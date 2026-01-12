El 44 % de los programadores de España y Latinoamérica cree esencial la formación continua Freepik

Mensualmente. Así se actualizan en nuevas herramientas, tecnologías y lenguajes de programación el 44 por ciento de los desarrolladores de software, según El mercado laboral tech en cifras: de España a Hispanoamérica 2025, un informe de Velneo. Cursos que ellos mismos buscan de forma proactiva generalmente y a los que acceden online (25 %), a través de YouTube (22 %) o de libros (17 %).

Esa es una de las principales conclusiones de un estudio realizado sobre las respuestas de más de 2.000 programadores encuestados de España y Latinoamérica y que arroja interesantes datos como el salario que este colectivo recibe. En ese sentido, mientras que el salario medio general se cifra en 29.690 euros, en España asciende a 39.167, superando ampliamente la media de Hispanoamérica, que no supera los 20.250 euros.

Si analizamos la distribución geográfica de los programadores consultados, vemos que el 76 por ciento está en Hispanoamérica, frente al 24 que se ubica en España.

La fotografía que ofrece el informe de Velneo se completa con datos como que el 53 por ciento tiene entre 41 y 60 años, lo que confirma la madurez de este perfil profesional.

Respecto al modelo laboral, el 38 por ciento de los programadores consultados trabaja en remoto, el 33 por ciento en modelos híbridos y el 29 por ciento de forma presencial.

Además y aunque la brecha de género de cualquier colectivo profesional del ámbito tecnológico también se da en este (el 93 por ciento de los profesionales son hombres), Velneo señala que el 97,2 por ciento apoya iniciativas para reducir esta abismal diferencia.

Y ¿en qué se programa hoy en día? Pues de acuerdo con este estudio hoy el lenguaje de programación C# lidera el mercado con un 19 por ciento, seguido por JavaScript (16,3 %), Python (13,1 %), PHP (10,7 %) y Java (9,5 %). Son precisamente los desarrolladores que utilizan C# son quienes reportan mayor satisfacción salarial.

El informe corrobora también el creciente uso de las plataformas low-code: actualmente un 17 por ciento afirma que ya las emplea en producción y muchos planean implementarlas este año.

La formación de estos perfiles profesionales es otro de los aspectos analizados en el estudio y así vemos como la base educativa es bastante diversa: el 56 por ciento cuenta con estudios universitarios, complementados por un 26% de formación técnica y un 10% de posgrados.

En cuanto a la experiencia, esta se reparte entre nuevos talentos (el 21% cuenta con menos de 5 años) y profesionales consagrados (con más de 30 años de experiencia) "lo que evidencia un ecosistema que combina innovación y sabiduría acumulada", afirman desde Velneo.

Analizando en qué ámbitos desarrollan su trabajo, el informe muestra que los desarrolladores trabajan principalmente en Tecnologías de la Información (32,79%) pero también en otros sectores como industria, finanzas, servicios profesionales y educación.