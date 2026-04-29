La escasez de conductores en EEUU acelera la carrera por los camiones autónomos

Las claves

Las claves Generado con IA La industria logística de EEUU enfrenta una escasez de hasta 160.000 conductores para 2030, impulsando la adopción de camiones autónomos. Una nueva normativa federal prohíbe a solicitantes de asilo, refugiados y beneficiarios de DACA obtener o renovar licencias de conducir comerciales, lo que podría eliminar hasta 200.000 trabajadores del sector. Startups como Aurora, Kodiak Robotics y la recién lanzada Humble están liderando el desarrollo y despliegue de camiones autónomos para afrontar la crisis de mano de obra. Humble ha presentado el modelo Hauler, un vehículo autónomo sin cabina de conductor que maximiza la capacidad de carga y la automatización, tras recaudar 24 millones de dólares en una ronda semilla.

La industria logística en Estados Unidos está atravesando un proceso de reestructuración radical profunda. La llegada de la inteligencia artificial y la automatización están impulsando a la cadena logística a innovar con rapidez, con el objetivo de reducir la fricción operativa y aumentar la eficiencia en cada eslabón del proceso.

Una de las profesiones que experimentará el mayor cambio en los próximos años es la de transporte de mercancías, especialmente en el segmento de larga distancia, donde las tareas repetitivas son más susceptibles de automatización.

En la actualidad, Estados Unidos enfrenta vacantes de entre 60.000 y 80.000 conductores. Este déficit podría alcanzar las 160.000 vacantes en 2030, lo que incrementa la presión sobre una industria clave para el funcionamiento de la economía.

Históricamente, el sector se ha visto respaldado por la mano de obra inmigrante. Sin embargo, una nueva norma federal que entró en vigor el mes pasado prohíbe a los solicitantes de asilo, refugiados y beneficiarios de DACA (permisos temporales) obtener o renovar licencias de conducir comerciales.

El impacto potencial es significativo: hasta 200.000 trabajadores podrían desaparecer del sector en los próximos meses.

La falta de mano de obra, las duras condiciones laborales y la alta rotación de personal han llevado al sector tecnológico a prestar especial atención a uno de los puntos neurálgicos de la industria logística en Estados Unidos.

Una de las startups más conocidas que están abordando este desafío es Aurora, que ya opera camiones sin conductor (aunque todavía supervisados) en Texas y que espera desplegar cientos de vehículos autónomos adicionales por las carreteras del país este mismo año.

Kodiak Robotics, también con fuerte presencia en este estado, ha superado tres millones de millas autónomas en sus primeras rutas, consolidándose como otro actor relevante en esta transición.

Por su parte, Humble es la nueva startup que acaba de salir de modo sigiloso y que propone una visión alternativa de los camiones autónomos.

Vehículo sin cabina

La compañía presentó su modelo de vehículo sin cabina para conductor en una exclusiva para el medio Fortune y anunció que ha recaudado 24 millones de dólares en una ronda semilla inicial.

Esta startup, con sede en San Francisco, fue fundada por Eyal Cohen, quien ha trabajado en proyectos de vehículos autónomos en empresas como Apple y Uber. Su perfil es clave para generar confianza en el proyecto.

El vehículo, bautizado como “Hauler”, presenta un diseño innovador al eliminar la necesidad de una cabina de conductor. Esto permite integrar un sistema de sensores (incluyendo cámaras, LiDAR y radar) que ofrecen una cobertura de visión completa de 360 grados alrededor del vehículo.

Además, al prescindir de la cabina, se libera espacio adicional que puede destinarse a aumentar la capacidad de carga.

Los recorridos del Hauler están diseñados para conectar un punto de origen y un punto de destino de manera totalmente autónoma, sin intervención humana. Este enfoque representa una diferencia clave frente a los otros modelos existentes en el mercado.

Por ejemplo, en el caso de Aurora, los camiones autónomos suelen transferir el control a conductores especializados cuando se aproximan a entornos urbanos más complejos.

El modelo Hauler de Humble busca ir un paso más allá al incorporar también la capacidad de gestionar procesos como la descarga del contenedor, ampliando así el alcance de la automatización.

El capital obtenido en la ronda semilla permitirá a la compañía desarrollar el concepto y poner en marcha un programa piloto de pruebas en condiciones reales. No obstante, aún no se ha anunciado una fecha concreta para su lanzamiento comercial.