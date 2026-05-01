AVOS Tech (Prosegur) se une a VN Global y suma Argentina y Paraguay a su presencia en el mercado latinoamericano

La compañía del grupo Prosegur ya tenía presencia física en la región en Colombia. AVOS Tech

Las claves

Las claves Generado con IA AVOS Tech, unidad tecnológica de Prosegur, inicia operaciones en Argentina y Paraguay tras integrarse en VN Global. La alianza con VN Global refuerza la presencia de AVOS Tech en Latinoamérica, sumándose a sus operaciones en Colombia y Chile. AVOS Tech aportará soluciones de software, automatización y prevención de blanqueo de capitales, ampliando el portafolio tradicional de servicios de VN Global. La región representa una oportunidad clave debido a la adopción de regulaciones de privacidad de datos alineadas con la normativa europea.

La unidad tecnológica del Grupo Prosegur, AVOS Tech quiere fortalecer su presencia en Latinoamérica y así, a través de su integración en VN Global, empresa especializada en consultoría de outsourcing y offshoring, inicia su actividad en Argentina y Paraguay.

Con operaciones ya en Colombia y Chile, la apertura de estos dos nuevos mercados refuerza la operativa de AVOS Tech en la región, donde, según explica su CEO Gloria Macías-Lizaso a DISRUPTORES AMÉRICAS también “contamos con implantaciones de producto en México”.

La alianza de ambas compañías, aseguran desde AVOS Tech, ofrece importantes sinergias operativas y tecnológicas. En el caso de la unidad tecnológica de Prosegur, esta podrá acceder a una “sólida estructura de servicios compartidos de front y back office, que favorecerá la eficiencia operativa, el aprendizaje conjunto y la ágil puesta en marcha de nuevos servicios”, aseguran.

Y es que al acuerdo VN Global suma además de 30 años de experiencia en la externalización de procesos de negocio, 8 centros operativos repartidos entre Argentina y Paraguay y un equipo compuesto por 2.800 expertos.

Una propuesta a la que AVOS aportará su experiencia en el desarrollo e implementación de soluciones basadas en software, como core de seguros, automatización de procesos, sistemas de autorización y prevención de blanqueo de capitales.

“Tradicionalmente, la oferta de las compañías adquiridas se ha centrado en servicios de provisión de personal temporal, así como en servicios de Back Office (BO) y Front Office (FO). No obstante, como resultado de su integración en el Grupo, hemos ampliado su portafolio incorporando soluciones de AML (anti-money laundering), ERF (conciliaciones) y Sisnet (core asegurador). Actualmente, contamos con clientes activos en Chile y Colombia, así como con equipos de producto establecidos en Chile", comparte Gloria Macías-Lizaso.

Según explica la directiva, el 75% de la facturación en la región proviene de aseguradoras, bancos de gran tamaño y empresas de telecomunicaciones. “Con todos ellos, adoptamos un enfoque de gestión integral de portafolio, proporcionando una amplia gama de servicios alineados con las capacidades de nuestro portafolio global”.

Consolidar el mercado latinoamericano

Con este movimiento, AVOS Tech no solo abre nuevos mercados en la región sino que da un paso más para afianzar su presencia en Latinoamérica. “Actualmente contamos con presencia física en Colombia, Chile, Argentina y Paraguay, y mantenemos implantaciones de producto que están ya en curso en México. Nuestra plantilla global asciende a cerca de 3.000 empleados distribuidos entre todas las geografías, y trabajamos con más de 40 clientes”, explica su CEO.

La oportunidad parece clara ya que, añade, “varios países de Latinoamérica están adoptando regulaciones de privacidad de datos alineadas con la normativa europea, lo que facilita la implementación de nuestras soluciones, dado que estas ya incorporan dichos requisitos regulatorios”.

Un mercado que “representa una extensión natural para la compañía, impulsada por el idioma, los marcos regulatorios y, especialmente, por la capacidad de acompañar a nuestros clientes en su desarrollo regional. Nuestro objetivo es continuar la expansión hacia el resto de los países de la región, ya sea mediante presencia física o a través de la implantación de nuestros productos”, valora Gloria Macías-Lizaso.