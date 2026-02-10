Costa Rica moderniza su gestión tributaria con la plataforma tecnológica de la española gta

El país ha elegido la tecnología para la gestión tributaria de la española. gtt

Las claves nuevo Generado con IA Costa Rica ha modernizado su sistema de gestión tributaria con la plataforma tecnológica Tribu CR, desarrollada por la empresa española gtt. El nuevo sistema permite declaraciones en tiempo real, la creación de expedientes digitales con validez jurídica y mayor transparencia fiscal. En cuatro meses, se han presentado más de 2,7 millones de declaraciones y gestionado más de 5,610 billones de euros a través de Tribu CR. La modernización impacta positivamente en la educación, salud, seguridad y bienestar social del país, y consolida a gtt como referente tecnológico en Latinoamérica.

La modernización de la Hacienda de Costa Rica es hoy una realidad gracias a la tecnología de la española gtt. Tras dos años de trabajo, la compañía puede ya hacer público el proyecto de digitalización que se ha materializado en la puesta en marcha de Tribu CR, el nuevo Sistema Integral de Administración Tributaria de Costa Rica.

Con el programa 'Hacienda Digital' como marco, con el que Costa Rica busca situarse a la vanguardia de la eficiencia fiscal, el proyecto ha pivotado sobre 3 pilares estratégicos: la posibilidad de realizar declaraciones en tiempo real, la instauración del vector fiscal que ayuda al contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones y la creación de un expediente digital con validez jurídica, accesible desde la Oficina Virtual.

Dicho expediente permite al ciudadano consultar en todo momento el estado de su solicitud, y acceder desde un único punto, a todo su histórico, eliminando el papel, incrementando la transparencia fiscal y contribuyendo a la sostenibilidad medioambiental.

El resultado, tras cuatro meses de funcionamiento del nuevo sistema, son más de 2,7 millones de declaraciones presentadas; declaraciones por valor de más de 3.300 trillones de colones gestionadas (unos 5,610 billones de euros) y una recaudación total de más de 1.300 trillones de colones (más de 2,2 billones de euros) de los cuáles el 97,3% se han realizado a través de Tribu CR.

El sistema, que deben cumplir obligatoriamente cerca de 800.000 contribuyentes, integra además la nueva Oficina Virtual Tributaria (OVT) y el facturado de comprobantes electrónicos Tico Factura.

Consolidación en Latinoamérica

En palabras de Mario Ramos, director general de Tributos del Ministerio de Hacienda de Costa Rica, el proyecto trasciende lo meramente fiscal: "Ha demostrado que el norte de nuestra transformación es convertir la gestión de los tributos en algo enfocado en el ciudadano. El legado impactará en la educación, la salud, la seguridad y el bienestar social del país".

Con este proyecto en Costa Rica, gtt consolida su presencia en América Latina donde ya fue la elegida para acometer la modernización integral del sistema en Honduras mediante la puesta en marcha de SIISAR (Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas) y su Oficina Virtual, proyecto con el que la española mantiene su vinculación.

En ese sentido, Carlos Rico, CEO de Grupo gtt, ha resaltado la importancia estratégica del trabajo realizado en Costa Rica: "Afianza nuestro posicionamiento en Latinoamérica como proveedores de referencia e impulsores del cambio. La exportación de tecnología tributaria conlleva la evolución de los modelos organizativos, una función que requiere experiencia y visión integral en innovación constante".