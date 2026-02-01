La española Bornan será el partner tecnológico de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026

Bornan Sports Technology, compañía española especializada en tecnología para competiciones deportivas, será socio tecnológico de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, un evento que tendrá lugar en abril y que está previsto reúna a más de 1.000 atletas de 15 países.

En ellos Bornan aportará soluciones tecnológicas diseñadas para maximizar la precisión y eficiencia operativa en cada fase de la competición deportiva. Por ejemplo, las soluciones de la tecnológica permitirán, entre otros servicios, “el cronometraje en tiempo real con precisión de fracción de segundo, la transmisión de resultados en directo a través de aplicaciones móviles y web, sistemas de gestión inteligentes optimizados para la eficiencia operativa del evento o la generación de gráficos televisivos personalizados para cada disciplina”, detallan desde la compañía.

Una colaboración que permite a Bornan Sports Technology reforzar su presencia en Latinoamérica, un mercado clave para la empresa según Eva María Córdoba, fundadora y CEO de la misma. “Latinoamérica no es un mercado secundario, es un pilar estratégico fundamental. Actualmente representa un importante porcentaje de nuestra facturación global, pero su valor va mucho más allá de las cifras".

Así, añade, la relación que ya tenían con Comités de Suramérica como ODESUR, Panam Sports y Centro Caribe Sports, fue crucial: "Ellos validaron y confiaron en nuestra tecnología y firmaron nuestros primeros contratos de gran envergadura. Ese respaldo inicial en la región fue el que nos dio el impulso para ser lo que somos hoy a nivel global. Es, junto con otros importantes clientes, nuestra mayor apuesta en términos de innovación y talento”.

“España y Latinoamérica comparten no solo una lengua, sino una visión empresarial. Esta afinidad nos permite operar con gran agilidad y aprovechar oportunidades de crecimiento de manera natural. Hoy, la región se ha consolidado como un motor clave que impulsa y equilibra nuestra evolución mundial”, concluye Eva María Córdoba.

La tecnología de Bornan aplicada a las retransmisiones en directo de competiciones deportivas. Bornan

La alianza con los Juegos permitirá a Panamá 2026 convertirse en un escaparate de innovación y así, aseguran desde Bornan, demostrar “cómo la tecnología puede potenciar tanto la experiencia competitiva como la gestión operativa de un evento de esta magnitud”.

Pero además del sector deportivo y de la alta competición, la española ve en Latinoamérica un mercado con un gran potencial, según explica su CEO: “Somos extremadamente optimistas. Observamos una aceleración digital sin precedentes en sectores como la energía y la infraestructura inteligente. Nuestra previsión es duplicar nuestra presencia en los próximos dos años. Estamos viendo que tanto Asia como Latinoamérica están adoptando soluciones de Inteligencia Artificial de manera más audaz que muchos países desarrollados. Mi objetivo como CEO es que la región pase a ser, en el corto plazo, el origen de nuestras soluciones tecnológicas más disruptivas, no solo un receptor de las mismas”.