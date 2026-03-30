La startup de Los Ángeles que se dispone a "cazar" asteroides del tamaño de una casa cercanos a la Tierra

La tecnología de captura de meteroitos se puso a prueba en la Estación Espacial Internacional.

Las claves nuevo Generado con IA TransAstra, una startup de Los Ángeles, ha recaudado más de 27 millones de dólares para desarrollar tecnología capaz de capturar asteroides cercanos a la Tierra. La empresa planea trasladar pequeños asteroides a órbitas accesibles para convertirlos en plataformas de estudio y futuras fuentes de minerales estratégicos. TransAstra ha probado con éxito su sistema inflable de captura de asteroides en la Estación Espacial Internacional, validando su funcionamiento en condiciones de vacío y microgravedad. Más de 200 asteroides han sido identificados como posibles objetivos, y la compañía espera realizar su primera misión de captura antes de 2030, dependiendo de la viabilidad del proyecto.

TransAstra, una startup fundada en Los Ángeles en 2015, ha recaudado aproximadamente 12 millones de dólares de inversores privados y otros 15 millones adicionales mediante contratos con la NASA y otras agencias del gobierno de Estados Unidos.

Su objetivo es ambicioso: trasladar la industria minera más allá de nuestro planeta y sentar las bases de una nueva economía espacial basada en recursos extraterrestres.

El primer paso de la compañía consiste en “cazar” asteroides pequeños, de dimensiones similares a las de una casa y cercanos a la Tierra, con el fin de trasladarlos a una órbita más accesible.

Una vez reposicionados, estos cuerpos podrían convertirse en plataformas de estudio, a las que se enviarían robots para analizar su composición y evaluar su potencial como recursos.

En una fase posterior, la empresa plantea un plan aún más ambicioso: utilizar estos asteroides como puntos de extracción de minerales y materiales estratégicos. Estos recursos podrían ser clave para el desarrollo de misiones espaciales de larga duración, así como para la construcción de infraestructuras en órbita que reduzcan la dependencia de los lanzamientos desde la Tierra.

Para avanzar en esta dirección, la empresa ha obtenido financiación que le permitirá realizar un estudio para evaluar la viabilidad de capturar asteroides. Se espera que los resultados de este análisis se publiquen en mayo de este mismo año, lo que marcaría un punto de inflexión en el desarrollo de esta tecnología

No obstante, la compañía no parte de cero. En los últimos años ha tenido la oportunidad de probar su innovador sistema de captura, conocido como “bolsa de captura”. El concepto es relativamente simple: una vez que la nave alcanza el asteroide seleccionado, se despliega una estructura inflable que se expande hasta envolver por completo el objeto.

Validación de la tecnología

El pasado mes de septiembre, este sistema fue probado en la Estación Espacial Internacional, donde se validó su funcionamiento en condiciones reales de vacío. La prueba permitió comprobar que el mecanismo puede activarse de forma segura en el entorno extremo del espacio.

Según explicó la empresa en ese momento, “logramos demostrar el concepto operativo de nuestra tecnología en condiciones de vacío y microgravedad. Desplegamos la bolsa, la inflamos (para dejarla lista para capturar un objetivo), la ajustamos (para mostrar cómo sellaríamos un objeto dentro) y la retraímos (para demostrar cómo aseguraríamos el objetivo una vez capturado)”. Además, el procedimiento se repitió en múltiples ocasiones para verificar su consistencia y fiabilidad.

De cara a sus objetivos a largo plazo, TransAstra ya ha identificado más de 200 asteroides como candidatos potenciales. La compañía muestra un interés particular en aquellos que contengan agua o minerales, ya que estos recursos podrían ser fundamentales para la exploración espacial futura.

Si el estudio confirma la viabilidad del proyecto, la empresa prevé realizar su primera misión de captura antes de que finalice esta década, lo que supondría un avance significativo en el uso de los recursos espaciales.