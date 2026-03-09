Inteligencia artificial y activos digitales, claves en la madurez del ecosistema ‘fintech’ mexicano

Las claves nuevo Generado con IA El ecosistema fintech mexicano crece en madurez con 795 startups activas y un 70% con más de cinco años de operación. La adopción de inteligencia artificial en fintechs mexicanas aumentó al 77%, reduciendo fraudes en 54.9% y optimizando costes operativos. El segmento de pagos y remesas lidera el crecimiento del sector, con una proyección de expansión del 70% para este año. El 80.3% de las fintech mexicanas colabora con la banca tradicional, destacando la sinergia con BBVA, Santander y Banorte.

Si 2025 fue el año de experimentación con inteligencia artificial, 2026 marca su institucionalización. Esa es una de las principales conclusiones del Finnovista Fintech Radar México 2026, presentado por Finnosummit en alianza con Mastercard y Galileo Financial Technologies y que no solo ofrece una radiografía de una industria más sólida y tecnológicamente sofisticada que nunca.

Un ecosistema que además de crecer en número lo hace en madurez. Así, con 795 startups activas, el sector experimenta un crecimiento del 1,8% respecto a 2025, un dato significativo al que hay que añadir el hecho de que el 70% de las empresas supera los cinco años de operación, “demostrando una resiliencia inédita en el ecosistema emprendedor fintech”, afirma Fermín Bueno, managing partner de Finnovista y cofundador de Finnosummit.

Concretamente, según el radar, la baja tasa de mortalidad (5%) frente a un 7% de nuevas incorporaciones indican que “México es un mercado para el emprendimiento temprano y la consolidación. Esto se ve reflejado también en el atractivo del país como hub internacional”. En ese sentido, el número de fintech extranjeras que opera en México creció un 5%, al pasar de 301 a 316, provenientes principalmente de EEUU, Argentina, Chile y Colombia.

Pero, además de esta consolidación, el Finnovista Fintech Radar México 2026 analiza la creciente adopción de la IA entre estas startups y ofrece datos tan reveladores como que el uso de esta tecnología escaló del 60% en 2025 al 77% en 2026. Su adopción permitió a las fintech mexicanas reducir incidentes de fraude en un 54.9% y optimizar sus procesos para reducir costes operativos a la mitad, permitiendo a las startups escalar sin necesidad de estructuras masivas.

Si hay otro elemento que está definiendo la evolución del ecosistema este es el segmento de Payments & Remittances o los servicios financieros de transferencia de dinero entre partes, ya sea nacional o internacionalmente. Este subsector se presenta como el principal catalizador de crecimiento, con una proyección de expansión del 70% para este año.

Tory Jackson, de Galileo (izquierda); Mariana Casar, de Mastercard México, y Fermín Bueno, de Finnovista y co-fundador de Finnosummit (derecha). Finn Summit.

Según se explica en el informe, dos tendencias convergen en esta transformación: la optimización de pagos cuenta a cuenta (A2A), apoyados en infraestructuras como SPEI y DiMo, y el auge de las stablecoins, las llamadas “criptomonedas estables”, y las otras grandes protagonistas en el ecosistema.

Así, cerca del 40% de las fintech de pagos identifica a las stablecoins como la tecnología con mayor potencial de crecimiento en los próximos años. Su atractivo, afirman en el documento, “radica en resolver fricciones históricas en remesas y pagos transfronterizos: liquidaciones casi instantáneas, costos significativamente menores y trazabilidad mejorada”.

Colaboración banca-startups

“El sector fintech en México muestra hoy mayor estabilidad y solidez, impulsado por una colaboración estratégica con la banca tradicional. La adopción de inteligencia artificial y el desarrollo de soluciones como stablecoins reflejan una industria que innova con visión de escala y confianza”, afirma Mariana Casar, vicepresidenta de Fintech, Digital Partners and Enablers de Mastercard México.

Dicha colaboración es otro de los reveladores indicadores del informe; así vemos que el 80.3% de las startups locales ya colabora o está en proceso de colaborar con instituciones tradicionales.

Según la percepción de las propias fintech, “BBVA lidera en nivel de colaboración, seguido por Santander y Banorte. Esta sinergia redefine la narrativa del sector: la disrupción ya no implica sustitución, sino interoperabilidad y construcción conjunta”, explican.

Para Tory Jackson, head of Business Development & Strategy para América Latina de Galileo, “el ecosistema financiero mexicano vive un momento que exige escala: menos ideas aisladas y más productos capaces de adaptarse y trabajar en conjunto para resolver problemas mayores”.