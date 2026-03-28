El BID desembarca en Miami: elige la capital financiera para su primera oficina en EEUU fuera de Washington

Las claves nuevo Generado con IA El Banco Interamericano de Desarrollo abrió su primera oficina en Estados Unidos fuera de Washington D.C., eligiendo Miami como sede. La decisión responde a la posición de Miami como puerta de entrada de inversiones hacia América Latina, con más de 1.600 multinacionales y 60 bancos internacionales. La nueva oficina permitirá al BID estar cerca de inversionistas y facilitar acuerdos para canalizar inversiones privadas en infraestructura, energía y tecnología en Latinoamérica. El BID ha completado la recapitalización de BID Invest y ha reestructurado BID Lab, buscando un modelo más ágil y centrado en el desarrollo liderado por el sector privado.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha dado un paso decisivo en su estrategia de acercamiento al sector privado. La institución multilateral acaba de inaugurar una nueva oficina en Miami, su primera presencia en Estados Unidos fuera de Washington D. C., y la primera de cualquier banco de desarrollo internacional en establecerse en esta ciudad. El movimiento no es casual: Miami se ha consolidado como la principal puerta de entrada de los flujos de inversión hacia América Latina y el Caribe.

La elección, más allá de la moda, también obedece a datos: Miami alberga más de 1.600 empresas multinacionales, más de 60 bancos internacionales y un ecosistema de capital de riesgo y de tecnología en expansión.

Para el BID, tener una base operativa en este entorno significa estar presente en los espacios donde se toman las decisiones clave de inversión y en los que las alianzas comerciales pueden escalar con mayor rapidez.

"Miami es donde están los inversionistas, donde se toman decisiones y donde se arman los acuerdos", afirmó Ilan Goldfajn, presidente del BID. "Al estar aquí, podemos atraer inversión a América Latina y el Caribe y también llevar oportunidades de la región a los inversionistas globales".

La apertura de la oficina coincide con una transformación interna del banco. El BID acaba de completar el proceso de recapitalización de BID Invest, su vehículo de inversión privada, por 3.500 millones. Además, ha reestructurado BID Lab, su plataforma de innovación, bajo un modelo más escalable. La nueva oficina en Florida quiere profundizar en la relación con socios e inversores y reforzar las iniciativas de cofinanciamiento.

Transformación interna

El momento de la inauguración no podría ser más simbólico. Justo antes de abril, el momento en el que la tecnología e innovación son protagonistas en Miami.

La institución ya dio alguna pista de sus intenciones el pasado mes de noviembre, durante FinnLAC Forum 2025, el foro de innovación financiera organizado por el BID, en el que ejecutivos de finanzas, líderes fintech, reguladores e inversores debatieron sobre inteligencia artificial, pagos digitales, finanzas sostenibles y salud financiera.

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La oficina de Miami representa una apuesta por lo que el BID denomina "desarrollo liderado por el sector privado" . La institución está adoptando un modelo de negocio "originar-para-compartir" , que busca catalizar el capital privado para proyectos de desarrollo en la región.

La presencia física en Florida permite al banco identificar oportunidades de inversión, estructurar operaciones y conectar a fondos internacionales con necesidades de financiamiento en infraestructura, energía, tecnología y servicios financieros en Latinoamérica.

Miami ha experimentado en los últimos años una metamorfosis económica. Además de su tradicional rol como hub de comercio y turismo, la ciudad se ha convertido en un centro financiero de referencia para la región.

La migración de empresas tecnológicas, fondos de inversión y ejecutivos latinoamericanos -especialmente tras las convulsiones políticas y económicas en varios países de la región- ha reforzado su posición como puente entre Wall Street y Latinoamérica.

Para el BID, la nueva sede no es solo una oficina administrativa. Es un nodo para canalizar inversiones, una plataforma de diálogo con el capital privado y una señal de que la institución quiere funcionar con mayor agilidad y proximidad a los mercados en los que impacta.