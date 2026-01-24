Revolut prepara su estreno en Perú

Revolut, la fintech minorista con más de 70 millones de clientes, mantiene sus planes de expansión global con América Latina como prioridad. Tras su estreno en Brasil, México, Colombia y Argentina, Perú es el siguiente objetivo.

Julien Labrot ha sido nombrado CEO de Revolut Perú para liderar y acelarar su expansión. Perú destaca por una penetración de smartphones cercana al 100%, pero con una población sin acceso a servicios financieros todavía muy significativa. Solventar esta situación es una de las prioridades y oportunidad de negocio del banco digital. Es decir, convertir la inclusión es objetivo comercial y de impacto social.

La llegada al mercado va acompañada de un importante paso que muchas compañías dilatan durante años, en ocasiones recurriendo a tecnología de terceros y pagando cifras notables por ello. Revolut ha optado por iniciar la solicitud de una licencia bancaria propia para arraigarse en el sistema bancario local y ofrecer más servicios a medio y largo plazo.

"La entrada de Revolut en Perú se basa en nuestra convicción de que los servicios financieros digitales deben ser empoderadores, accesibles y seguros para todos", destaca Carlos Urrutia, Head of Expansion de Revolut.

Se pronuncia también sobre la decisión estratégica de contar con una licencia: "Al buscar una licencia bancaria completa, no solo estamos ingresando a un nuevo mercado, sino que nos estamos comprometiendo a convertirnos en una parte confiable e integral del ecosistema financiero peruano".

Julien Labrot, experiencia en la región

El nombramiento de Julien Labrot destaca el enfoque híbrido de Revolut, que combina su tecnología e infraestructura global con un profundo conocimiento del mercado local. Labrot será responsable de definir y ejecutar la estrategia local de Revolut, así como de construir un equipo de talento local.

"Nuestro enfoque es llevar lo mejor de Revolut al mercado peruano, al tiempo que construimos una plataforma segura y conforme a la regulación, que realmente responda a las necesidades de nuestros futuros clientes", subraya.

Parte de su misión será la educación como parte de la inclusión: "Estamos aquí para contribuir a la transformación digital de los servicios financieros, trabajando estrechamente con los reguladores para ofrecer una solución bancaria de clase mundial, confiable y de largo plazo, tanto para personas como para empresas".

Meta: 100 millones de clientes en 100 países

Revolut tiene una meta ambiciosa en su hoja de ruta. Conseguir atender a 100 millones de clientes en 100 países generando 100.000 millones de dólares de ingresos.

Nacida en 2015 en Reino Unido, la aplicación Revolut ya suma 70 millones de clientes. Con este movimiento, América Latina se coloca como una prioridad para 2026.