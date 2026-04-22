DISRUPTORES Américas, el medio líder de digitalización en español, se presenta en Miami

Nuevo logo de DISRUPTORES Américas, el proyecto editorial de referencia en información sobre digitalización en español.

El proyecto editorial inicia su actividad con el fin de convertirse en el epicentro en español de los contenidos sobre digitalización a ambos lados del Atlántico.

Las claves

Las claves Generado con IA DISRUPTORES Américas se lanza en Miami como el primer gran portal de innovación y economía digital en español con enfoque latinoamericano. La nueva plataforma busca conectar y amplificar el ecosistema emprendedor de América Latina y España, actuando como puente y comunidad digital. El medio apuesta por el español como lengua clave para narrar la transformación digital de la región, cubriendo sectores como fintech, proptech, healthtech y logística. El lanzamiento coincide con el Iberoamerican Startup Future Summit y la edición de eMerge Americas, reuniendo a líderes y empresas tecnológicas de más de diez países.

Una región con más de 640 millones de habitantes, 38 unicornios tecnológicos y una inversión en startups que superó los 4.600 millones de dólares en 2024 (un 10% más que el año anterior) necesitaba su propio medio de referencia. Esa brecha se cierra hoy con el nacimiento oficial de DISRUPTORES Américas, el primer gran portal de divulgación sobre innovación y economía digital en español con vocación plenamente latinoamericana, impulsado desde el éxito consolidado de DISRUPTORES – EL ESPAÑOL.

No es una extensión menor ni una marca paraguas. DISRUPTORES Américas nace como una entidad con identidad propia, sede en Miami y la misión de convertirse en el espejo y el altavoz de un ecosistema que se ha transformado de forma acelerada en los últimos años: desde los dos unicornios que existían en la región en 2017 hasta los 38 actuales, pasando por el predominio del fintech -con más de 3.000 startups activas en 2023- y la explosión de sectores como proptech, healthtech y logística.

Un continente que innova, pero que hasta ahora carecía de una plataforma editorial de referencia capaz de narrar, conectar y amplificar esa transformación en el idioma que comparten sus protagonistas.

El objetivo de DISRUPTORES Américas es, de hecho, "crear un puente permanente para intercambiar informaciones, contenidos y contactos para hacer una gran comunidad en digitalización entre todos los lectores en español", en palabras de Rafa Navarro, editor de esta nueva publicación.

Por ello, la visión del proyecto va mucho más allá de un hub geográfico. DISRUPTORES Américas aspira a ser la comunidad transversal que conecte los ecosistemas emprendedores de México, Argentina, Colombia, Chile y el resto de América Latina entre sí y con España.

El español como lengua de la innovación

El español cobra sentido en este nuevo medio como lengua natural de la innovación: esa es la apuesta estratégica sobre la que se levanta el proyecto.

El proyecto parte de la convicción de que el idioma es el gran activo diferencial. Y en ese sentido, DISRUPTORES Américas se posiciona como la plataforma que faltaba para narrar la transformación digital en español con la misma ambición con que su edición actual, publicada junto a EL ESPAÑOL, lo hace en el mercado peninsular.

Epicentro del ecosistema

La elección de la fecha no es casual. El Iberoamerican Startup Future Summit, que impulsa DISRUPTORES Américas, se celebra hoy con la presencia de una veintena de representantes de los ecosistemas emprendedores e innovadores de más de diez países.

Un encuentro de alto nivel que se ha producido en paralelo a la edición 2026 de eMerge Americas, la principal conferencia tecnológica global con sede en Miami, y que congrega a empresas globales, startups, inversores y líderes gubernamentales en torno a la IA, la ciberseguridad, la salud y las finanzas.

DISRUPTORES Américas nace, por tanto, como un medio solvente y de acreditada reputación en el sector internacional, pero también como epicentro de la comunidad digital en español a escala global.