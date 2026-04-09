Una emprendedora argentina y un astrofísico mexicano: Latinoamérica protagoniza los Princesa de Girona 2026

Su Majestad, don Felipe, en la entrega de los premios Princesa de Girona 2026.

Las claves nuevo Generado con IA Mercedes Bidart, emprendedora argentina y cofundadora de Quipu, fue premiada por facilitar el acceso a financiación a pequeños negocios de la economía informal en Latinoamérica. José Eduardo Méndez Delgado, astrofísico mexicano, recibió el reconocimiento por sus contribuciones al estudio del origen y evolución de las galaxias y su trabajo publicado en Nature. Ambos han sido galardonados en los Premios Princesa de Girona 2026 en las categorías de CreaEmpresa e Investigación, destacando el talento joven latinoamericano. La entrega de premios se realizó durante el Tour del Talento, que reunió a cerca de 9.000 jóvenes y busca orientar e inspirar a la próxima generación de líderes.

“Jóvenes influyentes que marcan tendencia en diferentes ámbitos como el empresarial, el social, la investigación o el arte”. Así podríamos definir la Generación Premiados de la Fundación Princesa de Girona y a la que se suman ahora Mercedes Bidart y José Eduardo Méndez Delgado.

Ambos han sido reconocidos en la categoría de CreaEmpresa e Investigación, respectivamente, del Premio Internacional 2026, un referente ya en la identificación y promoción de jóvenes líderes capaces de transformar la sociedad.

Así, la argentina Mercedes Bidart era galardonada por su trayectoria en el ámbito del emprendimiento social y tecnológico. Cofundadora de la fintech Quipu, ha desarrollado soluciones basadas en inteligencia artificial para facilitar el acceso a financiación a pequeños negocios de la economía informal en América Latina.

Su trabajo ha permitido que miles de emprendedores tradicionalmente excluidos del sistema financiero puedan acceder a crédito, mejorar su estabilidad económica y generar nuevas oportunidades de desarrollo. Como destacaba la organización “su iniciativa ha facilitado el acceso a crédito y herramientas financieras a miles de pequeños negocios de la economía informal, contribuyendo así a fortalecer el tejido productivo y a generar nuevas oportunidades de crecimiento económico inclusivo”.

En la categoría de Investigación el seleccionado era el mexicano José Eduardo Méndez Delgado por “su destacada trayectoria científica en el campo de la astrofísica con contribuciones fundamentales al conocimiento del origen y la evolución de las galaxias y los elementos químicos de las nebulosas”.

Un trabajo que le ha permitido resolver en 2023 el histórico enigma de la discrepancia de abundancias en nebulosas, publicado en Nature, y le llevaba a fundar la colaboración internacional DESIRED, trabajo que le valió el Premio Ernst Patzer 2024 del Instituto Max Planck.

Tanto uno como el otro quisieron lanzar un mensaje de motivación a los jóvenes y así Mercedes Bidart aseguraba que “estamos en un momento de ser creativos, de ser optimistas, pero sobre todo de ser empáticos con quienes tenemos al lado y con los problemas que queremos resolver. Busquemos un problema que realmente nos apasione, al que le dediquemos la vida y en el que podamos utilizar tecnologías emergentes para crear empresas con impacto social”.

“La ciencia es suya. Todas las grandes ideas en un inicio fueron locuras, solo acompañen esa locura de rigor, de disciplina y de pensamiento crítico. Eso es suyo, está en todos los seres humanos, en todas las edades”, afirmaba por su parte Eduardo Méndez Delgado animando a todos a desarrollarse en el ámbito científico.

Ambos premios se conocían en el Tour del Talento, una iniciativa organizada por la Fundación Princesa de Girona, con TRIVU como entidad impulsora y coorganizado junto al Ayuntamiento de Alcalá de Henares, y que ha logrado la participación de cerca de 9.000 jóvenes.

El Tour, que recorre varias ciudades del país, tiene como objetivo inspirar, orientar y acompañar a los jóvenes en su transición al mundo profesional, ofreciéndoles herramientas, formación y oportunidades reales.