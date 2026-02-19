La 'edtech' española Mathew se lanza a la conquista de México, como puerta de entrada a Latinoamérica

Las claves nuevo Generado con IA La edtech española Mathew, especializada en inteligencia artificial para evaluación educativa, cerró 2025 con una facturación de 200.000 euros y más de 100 centros educativos como clientes. La compañía inicia en 2026 un ambicioso plan de expansión internacional, con México como puerta de entrada a Latinoamérica y mercado clave para alcanzar el millón de euros de ingresos. Mathew ofrece una plataforma que analiza exámenes manuscritos mediante IA, generando datos útiles para docentes sin sustituir su criterio ni eliminar el papel en el aula. La empresa ya colabora en México con el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) y planea posicionarse como referente en IA educativa en América Latina de cara a 2029 y 2030.

Especializada en inteligencia artificial aplicada a evaluación educativa, la española Mathew cerraba 2025 alcanzado una facturación de 200.000 euros, el triple de lo logrado el año anterior y con más de 100 centros educativos como clientes.

Una positiva situación que llevaba a esta 'edtech' a iniciar 2026 fijándose como objetivo el millón de euros de ingresos, gracias a un ambicioso plan de expansión internacional, donde junto a países como Italia y Polonia, Latinoamérica va a ser clave.

“En 2024 tuvimos ocasión de hacer algunas charlas y ponencias en Latinoamérica y eso nos derivó varias oportunidades comerciales allí. En nuestro roadmap de internacionalización, hemos priorizado Norteamérica y Europa. Dentro de esa estrategia, México es punta de lanza para nuestra entrada en el mercado norteamericano”, explica Alan Fusté, CEO de Mathew.

Además afirma que México “es un mercado muy grande y muy bien conectado con Estados Unidos y con el resto de Latinoamérica así que es muy interesante por sí mismo y por ser estratégico para entrar en otros mercados”.

Y es que, a pesar de que como apunta Alan Fusté, “aunque pueda parecer contradictorio, hay muchas más diferencias de idioma y cultura de las que podemos percibir desde España. Esto acaba influyendo mucho en las conversaciones, negociaciones, propuestas, tiempos, etc.” son muchas las sinergias de Mathew en el país ya que “nos ha sorprendido la similitud en el enfoque educativo y el encaje de nuestro producto”.

Una ayuda al docente

La española ha desarrollado un uso de la inteligencia artificial concreto para el ámbito educativo: la evaluación de exámenes y actividades manuscritas, tareas que aseguran aún están muy poco digitalizadas dentro del sector. En ese sentido, la plataforma tecnológica de Mathew permite analizar pruebas escritas a mano mediante IA, generando datos accionables para centros educativos sin sustituir el criterio docente ni eliminar el papel en el aula.

Alan Fusté y Xavier Velasco, fundadores de Mathew.

“La IA analiza y propone, y el profesorado decide. De este modo, los centros recuperan tiempo para el acompañamiento individualizado del alumnado, uno de los grandes retos actuales del sistema educativo”, aseguran.

Una propuesta que ya utiliza en México el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, Ceneval, “una institución referente en evaluación de exámenes en México y Latam; se encargan de corregir millones de pruebas escritas (digital y manuscrito) y en audio y vídeo cada año”, destaca el CEO de Mathew.

Además, la compañía ya cuenta con socios locales en el país “que nos ayudan a detectar oportunidades que apoyamos desde el equipo comercial en España” y tiene como objetivo inicial “trabajar con centros educativos, de distintas edades e, inicialmente, privados. Dentro de nuestra estrategia local y global, está posicionarnos como referentes en la aplicación de IA en educación y eso requiere tiempo, para ganarnos la confianza de un mercado como el mexicano. Después, abordaremos otros países, siendo muy intensos en América Latina en 2029 y 2030”.