Robots e IA: la nueva tendencia de 2025

Nvidia se convirtió en 2024 en una de las firmas tecnológicas más potentes de todo Silicon Valley. Sus procesadores especializados en las tareas más exigentes de la inteligencia artificial propulsaron las acciones de la compañía a niveles estratosféricos. En estos momentos, Nvidia cuenta con una valoración de más de 3.5 billones de dólares.

Tal fue el éxito de la tecnológica, que el gobierno de Estados Unidos ha hecho todo lo posible para proteger la propiedad intelectual y las patentes de los chips de la empresa de Santa Clara (California) para evitar que el gobierno chino pueda replicar la tecnología.

La inteligencia artificial se está expandiendo también por el ámbito de la seguridad nacional. El Pentágono y las Fuerzas Armadas experimentan con el aprendizaje automatizado para aplicarlo en el campo de batalla y mejorar su armamento. China no puede quedarse atrás en esta carrera y eso explica su interés por replicar el último portento de Silicon Valley.

Mientras que el gobierno chino sigue jugando a intimidar a Taiwán, la fábrica de procesadores del mundo, EEUU, muestra su apoyo incondicional a la isla para que el flujo de chips no se vea interrumpido. Si China invade Taiwán y toma el control de sus fábricas, Occidente estará en grave riesgo.

La tensión entre las grandes potencias rivales no hace más que aumentar. Rusia ha sido acusada en varias ocasiones de haber cortado cables marinos que conectan internet entre varios países y continentes. Mientras tanto, Taiwán denunciaba un sabotaje similar la semana pasada por parte de un barco que tendría vínculos con China.

A pesar de que Taiwán cuenta con el apoyo del Congreso de EEUU, el país norteamericano quiere disminuir riesgos e intenta producir procesadores 'made in America', un proceso que podría tardar años en ver sus frutos.

Los procesadores de Nvidia no llegan a China, pero a la compañía le han salido grandes rivales en casa. Competidores como Amazon y Google se encuentran desarrollando sus propios prototipos de procesadores para la inteligencia artificial.

Conscientes de la feroz competencia que asoma por el horizonte, Nvidia ha decidido centrarse en un nuevo proyecto: la robótica. La empresa no aspira a competir con los robots humanoides creados por firmas como Tesla o Boston Dynamics, sino que quiere convertirse en el OEM de la robótica.

OEM son las siglas en inglés de Fabricante de Equipos Originales, es decir, una empresa que elabora componentes o productos que otras compañías emplean o integran en sus propios productos finales. El objetivo de Nvidia es aportar las herramientas necesarias a los innovadores en el ámbito de la robótica para crear nuevos productos y evolucionar.

El proyecto ha sido bautizado como Jetson Thor, y combinará, en perfecto equilibrio, el software con el hardware. Se trata de un movimiento estratégico relevante, ya que se estima que el mercado de los robots humanoides llegue a alcanzar los 159.000millones de dólares en los próximos cuatro años.

Jetson Thor contará con un rendimiento 2000 teraflops y ha sido concebido para abordar las tareas de inteligencia artificial más exigentes con una velocidad y eficiencia sin precedentes. Esta serie de herramientas permitirá a los robots reconocer y navegar por sus entornos.

El futuro está más cerca de lo que podríamos imaginarnos. Jetson Thor será presentado, probablemente, en la primera mitad de 2025.