Latinoamérica concentró el 9% de los incidentes de ciberseguridad investigados a nivel global en 2025

Las claves nuevo Generado con IA Latinoamérica concentró el 9% de los incidentes de ciberseguridad investigados globalmente en 2025, mostrando un aumento respecto al año anterior. Los sectores más afectados por ciberataques en la región fueron los servicios financieros y de seguros (47%) y el de energía (27%). El 33% de los incidentes usaron técnicas 'living off the land', aprovechando herramientas legítimas, mientras que el ransomware y el acceso a servidores representaron un 11% cada uno. La inteligencia artificial está siendo utilizada tanto por atacantes como por defensores, permitiendo ataques más sofisticados y una defensa más ágil, según el informe de IBM X-Force.

Si hay una tecnología que está redefiniendo por completo el panorama de la ciberseguridad esa es sin duda la inteligencia artificial (IA) que permite una defensa más eficaz y ágil pero, al mismo tiempo, también está provocando ataques más sofisticados y frecuentes.

Así lo advierte el informe IBM X-Force Threat Intelligence Index 2026, presentado por IBM, que analiza la evolución de las amenazas digitales y revela cómo los ciberdelincuentes están utilizando herramientas basadas en IA para ampliar el alcance, la velocidad y la eficacia de sus ataques.

Una tendencia mundial pero que tiene especial relevancia en América Latina ya que, según revela el estudio, elaborado por el equipo de inteligencia de amenazas IBM X-Force, la región concentró el 9% de los incidentes de ciberseguridad investigados a nivel global en 2025, una proporción ligeramente superior a la del año anterior y que confirma la creciente relevancia de la región en el mapa mundial de amenazas digitales.

En ese escenario, los sectores más atacados fueron los servicios financieros y de seguros (47%), seguidos por el de energía (27%), lo que muestra cómo los atacantes siguen teniendo especial interés en atentar contra las infraestructuras críticas y las organizaciones que gestionan activos estratégicos o grandes volúmenes de datos.

Una vez dentro de los sistemas, explican desde IBM, los ciberdelincuentes están recurriendo cada vez más a herramientas legítimas del propio entorno tecnológico para operar sin levantar sospechas. Este enfoque, conocido como living off the land, representó el 33% de las técnicas utilizadas en los incidentes analizados.

Tras esta técnica, se sitúan las de acceso a servidores y el uso de malware como ransomware, ambas con una incidencia del 11%, métodos que permiten a los atacantes maximizar la interrupción de los sistemas y aumentar el potencial de extorsión económica.

Respecto al impacto que estos ciberataques tienen en las organizaciones, según el IBM X-Force Threat Intelligence Index 2026 el robo de credenciales fue la consecuencia más común (40%) así como los incidentes que afectan directamente a la reputación de las marcas (20%).

Además el informe revela que los atacantes ya no dependen de un único vector de acceso para infiltrarse en las organizaciones. De hecho, en 2025, las principales vías de entrada se distribuyeron de forma prácticamente equitativa: el uso de cuentas válidas comprometidas, la explotación de aplicaciones públicas expuestas, los ataques a la cadena de suministro de software y el abuso de servicios remotos externos representaron cada uno el 25% de los accesos iniciales detectados.

“Los datos muestran un panorama en el que los atacantes cambian rápidamente hacia cualquier punto de entrada que les ofrezca la ruta más fácil”, aseguran.

La inteligencia artificial marca una nueva era

La inteligencia artificial es ya hoy una de las grandes herramientas que utilizan los atacantes y, de acuerdo, con el informe la vía que les permite acceder y analizar grandes volúmenes de datos, identificar vulnerabilidades a gran escala y ajustar tácticas en tiempo real. Además, apuntan que, esta tecnología permite automatizar tareas de investigación y reconocimiento, lo que reduce el tiempo necesario para preparar campañas maliciosas.

“A medida que los actores de amenazas utilizan IA para escalar campañas de phishing, crear código malicioso más rápido y perfeccionar tácticas de ingeniería social, los líderes de seguridad deben pasar de una postura reactiva a una proactiva”, afirmó Rodolfo Manzi, líder de IBM Security Services en México.

Y es que la velocidad a la que evolucionan estas amenazas está ejerciendo una presión sin precedentes sobre los equipos de ciberseguridad, obligando a las organizaciones a adoptar enfoques de protección basados también en inteligencia artificial, reflexionan desde IBM.

La disponibilidad de herramientas filtradas, manuales operativos y tecnologías de automatización basadas en IA permite que actores más pequeños lancen campañas de menor escala pero más difíciles de atribuir. Por todo ello y teniendo en cuenta este contexto, el informe de IBM concluye que las organizaciones deberán reforzar su estrategia de ciberseguridad con enfoques más proactivos, combinando inteligencia de amenazas, automatización y tecnologías basadas en inteligencia artificial para hacer frente a un entorno digital cada vez más complejo y dinámico.