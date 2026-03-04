Odilo, elegida por Chile para desarrollar una plataforma de prevención del consumo de alcohol y drogas

La Biblioteca Digital Bibliodrogas del Gobierno de Chile ha sido un desarrollo de la compañía española. Odilo.

Las claves nuevo Generado con IA Odilo ha sido elegida por Chile para desarrollar Bibliodrogas, una plataforma digital gratuita de prevención del consumo de alcohol y drogas. La biblioteca digital ofrece contenidos especializados sobre adicciones, psicoterapia, salud mental y género, con más de 5.000 recursos ya consumidos por usuarios. La plataforma prioriza la inclusión, permitiendo el acceso desde cualquier dispositivo y lugar, con funciones de accesibilidad como text-to-speech y gestión avanzada de usuarios. Odilo refuerza su presencia en América Latina con este proyecto, consolidando alianzas institucionales y apostando por la digitalización educativa y la formación continua en la región.

Una biblioteca digital desarrollada por la española Odilo, con información fiable y especializada, es una de las herramientas con las que el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Fundación SENDA) de Chile quiere prevenir el uso de estas sustancias.

El proyecto, la Biblioteca Digital Bibliodrogas, es una plataforma de acceso gratuito desarrollada y gestionada por la estece española con contenidos como adicciones y psicoterapia, estigma y salud, género y salud mental y con la que, desde su creación, se han formado ya más de 2.000 personas, con 4.000 horas de aprendizaje en las que han consumido más de 5.000 recursos.

La inclusión es uno de los ejes que han guiado el diseño de la biblioteca y así, explican desde Odilo, el objetivo era que el conocimiento especializado pudiera llegar de manera sencilla y accesible a cualquier ciudadano, independientemente de su ubicación o de sus condiciones personales.

Bibliodrogas permite consultar contenidos desde cualquier punto del país y desde cualquier dispositivo (ordenador, móvil o tableta), gracias a aplicaciones nativas y a funcionalidades de lectura offline. Además, incorpora módulos de accesibilidad, como text-to-speech, lo que favorece la inclusión. Además, la plataforma integra sistemas de gestión de préstamos, validación de usuarios y generación de informes estadísticos en tiempo real, que facilitan la toma de decisiones basada en datos.

El proyecto se inició en 2021 y, como explica Ainhoa Marcos, VP Education & Public Sector de Odilo, el principal desafío era “democratizar el acceso al conocimiento especializado sobre esta temática y transformarlo en una experiencia relevante para perfiles tan diversos como los que podemos encontrar en la población de todo un país.

Para ello, la clave fue combinar contenido de primera calidad, itinerarios de aprendizaje a la medida de cada usuario y herramientas de analítica de datos para medir el impacto real de la formación”.

Con esta colaboración, Odilo refuerza su presencia en América Latina, donde la compañía ya ha colaborado con instituciones como la Fundación Varkey o el Banco Pichincha, entre otros.

Latinoamérica, un mercado estratégico

La apuesta por Latinoamérica de la española es firme y le ha llevado a tener presencia ya consolidada en países como Brasil, México, Chile, Colombia, Ecuador o Perú, donde colaboran con más de 290 organizaciones.

“América Latina forma parte de nuestra estrategia de internacionalización desde las primeras fases de expansión de la compañía, hace ya más de una década, al identificar la región como un mercado prioritario por su dinamismo institucional y su apuesta creciente por la transformación digital en educación y capacitación”, afirma Ainhoa Marcos.

Las sinergias además con el mercado español son muchas, nos cuenta: “Primero, a nivel institucional, existe una voluntad real de ampliar el acceso al aprendizaje más allá de los grandes núcleos urbanos, lo que hace que las soluciones digitales sean una palanca clave para llegar a poblaciones diversas.

Segundo, en el ámbito educativo y universitario, observamos un fuerte interés por complementar la oferta académica tradicional con modelos más personalizados y orientados a resultados. Y tercero, en el entorno corporativo, las empresas están acelerando sus planes de reskilling y upskilling para responder a entornos económicos cambiantes”.

Por todo ello, desde Odilo, apuestan por profundizar en alianzas institucionales, escalar modelos de impacto ya probados y ampliar iniciativas orientadas a la recalificación profesional, especialmente en competencias digitales, empleabilidad y formación continua. “Buscamos consolidar a Latinoamérica como uno de los motores de crecimiento sostenible de la compañía, contribuyendo activamente a cerrar brechas educativas y de talento en la región”, declara Ainhoa Marcos.

En definitiva, de cara a los próximos años. Latinoamérica representa para Odilo, una oportunidad de crecimiento y “un entorno donde el impacto es tangible: proyectos de gran escala, con foco en el acceso equitativo, el desarrollo del talento y el fortalecimiento de ecosistemas de aprendizaje alineados con las prioridades económicas y sociales de cada país”.