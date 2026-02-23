La argentina Humand apuesta por España en su estrategia de expansión europea tras captar 56 millones de euros

De izquierda a derecha: Nicolas Benenzon, CEO y cofundador de Humand, y Gerónimo Maspero, confundador y CTO de la compañía.

Las claves nuevo Generado con IA La startup argentina Humand ha cerrado una ronda de financiación de 56 millones de euros para impulsar su expansión internacional, especialmente en España. España se consolida como el hub estratégico de Humand en Europa, desde donde coordinará innovación, soporte y adaptación del producto a mercados locales. La plataforma de Humand, que ya utilizan más de 1,6 millones de personas en 1.500 empresas de 51 países, busca revolucionar la gestión de Recursos Humanos y la comunicación interna. Humand reforzará su apuesta por la inteligencia artificial, desarrollando AI Agents y evolucionando su asistente Sammy AI para automatizar procesos y mejorar la experiencia de los empleados.

Las sinergias del ecosistema innovador y tecnológico a ambos lados del Atlántico no paran de crecer este 2026. Las oportunidades de expansión y generación de riqueza en Latinoamérica y Europa aceleran y, en este contexto, España emerge como puerta de entrada de muchas compañías al mercado europeo.

La startup argentina Humand acaba de dar un paso decisivo en esta línea. La compañía, apoyada por Y Combinator ha anunciado este 23 de febrero una ronda de financiación de 56 millones de euros con el objetivo de acelerar su expansión internacional y reforzar su presencia en mercados estratégicos como España, según consta en el comunicado emitido.

La ronda ha sido liderada por Kaszek Ventures en Latinoamérica y Goodwater Capital en Estados Unidos, junto a un grupo de inversores de primer nivel. Entre ellos, destacan fondos y firmas de inversión como Newtopia VC y Y Combinator, así como referentes del ecosistema tecnológico como Marcos Galperín, Executive Chairman y cofundador de MercadoLibre; Sebastián Mejía, cofundador de Rappi; Arash Ferdowsi, cofundador de Dropbox; Rajat Suri, cofundador de Lyft; y Guillermo Rauch, fundador de Vercel; entre otros.

Humand es la aplicación todo-en-uno que conecta y une a toda la empresa dentro de una plataforma intuitiva y accesible y cuyo planteamiento revoluciona la gestión de los Recursos Humanos.

En la actualidad, la plataforma es utilizada por más de 1,6 millones de personas en más de 1.500 empresas de 51 países. Entre las compañías que trabajan con Humand se encuentran MINISO, Great Place to Work, Domino's, John Deere, y Ogilvy.

"Decidí invertir en Humand por la solidez del equipo fundador, la calidad del producto y la claridad de su visión para convertirse en un referente global en experiencia del empleado y comunicación interna", declara Arash Ferdowsi, cofundador de Dropbox.

Con esta inversión, Humand busca expandir su presencia en Europa, ampliando su infraestructura regional, ampliando capacidades y adaptando aún más su producto a las distintas necesidades de cada mercado en el que opera. De este modo, la compañía seguirá ayudando a las empresas europeas a conectar al 100% de su fuerza laboral, independientemente de dónde desempeñen sus funciones, ya sea en oficinas o en entornos operativos de primera línea.

España, epicentro de Humand en Europa

Con esta inversión, España se posiciona como un hub estratégico de Humand en Europa, marcando un punto de inflexión dentro de su expansión continental.

Además, la compañía, que también opera en otros mercados como Reino Unido, Noruega, Irlanda, Islandia y Portugal, fortalece la infraestructura regional, profesionaliza los equipos locales y garantiza un servicio de excelencia.

El objetivo de Humand es transformar la manera en que los empleados, sobre todo aquellos que no trabajan desde un escritorio, se conectan con sus empresas, facilitando el acceso a la información corporativa, mejorando la comunicación interna y contribuyendo a una experiencia más inclusiva y eficiente.

Así, los 56 millones de euros obtenidos en la ronda de financiación, además de destinarse a escalar la operación a nivel regional y reforzar los equipos en Europa, servirán para continuar desarrollando el producto con el fin de ofrecer una solución cada vez más escalable, válida para todo tipo de empresas.

Refuerzo de la apuesta por la IA

Otro de los grandes focos de la compañía será profundizar su apuesta por la inteligencia artificial a través del desarrollo de AI Agents, diseñados para automatizar procesos clave y mejorar la experiencia de los empleados desde el primer día. En 2026, Humand avanzará con agentes aplicados al onboarding, capaces de personalizar cada ingreso según el perfil de la persona y su rol, haciendo que la incorporación sea más ágil, cercana y efectiva.

En esa misma línea, la compañía seguirá evolucionando Sammy AI, el asistente de IA de Humand, para que los empleados puedan resolver dudas y gestionar solicitudes de forma directa, sin depender de los equipos de RRHH.

"No estamos trayendo una promesa, sino una plataforma ya probada a nivel global que hoy utilizan más de un millón y medio de personas" Nicolas Benenzon, CEO y cofundador de Humand

Con más contexto y acceso a información histórica de cada organización, Sammy AI permitirá reducir drásticamente el volumen de consultas repetitivas y liberar tiempo operativo a RRHH para enfocarse en tareas estratégicas.

"Esta ronda nos permite fortalecer nuestra presencia en Europa y consolidar España como nuestro hub estratégico, donde ya operamos y desde donde coordinamos innovación, soporte y adaptación del producto a las particularidades locales", Nicolas Benenzon, CEO y cofundador de Humand.

"No estamos trayendo una promesa, sino una plataforma ya probada a nivel global que hoy utilizan más de un millón y medio de personas. Nuestro foco sigue siendo ayudar a las empresas a conectar con toda su plantilla, estén en oficina o no, y evolucionar nuestra tecnología para adaptarla a cada contexto local", concluye Benenzon.