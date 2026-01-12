Monterrey Digital Hub anuncia el Clúster de Inteligencia Artificial de México

Las claves nuevo Generado con IA Monterrey Digital Hub ha anunciado la creación del Clúster de Inteligencia Artificial de México para impulsar la transformación digital en el país. El Clúster incluirá un Centro de Innovación en IA industrial, laboratorios de pruebas y un comité de normatividad y ética para fomentar la colaboración entre empresas, startups, gobierno y universidades. Se lanzará el fondo Digital Hub Ventures, en colaboración con AngelHub, para apoyar startups tecnológicas B2B en etapas tempranas interesadas en el mercado mexicano. Estas acciones forman parte del Plan 2030 del Hub, que contempla iniciativas como pilotos tecnológicos y programas de formación y generación de talento.

Acelerar la transformación digital de México a través de la innovación corporativa. Con ese objetivo nacía Monterrey Digital Hub, un ecosistema de innovación impulsado por Alfa, Arca Continental, Banorte, Cemex, Cydsa, Deacero, Femsa, IBM, Neoris, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad de Monterrey.

Hoy, siete años más tarde y con la suma de nuevas compañías como Kyndryl, SAP, Globant, Google o Bimbo, Monterrey Digital Hub sigue avanzando en su objetivo con acciones como la creación del Clúster de Inteligencia Artificial.

Celebración del séptimo aniversario de Monterrey Digital Hub.

El Clúster contará con un Centro de Innovación en IA industrial así como distintos laboratorios de pruebas para soluciones de IA aplicadas. Además, se constituirá un comité de normatividad y ética y habilitarán espacios para la colaboración de empresas, startups, gobierno y universidades. Todo con el cometido de acelerar la adopción de IA en sectores estratégicos del país.

Paralelamente, Monterrey Digital Hub pondrá en marcha un fondo de capital riesgo que, con el nombre de Digital Hub Ventures y con el apoyo de AngelHub, tratará de impulsar startups B2B tecnológicas que tengan interés en operar en el mercado mexicano y que se encuentren en etapas tempranas, desde ronda semilla (Seed) hasta Serie A.

Estos anuncios se enmarcan en la ruta que marcará los pasos del Hub en los próximos años como contempla su estratégico Plan 2030. En él se señalan nuevas iniciativas como la realización de más de 100 pilotos tecnológicos entre startups y corporativos o programas de formación y generación de talento.