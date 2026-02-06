El boom 'fintech' impulsa a México como destino clave para el capital riesgo

Brasil consolida su liderazgo como principal receptor de inversión en startups de la región. Foto de Unsplash.

El ecosistema de startups en Latinoamérica sigue atravesando una etapa de crecimiento. Tanto startups en etapa temprana como empresas en fases más avanzadas fueron las que concentraron la mayor parte de la inversión en 2025, según datos publicados por Crunchbase.

En total, la inversión en startups latinoamericanas aumentó un 14,3 % el año pasado. Una vez más, Brasil se consolidó como el país líder del ranking regional, al levantar más de 2.100 millones de dólares, frente a los cerca de 2.000 millones captados el año anterior.

En este contexto regional, México ganó terreno de forma significativa. Plata, una fintech con cuarteles generales en la capital del país, que ofrece soluciones de pago flexibles y programas de recompensas, protagonizó las dos mayores rondas de financiación de Latinoamérica a lo largo del año.

Durante el primer trimestre del año, la compañía captó 160 millones de dólares en una ronda de serie A, lo que la impulsó directamente al olimpo de los “unicornios”, una categoría reservada para startups valoradas en más de 1.000 millones de dólares.

A finales de 2025, Plata cerró una nueva ronda de 250 millones de dólares en una serie B que duplicó su valoración y la llevó a superar los 3.000 millones.

La tercera gran ronda del año también tuvo como protagonista a una fintech mexicana. Klar, una de las startups más reconocidas del sector financiero digital en el país, cerró una ronda de serie C por 170 millones de dólares, alcanzando una valoración aproximada de 800 millones de dólares y consolidando el peso del sector fintech dentro del ecosistema nacional.

El sector fintech mexicano ha desempeñado un papel central en esta evolución en los últimos años. El atractivo del país se explica por una combinación de factores estructurales, entre ellos una población numerosa, joven y cada vez más digitalizada, así como una demanda histórica de servicios financieros accesibles en un mercado donde, hasta hace relativamente poco, predominaban las soluciones tradicionales y poco inclusivas.

Alrededor de 70 millones de mexicanos carecen de acceso a servicios financieros formales. Esta brecha, combinada con extensas zonas rurales sin infraestructura bancaria y una alta adopción tecnológica, representa una oportunidad única para fintechs y neobancos.

México, junto con su vecino Estados Unidos, también se vio beneficiado por la aceleración digital que se produjo durante la pandemia.

Relación menos tensa con la Administración Trump

En ese periodo también despegó el nearshoring: la relocalización de operaciones desde Asia hacia países cercanos a Estados Unidos, lo que benefició especialmente a México.

En el plano político, el gobierno mexicano ha logrado gestionar la compleja relación con la administración republicana de Donald Trump, quien ha recurrido a la amenaza de incrementos arancelarios como herramienta de presión comercial frente al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

A pesar de este contexto, México ha logrado mantener cerca del 85 % de sus exportaciones libres de aranceles en el marco del acuerdo comercial norteamericano. De hecho, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos crecieron un 9 % entre enero y noviembre de 2025, según datos de Mexico Business.

Aunque Brasil continúa dominando el volumen total de inversión en la región, México presenta una oportunidad diferencial de crecimiento gracias a su cercanía con Estados Unidos, su integración comercial y la creciente calidad de su talento tecnológico.