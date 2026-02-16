La inversión en el ecosistema ‘insurtech’ de Latinoamérica crece un 117% en 2025 y alcanza los 167 millones de euros

Las claves nuevo Generado con IA La inversión en el ecosistema insurtech de Latinoamérica creció un 117% en 2025, alcanzando los 167 millones de euros, el tercer mayor registro histórico de la región. El número de startups insurtech en Latinoamérica aumentó un 7% en el último año, llegando a 536 empresas activas, con una baja tasa de mortalidad del 8%. Brasil, México y Chile lideran en cantidad de insurtech, mientras que Uruguay, Chile y México son los países con mayor crecimiento porcentual en el sector. La internacionalización de las insurtech latinoamericanas crece, con un 19% de expansión internacional en 2025; Perú, Argentina y Chile destacan como motores de esta tendencia.

Crecimiento sólido. Así define la actual situación del sector insurtech en Latinoamérica el informe Latam Insurtech Journey, elaborado por Digital Insurance Latam con el patrocinio de Mapfre, y que afirma que la inversión total en el ecosistema alcanzó 199 millones de dólares (unos 167 millones de euros) durante 2025, un incremento del 117 % respecto al año anterior y situándose como el tercer ejercicio con mayor inversión en la historia reciente de la región.

Así después de 2022 (215 millones) y 2021 (425 millones), años considerados como “los años locos de la inversión”, 2025 ha vuelto a marcar un hito. De hecho, en los seis primeros meses del año, el sector captó 121 millones de dólares en financiación, lo que representa un aumento de 370 % con respecto al mismo período de 2024 y ya supera el total de inversión de todo el año anterior en un 32 por ciento.

Un dinamismo que se habría trasladado también al número de startups en este sector. Actualmente, el número total startups del ecosistema insurtech latinoamericano se sitúa en 536, lo que se traduce en un crecimiento del 7% durante el año pasado.

Una importante cifra a la que Digital Insurance Latam aplica el hecho de que la tasa de mortalidad continúa a la baja un año más (8%), con lo que el incremento bruto se situaría en un 15% anual, con 73 nuevas insurtech.

Por países, se ve cómo Brasil (con 214), México (139) y Chile (100) son los territorios con mayor número de startups insurtech y que Uruguay (con un 33% más que en 2024), Chile (+25%) y México (+16%) son los países en los que se ha registrado un mayor crecimiento.

Además, la internacionalización de las insurtech latinoamericanas va en aumento. El índice de expansión internacional alcanzó un 19 % en 2025, con países como Perú (67 % de crecimiento en internacionalización), Argentina (32 %) y Chile (28 %) como impulsores clave de esta tendencia.

Esta expansión, apuntan, lo que demuestra es que las insurtech de la región están cada vez más preparadas para competir en mercados globales, no solo en sus países de origen.

“Hoy estamos frente a un ecosistema muy distinto al de 2022: más startups de agentes de IA, más insurtech en líneas comerciales, más compañías que se han convertido en plataformas de distribución para permitir que actores tradicionales desarrollen seguros embebidos, y mucho más. En esta nueva ola se observa una calidad de insurtech muy superior: compañías que buscan resolver problemas reales y que no se enamoran de su propia solución”, afirma Hugues Bertin, CEO y fundador de Digital Insurance Latam.