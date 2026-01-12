Madrid participa en GET Forum 2025 para dar a conocer el programa Puentes de Talento

Las claves nuevo Generado con IA Madrid participa en el GET Forum 2025 de El Salvador para presentar el programa Puentes de Talento, impulsando la conexión entre emprendedores de Iberoamérica y Europa. El programa Puentes de Talento de Madrid Innovation ofrece a emprendedores latinoamericanos una inmersión de ocho semanas en Madrid con formación, mentorías y networking. Doce embajadores latinoamericanos del programa compartieron en el foro experiencias de éxito y alianzas estratégicas que surgieron tras su paso por Madrid. La presencia de Madrid en el evento busca consolidar la ciudad como un hub global de innovación y fortalecer la cooperación público-privada en el ecosistema tecnológico.

La ciudad de Madrid ha sido uno de los protagonistas del Foro Global de Emprendimiento y Tecnología para América Latina y el Caribe, el encuentro tecnológico y de emprendimiento promovido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que ha tenido lugar en El Salvador.

Una cita que va a contar con más de 130 ponentes, entre inversores, startups, emprendedores y especialistas del sector tecnológico entre los que el concejal delegado de Innovación y Emprendimiento, Ángel Niño, junto a una delegación de Madrid Innovation, participaba para mostrar cómo “Madrid se ha consolidado como un imán de talento y emprendimiento global”, según sus palabras.

Niño ha explicado que “la ciudad vive uno de sus mejores momentos como líder del ecosistema tecnológico español con más de 1.100 proyectos y startups impulsadas desde la Administración local”. Unos logros que, con su presencia en GET Forum 2025 “queremos proyectar esta fortaleza internacionalmente y estrechar lazos con Iberoamérica como puente natural que conecta el talento de esas regiones en Europa”.

Muestra de estos lazos es el programa ‘Puentes de Talento’ con el que Madrid Innovation busca atraer talento tecnológico y emprendedor desde América Latina y el Caribe, ofreciéndole una inmersión de ocho semanas en Madrid con formación especializada (65 horas), mentorías, agenda de contactos con agentes del ecosistema y acompañamiento posterior.

Actualmente, ya son cinco las ediciones que cumple Puentes de Talento y en ellas han participado un total de 55 participantes que se han convertido en embajadores del ecosistema de innovación madrileño en sus países de origen.

Precisamente, en esta edición de GET Forum doce embajadores latinoamericanos del programa de Perú, México, Costa Rica, El Salvador, Bolivia y Nicaragua se unirán al Ayuntamiento de Madrid para compartir su experiencia en España y presentar casos de éxito y aprendizajes surgidos de su inmersión en la ciudad, sirviendo así de puente directo entre sus mercados de origen y Madrid Innovation.

En una mesa de debate junto a Ángel Niño, Kevin Morales, fundador de MedETechni; Maureen Serrano, creadora de Bizquick; y Edwin Alexander Gómez, CEO de Rivera del Campo compartían cómo su paso por Madrid fortaleció sus modelos de negocio, les permitió generar alianzas estratégicas y les abrió puertas para expandirse hacia Europa.

El concejal delegado de Innovación y Emprendimiento, Ángel Niño, en el evento en El Salvador.

Como afirman desde el consistorio madrileño, la presencia en GET Forum busca posicionar a Madrid como hub global de innovación y emprendimiento, dar a conocer el programa ‘Puentes de Talento’ como caso de éxito de cooperación iberoamericana e impulsar alianzas público-privadas en innovación, mostrando el potencial del ecosistema madrileño.

"Este evento posiciona a El Salvador en la vanguardia de la tecnología financiera, porque estamos apoyando a las startups, adoptando las regulaciones más modernas de América Latina", destacaba la ministra de Economía del país, María Luisa Hayem.

"Hoy somos sede de uno de los eventos más importantes de innovación en América Latina que reúne a más de 700 personas en el mundo y es aquí en El Salvador donde estarán expertos, líderes de inversión, emprendedores que día a día trabajan para poder alcanzar ese sueño", añadía.