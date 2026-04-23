Escalar y capturar financiación: los retos pendientes de Iberoamérica para liderar la innovación en el contexto global

Las claves

Las claves Generado con IA El Iberoamerican Startup Future Summit analizó los retos de las startups iberoamericanas para escalar y captar financiación en un entorno global. José María Blasco, del ICEX, destacó la importancia de la escalabilidad, las relaciones en el ecosistema y la internacionalización de fondos para el éxito emprendedor. El mercado estadounidense sigue siendo insustituible para las empresas españolas, aunque se recomienda explorar también otros mercados latinoamericanos como alternativa. Juan Manuel Barrero criticó la falta de apoyo real de asociaciones empresariales y resaltó la facilidad operativa y fiscal de establecer startups en EE.UU. frente a Latinoamérica.

El Iberoamerican Startup Future Summit, celebrado en Mana Tech (Miami) como evento de lanzamiento de DISRUPTORES Américas, se convirtió en el escenario idóneo para responder a la sempiterna cuestión acerca de qué necesita realmente una startup iberoamericana para escalar en el contexto global. Pregunta, si cabe, más relevante que nunca ante una incertidumbre geopolítica que reordena los flujos de capital y obliga a buscar nuevas triangulaciones.

José María Blasco, director ejecutivo de Crecimiento y Competitividad del ICEX —la agencia española de internacionalización—, fue directo sobre la lógica que debe guiar al sector público en el apoyo al emprendimiento: "Nuestra razón de existir es superar fallos de mercado. Tratamos de abordar tres ideas: la escalabilidad de las startups, que necesitan más clientes, más contrapartes, más entidades que les hagan crecer sin depender del mercado local; las relaciones dentro del ecosistema —entre corporaciones, startups, aceleradoras, incubadoras, universidades, fondos—; y la internacionalización de los fondos españoles de capital".

Blasco subrayó que los datos de su oficina en Miami revelan una tendencia inequívoca: "El 80% de las consultas de empresas españolas sobre el mercado americano entran por Nueva York y por Miami.

A la concentración del interés en estas dos urbes se suma el carácter preponderante de Estados Unidos como mercado de deseo del tejido productivo español, incluso pese a las turbulencias políticas recientes: "Hemos hecho un estudio a raíz de la situación geopolítica desde la administración Trump. Y las 500 mayores empresas exportadoras a Estados Unidos nos dicen que ese mercado es insustituible. No busquemos sustitutivos, busquemos mercados adicionales. Y en el corto y medio plazo, algunos países de Latinoamérica pueden ser interesantes ante la incertidumbre actual haciendo triangulación".

Juan Manuel Barrero, fundador de Lazo —plataforma especializada en aterrizar startups en el mercado americano—, añadió la perspectiva del emprendedor que lo ha vivido desde dentro: "Hay que entender por qué las startups de España están viniendo a Estados Unidos. Uno puede ser porque vienen a levantar capital y no hay suficientes fondos invirtiendo en España. Tiene que ver con una limitante del mercado, con temas regulatorios. Y vemos también por qué los emprendedores latinoamericanos muchas veces salen a Estados Unidos: la certeza jurídica y tributaria que te da este país es difícil de igualar".

Barrero fue especialmente crítico durante esta mesa redonda (moderada por el editor de DISRUPTORES, Rafa Navarro) con el papel de las estructuras asociativas iberoamericanas: "Veo que las cámaras empresariales están lideradas por gente que normalmente no son disruptores, son personas que quieren estar en un lugar para conseguir posiciones. Creo que eso va en contra de la innovación y en contra de la gente que empuja al límite, que viene a Estados Unidos a desafiar su mercado y no busca tener una posición".

Sobre el mecanismo que Estados Unidos ofrece y que ningún otro territorio replica con la misma eficacia, Barrero fue rotundo: "Puedes, desde una entidad de Delaware, con una cuenta bancaria, con Stripe, facturar a todo el mundo. Y si encima no tienes clientes en Estados Unidos y no tienes empleados aquí, no pagas impuestos, solo pagan los socios en su país".

Y sentenció: "Es un mecanismo tan sencillo, tan fácil para poder operar una compañía, que obviamente los gobiernos latinoamericanos no lo ponen fácil para que los emprendedores quieran instalarse aquí. Pero el mundo va hacia eso y por eso las empresas globales, que hoy por hoy tienen que serlo todas, se van a incorporar en esas jurisdicciones".