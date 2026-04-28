España consolida su posición como hub global de innovación entre Europa, Asia y el Caribe durante eMerge 2026

Las claves

Las claves Generado con IA España, especialmente Madrid, refuerza su posición como hub global de innovación conectando Europa, Asia y el Caribe durante eMerge Americas 2026. La edición de este año destaca por la presencia récord de 60 nacionalidades y la incorporación de nuevos expositores como Polonia, Italia y Curaçao. Madrid destaca por atraer el 67% de la inversión extranjera directa en España y apuesta por el talento y la digitalización en sectores como biociencia y proptech. La defensa tecnológica gana protagonismo en eMerge, con demostraciones de startups como Space-Eyes y Regent Defense, que presentan soluciones avanzadas en inteligencia geoespacial y vehículos autónomos.

eMerge refuerza su vocación internacional con una edición más internacional que nunca. El Miami Beach Convention Center contó con asistentes de 60 nacionalidades. El segundo día de eMerge Americas 2026 ha consolidado lo que los organizadores venían pronosticando desde hace años: la ciudad del sol no solo es el puente natural entre Estados Unidos y América Latina, sino que se afianza como un hub global de innovación entre Europa, Asia y el Caribe.

La muestra más palpable de esta vocación internacional ha sido la irrupción de nuevos actores en el ecosistema. Polonia, Italia y la isla caribeña de Curaçao debutan este año como expositores oficiales, sumándose a la ya nutrida representación latinoamericana encabezada por Chile, con su "Chilicon Valley", que ha desplegado su mayor delegación en seis años de participación: 18 empresas distribuidas entre el pabellón de startups y el espacio organizado por ProChile, su oficina de comercio exterior.

"Esta es la conferencia tecnológica más importante para nosotros en Estados Unidos, y gracias a eMerge hemos avanzado", reconoce Claudia Serrer, comisionada de comercio de Chile, desde su base en Miami. La cifra no es retórica: la empresa chilena de healthtech Eniax exhibió el año pasado y ya cuenta con presencia permanente en la ciudad. Otro caso de éxito: la oficina comercial de Perú se estrena y confirma que ha cerrado negocios gracias a contactos surgidos en la feria.

La apuesta europea con Madrid

En esta edición ha llamado la atención la creciente presencia europea. Además de los estrenos de Polonia e Italia, con 14 empresas en sectores que van desde la IA predictiva hasta las smart cities, y la biotecnología, España ha vuelto a marcar diferencias con Madrid a la cabeza.

"Invest in Madrid" fue el evento estrella en el que la región se posicionó para atraer talento e inversión extranjera. Las autoridades madrileñas no han ocultado su ambición. Laura González-Estéfani, fundadora y CEO de TheVentureCity, una de las voces más reconocidas del ecosistema emprendedor hispano, no ha dudado en subrayar el atractivo de la capital española: "Madrid tiene un magnetismo que no muchas ciudades tienen. Tiene un magnetismo para los latinoamericanos y para los europeos del norte".

La apuesta por el talento es, según González-Estéfani, uno de los activos más sólidos de la región. "El talento destaca claramente. Si te fijas en la biociencia, en los médicos, hay muchísimas historias increíbles sobre el talento español".

Los datos parecen darle la razón a esta visión optimista. Marta González, otra de las impulsoras de la iniciativa, presentó cifras contundentes para defender la posición de Madrid: "El sesenta y siete por ciento de la inversión extranjera directa llega a Madrid. Así que o tal vez todos los inversores extranjeros están equivocados, o tal vez realmente hay algo en Madrid para ellos".

Y añadió una reflexión sobre las oportunidades más allá de la inversión inmobiliaria tradicional: "Si no tienes el capital para comprar un activo, también hay mucho negocio relacionado con la gestión de activos, operando estos inmuebles a través del proptech y la digitalización".

Defensa en tiempos de guerra

Si el día inaugural de eMerge sirvió para trazar las líneas generales de la inteligencia artificial y el deep tech, la segunda jornada ha estado marcada por una vertiente que cada vez pesa más en el presupuesto federal y en las preocupaciones de la industria: la defensa.

El National Security Demo Day, celebrado en PortMiami, reunió a 20 empresas, algunas de ellas lideradas por veteranos del ejército, ante una audiencia especial que incluyó altos mandos militares y perfiles gubernamentales. La cita, que Melissa Medina, CEO de eMerge, definió como una "convergencia de tecnología, innovación, espíritu empresarial y amor por el país", ha demostrado que el sur de Florida aspira a liderar un sector estratégico en tiempos de incertidumbre geopolítica. Florida ocupa actualmente el cuarto lugar en crecimiento de la industria de defensa en Estados Unidos.

Jay Collins, veterano de las Fuerzas Especiales y aspirante a gobernador, tiene objetivos más ambiciosos: "Espero que lideremos, porque cuando Florida lidera, Estados Unidos gana. Necesitamos traer más tecnología, más drones, más conocimiento de cómo funciona esta infraestructura crítica porque es nuestra prioridad".

Entre las demostraciones más llamativas ha destacado Space-Eyes, startup con sede en Miami especializada en inteligencia geoespacial, que presentó Morpheus, un sistema de comando y control contra drones hostiles que fusiona imágenes satelitales, IA y datos multisensor.

También Regent Defense exhibió sus Seagliders, vehículos autónomos capaces de volar y flotar que ofrecen soluciones para conflictos marítimos y para el combate contra el narcoterrorismo.

Magnet Defense, por su parte, no ha pasado desapercibida con el M48, un buque de investigación de cuatro cubiertas y navegación completamente autónoma que ya ha recorrido más de 32.000 millas náuticas. Su CEO, el emprendedor serial Marc Bell, ha definido el barco como "el futuro de la guerra marítima de superficie no tripulada".

Miami se posiciona no solo como un centro de negocios, sino también como un laboratorio donde las fronteras entre lo comercial y lo defensivo se difuminan.