Hablar inglés no es un privilegio: la startup boliviana que cierra brechas de acceso al aprendizaje con IA

Global Growth Academy nació con la vocación de cerrar brechas estructurales de acceso al inglés en contextos donde tradicionalmente ha sido un privilegio.

Las claves nuevo Generado con IA La startup boliviana Global Growth Academy utiliza inteligencia artificial y acompañamiento personalizado para democratizar el aprendizaje del inglés, especialmente en jóvenes de contextos vulnerables. La plataforma ofrece evaluaciones automáticas, rutas personalizadas, modelos predictivos y asistencia humana, superando barreras económicas y geográficas. GGA abre sede en Madrid e invertirá cinco millones de euros en España para expandir su modelo híbrido y escalable por Europa. La empresa conecta conocimientos de Latinoamérica, España y Estados Unidos, adaptando su estrategia y metodologías a distintos mercados y contextos culturales.

La tecnología alcanza su verdadera razón de ser cuando pone en el centro del relato a las personas e impacta de forma directa en su día a día.

Hablar inglés se ha convertido en una necesidad para crecer profesionalmente en un mundo cada día más hiperconectado. Sin embargo, no todas las personas tienen acceso a un aprendizaje eficaz de la misma manera.

Salvar esa brecha, especialmente con el foco puesto en las generaciones más jóvenes de contextos vulnerables, llevó a la startup boliviana Global Growth Academy (GGA) a desarrollar una plataforma que democratiza el acceso al aprendizaje del inglés mediante tecnología de vanguardia e inteligencia artificial combinada con acompañamiento personalizado.

En este contexto, la compañía nacida en noviembre de 2025 persigue derribar las barreras económicas, geográficas y tecnológicas que históricamente han limitado el acceso a oportunidades educativas, especialmente entre jóvenes de contextos vulnerables.

Su modelo integra evaluaciones automáticas en tiempo real, trayectorias de aprendizaje personalizadas, modelos predictivos para identificar dificultades tempranas y asistencia humana especializada, garantizando resultados concretos y medibles.

La startup invertirá cinco millones de euros en España para impulsar su estrategia de expansión por Europa.

Kristof Henningsson, cofundador de Global Growth Academy.

"Nuestro valor diferencial reside precisamente en la combinación entre tecnología y acompañamiento. La inteligencia artificial permite escalar y adaptar el aprendizaje de forma eficiente, mientras que el acompañamiento humano, las clases presenciales en horarios fijos y la estructura de cursos garantizan un proceso orientado a resultados concretos, respaldado además por una amplia biblioteca digital de materiales de aprendizaje", afirma a esta redacción Kristof Henningsson.

Este modelo híbrido, y un modelo escalable diseñado para adaptarse a distintos contextos económicos y culturales, ha permitido a la compañía expandirse rápidamente en América Latina y contar con una red de más de 4.000 alumnos inscritos a nivel global.

Madrid, se convierte, por tanto, en un emplazamiento clave de su nueva etapa. "En España contaremos con un equipo permanente con base en Madrid. En una primera fase estará formado por tres personas y estará liderado por un responsable senior con experiencia empresarial en el país. Este equipo trabajará en estrecha coordinación con el núcleo de desarrollo y estrategia de la compañía en Latinoamérica, liderado por los fundadores", indica Henningsson.

"En pocos meses hemos crecido de forma sostenida en Latinoamérica porque existe una demanda real de herramientas prácticas que permitan el aprendizaje del inglés. España representa una oportunidad para nosotros, es un país con enorme potencial, con proyección internacional y con un ecosistema empresarial y educativo muy dinámico. Queremos contribuir a que más jóvenes y profesionales españoles utilicen el inglés como herramienta estratégica de crecimiento personal y económico", añade.

Sinergias a ambos lados del Atlántico

"Este modelo nos permite combinar el know-how acumulado en la región con información procedente de distintos mercados donde ya operamos -incluyendo Latinoamérica, Estados Unidos y España- a partir de datos en tiempo real sobre preferencias y comportamientos de aprendizaje de los estudiantes".

"Al mismo tiempo, el equipo local aporta conocimiento directo del mercado español, lo que nos permite adaptar tanto la estrategia de crecimiento como las metodologías de aprendizaje al contexto del país".

La compañía se suma así a la tendencia detectada en los últimos años de crecimiento de las relaciones y sinergias de los ecosistemas de emprendimiento e innovación de Latinoamérica y Europa, con España como piedra angular de estos procesos de fortalecimiento.

"En los últimos años hemos visto un fortalecimiento claro de los vínculos entre los ecosistemas emprendedores de Latinoamérica y España. Para compañías tecnológicas como la nuestra, esta conexión facilita escalar modelos de negocio entre ambos mercados, aprovechando afinidades culturales y lingüísticas y compartiendo aprendizaje entre regiones a medida que la plataforma crece internacionalmente", concluye el emprendedor boliviano.