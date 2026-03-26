El cofundador de Uber se adentra en la robótica: la nueva empresa de Travis Kalanick pone el foco en industrias clave

Atoms es el nuevo proyecto del antiguo CEO y cofundador de Uber.

Las claves nuevo Generado con IA Travis Kalanick, excofundador de Uber, lanza Atoms, una startup enfocada en soluciones robóticas para sectores clave como minería, alimentación y transporte. Atoms busca redefinir la productividad industrial mediante la automatización avanzada y la integración de inteligencia artificial en el hardware robótico. La empresa plantea un modelo donde los robots actúan como "empleados" que generan valor económico, abriendo la puerta a servicios automatizados en vez de solo vender tecnología. Atoms contempla adquirir otras startups para acelerar su desarrollo tecnológico y consolidar su posición en el mercado de robótica.

Travis Kalanick se vio obligado a renunciar como CEO de Uber en junio de 2017, bajo la intensa presión de los inversores de la compañía, en medio de una serie de controversias internas.

En 2019, terminó de desvincularse por completo al dejar su cargo en el consejo de administración. Ahora, el ejecutivo ha decidido reenfocar su carrera hacia uno de los sectores más prometedores del ecosistema tecnológico actual: la robótica.

En un contexto en el que la inteligencia artificial avanza a gran velocidad, muchos expertos anticipan una convergencia inevitable entre software inteligente y hardware automatizado. Esta combinación dará lugar a sistemas capaces de operar en entornos físicos con mayor autonomía, eficiencia y precisión.

Atoms es el nombre de su nueva compañía, una startup que aspira a desarrollar soluciones robóticas para sectores como la minería, la alimentación y el transporte de robots. El objetivo no es solo automatizar procesos, sino redefinir la productividad en industrias fundamentales para la economía global.

“Los robots empleados de manera productiva son las máquinas mejor adaptadas para la tarea en cuestión, capaces de ganarse la vida realizando este tipo de actividades”, aseguró Kalanick en un comunicado.

Esta declaración no es casual, ya que introduce un cambio relevante: los robots no solo como herramientas, sino también como entidades “empleadas” que generan valor económico.

El uso del término “empleados” para referirse a robots también apunta a un posible modelo de negocio basado en la prestación de servicios automatizados. En lugar de vender únicamente tecnología, Atoms podría operar robots que trabajen directamente en industrias específicas, generando ingresos a partir de su desempeño.

En la web de la startup, el fundador explicó que, tras dejar Uber, quedó “desconsolado” y que ahora regresa a su “vocación de construir computadoras basadas en átomos”, unos sistemas especializados que emplearían la inteligencia artificial para automatizar tareas del mundo real.

Los tres productos principales de Atoms reflejan esta visión. Atoms Food se centrará en desarrollar infraestructura para mejorar los sistemas alimentarios, Atoms Mining buscará incrementar la productividad en la industria minera y Atoms Transport funcionará como una plataforma base para el movimiento y operación de robots.

Desde el anuncio realizado a mediados de marzo, Kalanick ha mostrado una postura abierta respecto a la posibilidad de adquirir otras startups en estos sectores. Esta estrategia de crecimiento podría acelerar el desarrollo tecnológico de Atoms y consolidar su posición en el mercado más rápidamente.

“A menudo me hacen la pregunta sobre cuál será mi próximo proyecto y mi respuesta siempre ha sido: vuélvete profundamente consciente de ti mismo y, cuando llegue el momento adecuado, lo sabrás”, comentó Kalanick en el sitio web de la compañía.

Precisamente, Atoms parece ser la materialización de ese proceso. Con este nuevo proyecto, Kalanick regresa al centro de la conversación tecnológica en Silicon Valley, apostando por una de las áreas con mayor potencial de transformación en las próximas décadas.