Miami supera 4.100 millones de dólares de inversión de 'venture capital' en 2025

Las claves nuevo Generado con IA Las startups del sur de Florida captaron 4.130 millones de dólares en capital riesgo en 2025, un 49% más que el año anterior. Florida registró 5.830 millones de dólares en 575 operaciones de venture capital, con el sur de Florida concentrando el 71% del capital invertido. La mayor ronda del año fue de 200 millones para OpenEvidence, seguida por MaintainX, Syncromune y Exowatt, destacando la diversificación sectorial del ecosistema. El sector fintech atrajo 909 millones en 85 operaciones y la inteligencia artificial superó los 1.200 millones, mientras que el cripto y blockchain duplicaron su captación respecto a 2024.

Las startups del sur de Florida —desde Miami-Dade hasta el condado de Palm Beach— captaron 4.130 millones de dólares en capital riesgo durante 2025, un 49% más que en 2024.

Así lo exponen los datos del recién publicado eMerge Insights 2025 Florida Venture Capital Report, un aperitivo para abrir la conversación a pocos días del estreno de su evento anual, que tendrá lugar en Miami del 21 al 23 de abril.

Por valor de operaciones, Florida ocupa el séptimo puesto entre los estados de Estados Unidos, mientras que el área metropolitana de Miami se sitúa en el noveno puesto en el ranking de ciudades.

En total, Florida atrajo 5.830 millones de dólares en 575 operaciones durante 2025, un salto del 41% en valor respecto al año anterior. El sur de Florida, que incluye localidades emergentes como Boca Ratón, Fort Lauderdale o West Palm Beach, concentró el 71% del capital y el 65% de las operaciones de toda Florida.

La operación más importante del año fue la ronda de 200 millones de dólares de OpenEvidence, una empresa de inteligencia artificial para médicos a la que sus creadores describen como "el ChatGPT de los doctores". La compañía se trasladó de Cambridge, Massachusetts, a Miami en julio de 2025. Le siguen MaintainX, con 150 millones; Syncromune, especializada en inmunoterapia contra el cáncer, con casi 132 millones; y Exowatt, una empresa de energía renovable de nueva generación, con 120 millones.

El año registró un récord de megarrondas. Fueron nueve las operaciones de más de 100 millones. Los grandes acuerdos de 2025 contienen un surtido de healthtech, fintech, ciberseguridad, sportstech y climatetech. La diversificación se considera una señal de madurez del ecosistema.

Desde al menos 2021, la tecnología financiera ha sido el sector más potente del área de Miami-Fort Lauderdale, beneficiada por una gran base de empresas de banca, a la que se han sumado la llegada de talento desde Silicon Valley y Nueva York, y la creciente presencia de startups de pagos centradas en América Latina.

Las empresas fintech captaron 909 millones de dólares en 85 operaciones —un aumento del 23% respecto a 2024—. Según el análisis de Carta sobre rondas entre semilla y Serie C en EEUU, Miami ocupó el cuarto lugar en captación de capital para el sector fintech, solo por detrás de Nueva York, el Área de la Bahía de San Francisco y Los Ángeles.

El sector de la salud, centrado en healthtech, dispositivos médicos, biotecnología y servicios de bienestar, registró su segundo mejor año histórico: 821 millones de dólares en 56 operaciones, un 44% más que en 2024.

Mención aparte merece la inteligencia artificial. El capital invertido en startups de Miami que se describen como impulsadas o centradas en IA superó con holgura los 897 millones recaudados en 2024. En 2025 se alcanzaron 1.230 millones de dólares.

La IA es la capa que cubre cada sector del ecosistema, desde la salud hasta el comercio electrónico, pasando por el sector inmobiliario y la productividad.

El cripto vuelve, pero diferente

Con la administración Trump insuflando nueva vida al sector, las empresas cripto, blockchain y web3 captaron en 2025 casi el doble del capital que en todo 2024. "La escena cripto de Miami entra en una nueva fase: menos marcada por el entusiasmo especulativo y más por productos reales, ingresos y casos de uso. Los inversores se están dando cuenta", explica Riley Kaminer, periodista especializado en el sector. Los 480 millones recaudados en 38 rondas contrastan con los 282 millones de 2024.

El mercado inmobiliario de lujo y el turismo eran los clásicos de Miami. Empresas como OpenEvidence —recién llegada a Wynwood— han sido las últimas startups centradas en IA que se han mudado.

"Florida no necesita ser el ecosistema más ruidoso para ser eficaz. La oportunidad aquí está en construir empresas duraderas y eficientes en capital, en sectores donde el talento, los clientes y la estructura de costes se alinean, y esa tendencia siguió fortaleciéndose silenciosamente en 2025", afirma Rachael Ferm, directora de Inversiones de Florida Funders.