Civitatis: “Nuestra presencia en Latinoamérica es una convicción profunda, es uno de los motores de la compañía”

Civitatis entraba en 2026 con fuerza y sobre todo nuevos anuncios. La compañía española, que prevé solidos incrementos para este año, presentaba una nueva aplicación móvil y apostaba por Latinoamérica como palanca de este buen rumbo, donde espera registrar un creciendo por encima del 30%.

“Nuestra presencia en Latinoamérica no es una estadística en un informe, es una convicción profunda. Llevamos años desarrollando activamente este mercado, y en los últimos ejercicios, hemos reforzado nuestra apuesta de forma muy clara. Hoy, es uno de los motores más emocionantes de Civitatis, tanto que esperamos superar el 30% de crecimiento este año, lo que demuestra su enorme potencial”, nos confirma a DISRUPTORES AMÉRICAS su CEO, Andrés Spitzer.

Con presencia activa ya en los principales países de América Latina (México, Brasil y Argentina) y equipos locales que cubren áreas como producto, operaciones, partnerships y desarrollo de negocio, la apuesta por Latinoamérica de Civitatis, asegura Spitzer, “va más allá de la estructura, lo que realmente nos inspira es la afinidad cultural: sentimos que nuestros viajeros latinos conectan de una forma muy especial con nuestra propuesta en español y portugués”.

Un conexión prácticamente natural ya que, según sus palabras, “compartimos ADN”, explica el CEO de la española que además nos explica que “el viajero de allí es muy digital y utiliza intensamente las plataformas online y las redes sociales para inspirarse y planificar sus viajes, lo que se alinea a la perfección con nuestra plataforma”.

Frente a ello, el mercado de experiencias en destino en Latinoamérica está fragmentado y poco digitalizado en su opinión lo que abre un enorme puerta de posibilidades a Civitatis que no solo quiere crecer allí sino hacerlo aportando “un valor diferencial y ser un socio estratégico, más allá de ser un mero intermediario de reservas. Nuestro objetivo es transformar esa realidad, ayudando tanto al viajero a encontrar esa vivencia que le dejará un recuerdo imborrable, como al proveedor local a digitalizarse y crecer. Esto no es una apuesta puntual, sino una convicción estratégica de largo plazo”.

La visita al Calafate argentino es una de las experiencias que ofrece la plataforma. Civitatis.

La estrategia para lograrlo, según nos explica, se basa en tres grandes palancas: el refuerzo del canal B2B, “trabajando con agencias de viajes y socios estratégicos que nos permiten escalar nuestra propuesta de calidad de forma eficiente”; en segundo lugar consiguiendo una mayor presencia local en mercados clave, “con equipos sobre el terreno que conocen bien cada destino y trabajan codo a codo con los proveedores”; y, en paralelo, con una inversión continuada en tecnología y producto “para facilitar la venta, reducir cualquier tipo de fricción y mejorar la experiencia digital tanto del viajero como del agente de viajes. Todo esto busca construir un crecimiento que sea sólido, sostenible y centrado en el valor”.

Como pone de relieve Andrés Spitzer “nuestro crecimiento en Latinoamérica se apoya en una premisa fundamental que nos define: no crecer en volumen por crecer. Nuestra estrategia pasa por una selección cuidadosa del catálogo, priorizando siempre la calidad, la disponibilidad y la experiencia final del viajero. Queremos que el viajero de Latam sepa que con Civitatis siempre va a lo seguro, a esa vivencia que le dejará un recuerdo imborrable, y no se trata de añadir más actividades, sino de ofrecer las mejores”.

Crecimiento orgánico y local

Preguntado por el papel que juegan entonces los proveedores locales, el CEO de Civitatis afirma que son “una pieza absolutamente central en la estrategia de expansión de Civitatis en Latinoamérica; de hecho, los vemos como los verdaderos co-creadores de la experiencia en destino. Ellos son los expertos, y nuestro papel es actuar como un socio tecnológico y comercial, ayudándoles a ganar visibilidad, profesionalizar su operativa y acceder a una demanda global que busca, ante todo, la calidad. De esta forma, garantizamos que el viajero final reciba una vivencia auténtica y memorable”.

Con ese enfoque a largo plazo, añade que la estrategia de crecimiento de la compañía combina la fortaleza de una estructura global sólida con un enfoque profundamente orgánico y local: “No buscamos modelos de crecimiento agresivos o puramente transaccionales, sino que apostamos claramente por alianzas a largo plazo con nuestros proveedores. Estas relaciones se basan en la confianza, la calidad y la sostenibilidad del negocio, reflejando nuestra visión de construir un futuro de viajes donde todos ganemos”.

A través de Civitatis es posible organizar la visita al asentamiento arqueológico Chichén Itzá en la península de Yucatán en México. Civitatis.

Una apuesta decidida y ambiciosa que, sin embargo, reconoce tiene algún que otro desafío. “La región presenta retos específicos, como una mayor heterogeneidad regulatoria o diferencias en las infraestructuras según el país, que requieren una adaptación local constante. Sin embargo, estas no son barreras, sino indicadores de una enorme ventaja: es un mercado menos maduro en nuestro sector, lo que nos ofrece un margen inmenso para innovar, digitalizar y aportar un valor real y tangible a todo el ecosistema de experiencias”, apunta rotundo.

Y concluye: “Latinoamérica es una región que combina un dinamismo increíble con una gran capacidad de adopción de nuevas propuestas. Para Civitatis, esto representa una oportunidad única para consolidar un liderazgo que no se basa solo en volumen, sino en nuestra propuesta de calidad, la cercanía cultural y el diseño de una experiencia pensada específicamente para el viajero de la región. Estamos construyendo allí un futuro de viajes donde la confianza y la autenticidad son el estándar”.