Integrar con ética y propósito la IA: IFE Conference 2026 muestra el gran desafío del futuro en la educación

Crear espacios de diálogo que habiliten la creación de una agenda educativa acorde al momento histórico ante la disrupción tecnológica impulsada por la inteligencia artificial. Con ese objetivo y tras doce ediciones, llegaba el IFE Conference 2026, los pasados 27 al 29 de enero, en la ciudad de Monterrey, en México.

Un evento reflejo de nuestros días y, con ello, del impacto que la inteligencia artificial está teniendo en cualquier ámbito, incluido el de la educación. “Ante un horizonte lleno de retos, las universidades tienen la responsabilidad de remar juntas hacia un futuro más prometedor… A través de la educación podemos transformar vidas y construir la sociedad que necesitamos”, afirmaba Michael Fung, director ejecutivo del IFE, en la inauguración.

Unas palabras con las que arrancaba un evento en el que si algo quedó claro es que la IA debe ser una aliada en ese mañana siempre que su adopción esté guiada por principios éticos, con un enfoque humano y un propósito para toda la sociedad.

“En el congreso se alcanzó el consenso de que ya no podemos esperar más para arrancar esta transformación”, afirma a DISRUPTORES AMERICAS José Escamilla, director asociado del Instituto para el Futuro de la Educación (IFE) del Tecnológico de Monterrey.

Con ese objetivo, el de pasar ya a la acción, durante IFE Conference 2026 se presentaba Futuro de las Universidades “una iniciativa que busca apoyar a las universidades a transformarse para continuar siendo relevantes en el futuro y tiene como pieza fundamental un modelo de madurez en el que las universidades pueden hacer una autoevaluación y usarla como una guía para esa transformación”, explica José Escamilla.

Adicionalmente, el IFE ha desarrollado un manual de buenas prácticas donde se tratan, entre otras, la inclusión, el aprendizaje flexible o el retorno de la inversión de la educación.

Todo ello con la inteligencia artificial como tecnología aceleradora del cambio, reconoce el director del Instituto para el Futuro de la Educación (IFE) del Tecnológico de Monterrey: “Sobre el tema de inteligencia artificial y analítica de datos, tenemos muchas preguntas.

Hay indicios de respuesta, pero hay poca investigación todavía. Sabemos que va a permitirnos algunas ventajas y beneficios, pero también sabemos que hay algunos riesgos importantes que tenemos que buscar y saber cómo los vamos a combatir”.

En su opinión, la IA va a permitir, por ejemplo, un aprendizaje más personalizado con “tutores 24 horas para los estudiantes” pero también presenta riesgos como el hecho de que “la descarga cognitiva que hacen los estudiantes cuando abusan de ChatGPT erosione el desarrollo de habilidades básicas de pensamiento, como el pensamiento crítico”.

Por ello, apunta José Escamilla, es necesario repensar tanto los modelos de evaluación como los de enseñanza-aprendizaje en un momento en el que además “la tecnología tiene que ser parte integral del modelo educativo y el modelo educativo tiene que tomar en cuenta el contexto. En educación, el contexto es más importante que en otras áreas”.

El contexto al que se refiere el portavoz del IFE del Tecnológico de Monterrey se obtiene de considerar el tipo de estudiante, qué necesidades tiene o de qué sector socioeconómico proviene pero también qué es lo que queremos enseñar, qué competencias queremos desarrollar o cuál es el perfil del estudiante.

Con todo ello, aclara Escamilla, es posible “definir un modelo educativo que verdaderamente esté alineado al impacto social, la misión y la conexión con la sociedad. Las tecnologías y las pedagogías deben estar alineadas” para conseguirlo.

Un evento que, edición tras edición, se consolida como un espacio clave en el que analizar el rumbo de la innovación en educación gracias a la participación de expertos de la talla de Robert J. Jones, presidente de University of Washington; CHEE Yeow Meng, vicerrector académico de Singapore University of Technology and Design (SUTD); Isabelle Hau, directora ejecutiva de Stanford Accelerator for Learning; o los españoles Concepción López Fernández, rectora de la Universidad de Cantabria y Vicente Axa Uribe, rector de la Universidad de Mondragón.