oportunidad temprana. Es un mercado con necesidades importantes de modernización, con sectores poco digitalizados y con talento competitivo. Además, la diáspora venezolana en España puede funcionar como un puente muy relevante entre ambos ecosistemas". Y asegura: "Nuestro objetivo no es presentar una visión idealizada del país, sino abrir un espacio serio para que inversionistas, empresas y actores españoles puedan conocer el mercado con más contexto, conversar con emprendedores locales y evaluar oportunidades reales"

Construir en circunstancias difíciles

Es cierto que emprender siempre es una carrera difícil pero tal vez hacerlo en determinados países lo es aún más si no acompaña la regulación o la situación económica. "Durante los últimos años hemos visto cómo muchos emprendedores venezolanos han seguido construyendo compañías, resolviendo problemas reales y desarrollando tecnología en un contexto complejo. Sin embargo, esa actividad no siempre ha tenido la visibilidad ni los espacios de conexión que sí existen en otros mercados", revela Patricia Zarraga.

Frente a otros países latinoamericanos también Venezuela vive cierta desventaja: Venezuela tiene un ecosistema menos visible y menos maduro que países como Colombia, México o Brasil, justamente por eso representa una oportunidad interesante. Colombia, por ejemplo, ya cuenta con una comunidad startup más consolidada, mayor presencia de fondos, más casos de escalamiento regional y una narrativa mucho más instalada en medios e inversionistas. Venezuela está en una etapa anterior, pero con un activo muy potente: talento acostumbrado a construir en condiciones difíciles", apunta.

Dificultades que, sin embargo, lo que han generado son emprendedores "muy resilientes, eficientes y enfocados en resolver problemas concretos. En Venezuela muchas soluciones tecnológicas nacen de necesidades reales: pagos, movilidad, logística, acceso a servicios, salud, educación, comercio o productividad empresarial".Y esos son los que quiere visibilizar Venezuela Tech Week para que "más startups venezolanas puedan ser identificadas, conectadas y evaluadas por fondos, corporativos y aliados internacionales".

Patricia Zarraga, CEO de Venezuela Tech Week. Organización del evento

Preguntada por qué objetivos se marca para esta primera edición de Venezuela Tech Week, la CEO no habla de números de asistentes sino de "poner a Venezuela nuevamente en el radar de la conversación tecnológica regional e internacional. Queremos que quienes participen puedan entender mejor el ecosistema, conocer a sus emprendedores, escuchar a actores locales e internacionales y generar conexiones concretas. Si logramos que más inversionistas, empresas y fondos miren a Venezuela con más información y menos prejuicio, ya habremos dado un paso importante".

Y poniendo la mirada en el mañana, lógicamente su deseo es que el evento se consolide "como una plataforma anual de referencia para el ecosistema venezolano, pero también como un puente entre Venezuela, América Latina, España y otros mercados globales. La visión es que el país vuelva a formar parte de la conversación regional de innovación, tecnología e inversión, no desde una narrativa aspiracional, sino desde proyectos, talento y oportunidades concretas".