La Organización de Estados Iberoamericanos impulsará la innovación y la tecnología educativa junto a Odilo

Impulsar la innovación en el sistema educativo es el objetivo del acuerdo. Freepik

Las claves

Las claves Generado con IA Odilo y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) han firmado un acuerdo para impulsar la innovación y la tecnología educativa en Latinoamérica. La colaboración buscará captar fondos públicos y privados para optimizar los sistemas de enseñanza y reducir las brechas educativas en la región. El acuerdo inicial será de dos años, con posibilidad de ampliación a otros proyectos y países de habla hispana o portuguesa que colaboren con la OEI. Ambas entidades se comprometen a garantizar la ética, la privacidad y la protección de datos, promoviendo la igualdad y la transparencia en todas las iniciativas.

Odilo, startup española del sector educativo, no deja de consolidar su presencia en Latinoamérica y si recientemente cerraba un acuerdo con el Gobierno de Chile ahora la ha hecho con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

La colaboración suscrita entre Odilo y la EOI que tiene como principal cometido “hacer de la innovación y la tecnología educativa un motor de la formación en Latinoamérica”, explican.

Para lograrlo, la edtech y la OEI trabajarán juntas en la captación de fondos de cooperación, tanto públicos como privados, con los que optimizar los sistemas de enseñanza en la región y cerrar las actuales brechas educativas que aún existen.

En ese sentido, la Organización facilitará la implementación de las distintas iniciativas a través de sus oficinas locales en Latinoamérica y Odilo su capacidad técnica y el conocimiento en el desarrollo de plataformas formativas.

La duración inicial del acuerdo es de dos años ampliables y está previsto que pudiera extenderse a otros proyectos o países de habla hispana o portuguesa que colaboren con la OEI.

Privacidad y ética

Con la calidad educativa como bandera, ambas entidades se comprometen a cumplir con la ética y seguridad en cualquiera de las iniciativas que se desarrollen, al uso de lenguaje no sexista, a promover los valores de igualdad y a respetar estrictas políticas de cumplimiento y de transparencia.

Un apartado en el que ODILO garantiza la privacidad y la protección de datos mediante certificaciones ISO (9001, 27001, etc.) y el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) de categoría Alto.

“A través de esta alianza, sumamos nuestra red institucional y amplia presencia en Iberoamérica a la capacidad técnica de ODILO, con el firme propósito de cerrar brechas educativas. Estamos construyendo un proyecto común basado en la sostenibilidad y la ética para asegurar que los avances tecnológicos sean una herramienta al servicio de la equidad y la transformación real de la sociedad”, aseguraba Mariano Jabonero Blanco, secretario general de la OEI.

Por su parte, para Sarah Harmon, directora general de Odilo, el acuerdo consolida la posición de la española en América Latina, donde la misión de la compañía “es aportar capacidad de innovación y las máximas garantías de seguridad técnica para crear ecosistemas de aprendizaje que sean, ante todo, motores de inclusión y calidad para todos los estudiantes de la región".