IFE y Mondragon Unibertsitatea, una alianza en pro de la formación digital entre España y México

Ambas instituciones mantienen una alianza con un objetivo común: establecer una estrategia integral centrada en la investigación aplicada, la innovación educativa y el desarrollo institucional con alcance global.

Las claves

Las claves Generado con IA IFE y Mondragon Unibertsitatea colaboran en el co-diseño de programas formativos y proyectos de investigación aplicada para impulsar la empleabilidad. Se ha creado en Bilbao un laboratorio de neurociencia con tecnología avanzada para analizar procesos cognitivos, emocionales y conductuales, con una inversión de cerca de 220.000 dólares. La iniciativa internacional Integrity AI, financiada por Erasmus+, promueve el uso responsable de la inteligencia artificial en la educación superior en América Latina y Europa. Eventos y seminarios han reunido a expertos internacionales para debatir sobre inclusión, equidad y el futuro de las universidades, reforzando modelos educativos flexibles y alineados con el mercado laboral.

En 2024 el Instituto para el Futuro de la Educación (IFE) del Grupo Educativo Tecnológico de Monterrey y Mondragon Unibertsitatea decidieron unir sus caminos en una colaboración internacional para el co-diseño de programas formativos y de investigación aplicada que impulsase la empleabilidad.

Hoy, ambas instituciones han querido hacer balance de algunos de los logros obtenidos y así repasan iniciativas la creación en Bilbao de un espacio de innovación e investigación educativa que integra un laboratorio de neurociencia con tecnología avanzada para el análisis de procesos cognitivos, emocionales y conductuales. Con una inversión de cerca de 220.000 dólares (187.500 euros), en este laboratorio equipos binacionales desarrollan hoy proyectos de investigación aplicada en áreas como neurociencia y tecnología educativa.

"La colaboración con el Instituto para el Futuro de la Educación refleja nuestra visión compartida de transformar los modelos educativos. La presencia del IFE en nuestro campus de Bilbao consolida a Mondragon Unibertsitatea como un referente europeo en innovación, en alianza con una institución reconocida mundialmente por su liderazgo en este ámbito”, afirma Vicente Atxa, rector de Mondragon Unibertsitatea.

El BootCamp de co-creación que se celebró al inicio de la colaboración y que permitió estructurar propuestas de investigación conjunta, fue el germen de Integrity AI, una iniciativa internacional financiada por Erasmus+ con un presupuesto cercano a los 680.000 dólares (cerca de 580.000 euros) y una duración de tres años, enfocada en promover el uso responsable de la inteligencia artificial en la educación superior mediante marcos institucionales, diagnósticos y programas de formación en América Latina y Europa.

La alianza ha dado también frutos en forma de eventos como “Recursos educativos en la era de la inteligencia artificial: inclusión, equidad y acceso”, que reunió en Bilbao el pasado año, a más de 80 especialistas internacionales, un foro para analizar el impacto de la IA en la educación y definir nuevas líneas de acción en torno a la accesibilidad y la equidad.

Divulgar la innovación educativa

Más recientemente, en marzo de 2026, el seminario “Human Capital Development” reunía a representantes de la academia, la industria y organismos internacionales en el marco de las iniciativas estratégicas del IFE. Este encuentro se centró en el desarrollo de los denominados ecosistemas de habilidades y en el futuro de las universidades, reforzando la necesidad de construir modelos educativos más flexibles y alineados con las demandas del mercado.

Miguel A. Montoya, director de IFE Europe, destaca que “el convenio con Mondragon Unibertsitatea demuestra cómo la co-creación internacional puede traducirse en resultados concretos, desde el desarrollo de infraestructura científica hasta la generación de proyectos financiados a nivel europeo. Esta alianza refleja el compromiso del IFE por impulsar la investigación aplicada y la transformación de las universidades, a través de la innovación educativa”.

Celebración en Bilbao del evento conjunto entre IFE y Mondragon Unibertsitatea. IFE

Una alianza internacional en pro de la formación que muestra que la innovación educativa pasa, cada vez más, por la cooperación internacional y la conexión directa con la realidad empresarial. Una colaboración bidireccional que, aseguran desde ambas instituciones, "no solo ha fortalecido la proyección internacional de Mondragon Unibertsitatea, sino que también se ha consolidado la presencia estratégica del IFE en Europa, posicionando a ambas instituciones como referentes en el diseño del futuro de las universidades y los ecosistemas de habilidades para el trabajo".