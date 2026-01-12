Una visión compartida para 2025

Los más entusiastas se han puesto un contador en su social media. Cuentan los días que faltan para que Trump vuelva a la Casa Blanca. Tienen la mira puesta en sus intereses, y también un cierto patriotismo. O al contrario. O todo junto. Porque Business is America too. O así es cómo se ve con un marcado pragmatismo que marcará años venideros.

El foco en el Canal de Panamá también está haciendo que las constructoras de Europa y Latam muevan sus piezas para estar dentro de la jugada. Convulsiones y puestas en escena histriónicas al margen, el ambiente en cuanto a los negocios es de ilusión.

Las startups se plantean escalar. Como norma, la máxima es que se considera que lo que no crece está muriendo. Así, sin dobles lecturas. Startups como Marco, Tukki.ai y AccessGrid, el nuevo emprendimiento de Auston Bunsen, han declarado públicamente su intención de ampliar negocio.

Normalmente el crecimiento suele tener dos vías habituales. O se amplían territorios, o se amplía el abanico de servicios a ofrecer. En Osigu hicieron ambas cosas en 2024: reforzar su posición con un acuerdo con Visa y estrenarse en Brasil.

La energética Exowatt ha optado por llegar a más lugares. Mientras que Propense.ai, plataforma de impulso de ventas con AI, quiere entender mejor a los clientes de nuevos verticales.

Las 'no puertas giratorias' locales

La llegada de Trump sirve para activar Florida, como venimos comentando en este espacio con cierta frecuencia. Pero también hay un aspecto un tanto diferente. Francis Suárez, icónico alcalde, gran embajador de la ciudad en que nació, dejará su puesto a final de año. Después de dos periodos le toca pensar en el siguiente reto.

Se le ve con buenos ojos tanto en el sector privado, especialmente, cripto, tecnología e inmobiliario, como en el Partido Republicano, donde es una pieza diferente, que sirve para llegar a una nueva generación de latinos que no se identifican con los clichés habituales.

Uno de sus grandes logros fue la creación de Venture Miami, una oficina de atracción de inversión para crear empleo y prosperidad. De ahí que grandes fondos decidieran abrir su oficina para Latam o la Costa Este en Miami, o que, como en el caso de Citadel, directamente se mudasen de Chicago a Miami de un golpe, de cuartel general a nuevo cuartel general.

Parte del reconocido y brillante equipo que ha hecho el milagro posible están en nuevas posiciones. Como es el caso de Soledad Cedro, cuyo mérito en la relación con los medios y narrativa ha tenido impacto global, o Jeremy Scharwz, nuevo Managing Director de FTI consulting, firma internacional que pone gran foco en la relación entre Estados Unidos, Europa y América Latina.

No pasa una semana sin que se comente una nueva salida de la administración de la oficina de inversión. En la mayor parte de los casos relacionados con real estate o logística pero también con el deporte. La explosión de los Miami Heat, combinada con interés que despierta el Inter Miami de Messi y la próxima Copa del Mundo de Fútbol, que tendrá a la ciudad como sede destacada, es otro polo de atracción de talento y motor económico.