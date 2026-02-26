La startup ElevenLabs capta 500 millones de dólares de financiación y supera los 11.000 millones de valoración

Las claves nuevo Generado con IA ElevenLabs, startup especializada en voz sintética hiperrealista, ha captado 500 millones de dólares en su última ronda de financiación y supera los 11.000 millones de valoración. La empresa desarrolla inteligencia artificial capaz de convertir texto en audio con entonación y naturalidad casi indistinguible de una voz real. Sus soluciones se utilizan en doblaje audiovisual, audiolibros, asistentes virtuales y atención al cliente, con clientes como el gobierno de Ucrania, Revolut y Deutsche Telekom. La ronda de financiación fue liderada por Sequoia Capital e incluye inversores como Andreessen Horowitz, ICONIQ y Lightspeed Venture Partners.

En el centro de la nueva carrera por “humanizar la inteligencia artificial” se encuentra ElevenLabs, una startup tecnológica especializada en el desarrollo de voz sintética hiperrealista.

Fundada con el objetivo de cerrar la brecha entre la computación moderna y la comunicación humana, la compañía desarrolla modelos de inteligencia artificial capaces de convertir texto en audio con entonación, matices emocionales y una naturalidad casi indistinguible de la voz real.

Sus herramientas se utilizan hoy en ámbitos como el doblaje audiovisual, los audiolibros, los asistentes virtuales y los sistemas de atención al cliente.

Fundada en 2022 en Nueva York, la startup, tal y como ha ocurrido con muchas compañías nacidas durante el auge de la IA en los últimos cuatro años, no tardó en alcanzar el estatus de “unicornio”, ese particular Olimpo del emprendimiento tecnológico reservado a las empresas que superan la valoración de 1.000 millones de dólares.

En total, la empresa suma ya 781 millones de dólares en inversiones acumuladas. Su última ronda de financiación, anunciada este mismo mes, ha elevado su valoración financiera por encima de los 11.000 millones de dólares.

“Vamos a emplear los fondos para reforzar ElevenAgents, la plataforma que permite a las empresas desplegar agentes de voz y chat con la fiabilidad, las integraciones, las capacidades de prueba y los sistemas de monitoreo necesarios para operar a gran escala en atención al cliente”, explicó la compañía en un comunicado con motivo de la captación de 500 millones de dólares en una ronda de financiación de serie D.

Alto perfil de sus clientes

Uno de los rasgos distintivos de ElevenLabs es el alto perfil de algunos de sus clientes, entre los que figuran el gobierno de Ucrania, la fintech Revolut (que emplea sus soluciones en su servicio de atención al cliente) y Deutsche Telekom.

Sin embargo, el verdadero atractivo de su propuesta radica en que su mercado se extiende mucho más allá de los grandes corporativos, con herramientas pensadas también para creadores de contenido, medios de comunicación y desarrolladores independientes.

La ronda fue liderada por Sequoia Capital, una de las firmas de capital riesgo más influyentes del sector tecnológico a nivel mundial. Asimismo, participaron otros inversores de primer nivel como Andreessen Horowitz, ICONIQ, Lightspeed Venture Partners, Evantic Capital y varios fondos adicionales especializados en tecnología y software.

“En 2025 logramos posicionarnos como la voz de la tecnología y nuestro objetivo este año es ir todavía más lejos, haciendo que la comunicación y la creación con herramientas digitales se produzcan de manera más natural”, aseguró Mati Staniszewski, cofundador de la compañía, al referirse a la siguiente etapa de crecimiento de ElevenLabs.