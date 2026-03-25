Modulor Studios absorbe a Fik para crear un gigante español del comercio electrónico

Las claves nuevo Generado con IA Modulor Studios integra a Fik, agencia Premier Shopify Partner, creando uno de los mayores grupos españoles de comercio electrónico. La unión refuerza la apuesta por la expansión internacional, especialmente hacia Estados Unidos y Latinoamérica, donde Shopify tiene gran penetración. Fik mantendrá su autonomía operativa dentro de Modulor y aportará clientes como Ecoalf, Majorica y Sony Music, ampliando la propuesta de valor del grupo. El grupo buscará sinergias en sectores como e-commerce, moda, restauración, industria, energía, banca y seguros, con el objetivo de escalar negocios mediante tecnología e innovación.

Modulor Studios, el grupo madrileño especializado en diseño, tecnología y estrategia digital, ha anunciado la integración de Fik, una de las tres únicas agencias españolas con el distintivo de Premier Shopify Partner. La operación, cuyos términos financieros no han sido divulgados, convierte al grupo en una de las principales potencias europeas en comercio electrónico unificado y abre la puerta a una ambiciosa expansión en el continente americano.

"La incorporación de FIK consolida nuestra visión de construir un grupo que combine creatividad, tecnología y estrategia de crecimiento bajo una misma cultura", explica Jorge Lana, CEO de Modulor Studios. "El e-commerce vive un momento de transformación impulsado por la inteligencia artificial, y queremos liderar ese cambio, ayudando a las marcas más ambiciosas a escalar con propósito".

La integración no ha sido espontánea, sino que es consecuencia de una buena sintonía al trabajar juntos en proyectos como Cristina Oria, Polo Club, Utópica Travel —la apuesta de El Corte Inglés por el turismo digital—, Milbby y TwoJey.

Fik muestra una hoja de servicios envidiable. Entre sus clientes figuran marcas como Ecoalf, Majorica, Sony Music o Jimmy Lion. Su especialización en soluciones de alto rendimiento para marcas digitales y retail omnicanal encaja a la perfección con la visión de Modulor, que ya agrupa estudios como Mendesaltaren, Tailor Hub, Minimum —ahora SSTIL—, Nocodehackers y MITO, con un reciente lanzamiento en Estados Unidos.

Si hay un mercado que obsesiona a Jorge Lana, ese es el mercado americano. "Modulor aporta visión estratégica, capacidad de crecimiento y una estructura preparada para escalar talento, clientes y proyectos a nivel internacional" , señala el ejecutivo. Y cuando habla de internacional, habla sobre todo de América.

América en el punto de mira

El continente americano representa una oportunidad estratégica de primer orden para el grupo resultante. Shopify, la plataforma sobre la que Fik ha construido su reputación, cuenta con una penetración masiva en Estados Unidos y Canadá, mientras que América Latina —con México y Colombia a la cabeza— experimenta un auge del comercio digital que las consultoras tecnológicas califican de "irreversible". Para Modulor, contar con un Premier Shopify Partner en sus filas equivale a tener una llave maestra para acceder a ese mercado.

Bill Murphy, fundador y CEO de Fik, lo tiene claro: "Unirnos a Modulor es una evolución natural. Compartimos la misma filosofía de diseño, innovación y visión de futuro. Esta integración nos permitirá acelerar nuestro crecimiento, ampliar nuestra propuesta de valor y consolidar a Fik como un referente global dentro del ecosistema de Shopify y del comercio unificado".

Una integración "progresiva y natural"

La operación se ha diseñado para preservar lo mejor de ambas compañías. "La integración se realizará de forma progresiva y natural, respetando la identidad, el equipo y el liderazgo de FIK", detalla Jorge Lana. La compañía mantendrá su autonomía operativa mientras accede a capacidades compartidas en estrategia, desarrollo de negocio y expansión internacional.

Los sectores objetivo son ambiciosos. Además del e-commerce, la moda y la restauración —donde ambas compañías ya comparten clientes—, el grupo buscará sinergias en industria, energía, banca y seguros. "La colaboración se centrará en sectores que requieran la plataforma de Shopify y que se encuentren en transformación para escalar sus negocios de manera eficiente", precisa Lana.

Bill Murphy y Jorge Lana durante la firma del acuerdo. Cortesía

Para 2026, la hoja de ruta es clara: consolidar la integración, acelerar el crecimiento de Fik en volumen de negocio y en rentabilidad, ampliar la cartera de clientes estratégicos y reforzar la propuesta de valor en innovación, diseño y tecnología. Pero, sobre todo, "impulsar proyectos de alto impacto a nivel nacional e internacional".

En un sector donde las fusiones suelen generar más escepticismo que entusiasmo, la unión entre Modulor y Fik parece tener todos los ingredientes para funcionar: una relación previa probada, equipos complementarios y, lo más importante, una visión compartida del futuro del comercio digital. Que ese futuro pase, inevitablemente, por conquistar América, es algo que tanto Lana como Murphy dan por hecho.