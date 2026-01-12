Silicon Valley y el desafío a la incertidumbre: la IA sigue imparable

Desde que el presidente Donald Trump comenzara su segundo mandato, la economía mundial ha sufrido los efectos de sus amenazas arancelarias, congelando parte de la inversión.

Cuando se genera incertidumbre económica, el ecosistema de las startups suele ser uno de los primeros en sufrir las consecuencias, ya que los inversores se vuelven más cautelosos con sus movimientos financieros.

A pesar de la disminución de la inversión en startups que se está produciendo este año, hay un sector que ha salido impune de toda esta incertidumbre: el de la inteligencia artificial, que sigue operando al margen de las políticas económicas.

La oportunidad es única, y las grandes tecnológicas de Silicon Valley son plenamente conscientes de ello. La semana pasada, Google anunció el segundo grupo de startups seleccionadas para su Academia de Inteligencia Artificial: American Infrastructure.

El objetivo de este programa es emplear esta tecnología para abordar problemas relacionados con el transporte, la educación, la agricultura, el acceso a la vivienda y la ciberseguridad.

El programa, que entra en su segundo ciclo, está diseñado para startups en etapa semilla hasta Serie A. Tiene una duración de cuatro meses y, como parte de sus actividades, ofrece acceso a especialistas en inteligencia artificial de Google, así como a herramientas de la compañía como Vertex AI, TensorFlow, Cloud AI Platform y Gemini.

El objetivo es que las startups puedan sacar el máximo rendimiento de estas aplicaciones para mejorar sus productos y optimizar sus procesos internos.

Uno de los puntos más destacados de los programas de Google es el acceso a servicios de relaciones públicas, sesiones especializadas para ayudar a las startups a mejorar sus ventas y marketing y el apoyo en el diseño de producto.

Uno de los requisitos es que las startups operen en Estados Unidos. Entre las seleccionadas encontramos a Waterplan(localizada en California y con fundadores argentinos).

Fundada en 2020, la compañía logró atraer capital de inversores como Leonardo DiCaprio y Richard Branson. En 2023, Waterplan recibió uno de los galardones de los D+I Innovation Awards.

Su solución permite a las empresas realizar una evaluación financiera del impacto de su consumo de agua en una región determinada, garantizando así la continuidad operativa del negocio.

Otras startups seleccionadas en California son Making Space, que conecta empresas en búsqueda de talento con personas con discapacidad y ofrece formación esencial para fomentar la inclusión; y Satlyt, que habilita una capa de red para la computación autónoma en satélites.

Por otra parte, Block Harbor, con sede en Michigan, ofrece soluciones de ciberseguridad para vehículos. Se trata de una preocupación creciente a medida que se despliega la tecnología de conducción autónoma por todo Estados Unidos.

CircNova, también del estado de Michigan, utiliza inteligencia artificial para diseñar y desarrollar terapias de ARN circular dirigidas a enfermedades que, hasta ahora, se consideraban incurables.

Una vez más, Silicon Valley lanza un mensaje claro: la maquinaria de la inteligencia artificial es imparable. Raras veces se ha observado que el movimiento de inversiones avance en contra del contexto político del momento. Es una señal inequívoca que contradice a quienes afirman que la IA está a punto de alcanzar su punto cumbre para luego caer.