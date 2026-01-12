Jeff Bezos prepara un regreso estratégico impulsado por la inteligencia artificial

Jeff Bezos volverá a un puesto operativo tras su retirada de Amazon en 2021.

Las claves nuevo Generado con IA Jeff Bezos regresa al sector tecnológico como co-CEO de Prometheus, una nueva startup centrada en inteligencia artificial generativa. Prometheus ya ha asegurado más de 6.000 millones de dólares en financiación, posicionándose como una de las startups mejor financiadas del sector. La empresa cuenta con más de cien empleados y expertos provenientes de OpenAI, Meta y DeepMind, y busca superar las limitaciones de los modelos actuales de IA. Uno de los objetivos de Prometheus es aplicar la inteligencia artificial para potenciar los proyectos espaciales de Blue Origin y competir con SpaceX.

Jeff Bezos prepara su regreso al sector tecnológico con un papel clave en una nueva startup enfocada en la inteligencia artificial.

De acuerdo con la información avanzada por el medio estadounidense The New York Times, el empresario asumirá un papel operativo en la nueva startup llamada Prometheus, marcando así su retorno tras su dilatada carrera en Amazon.

Tras retirarse en julio de 2021 como CEO de Amazon, Bezos mantuvo el cargo de presidente ejecutivo, lo que le permite seguir involucrado en decisiones estratégicas clave dentro de la compañía.

Su salida del puesto operativo respondió, según explicó en un comunicado, al deseo de concentrarse en proyectos “donde pudiera tener más impacto directo”, entre ellos Blue Origin y el periódico The Washington Post, dos iniciativas en las que volcó mayor atención después de 27 años liderando Amazon.

De esta manera, Bezos sigue de cerca los pasos de su rival Elon Musk. En estos momentos ambos magnates compiten con Blue Origin (de Bezos) y SpaceX (de Musk).

Ahora, su enfoque está centrado en la nueva “fiebre del oro” tecnológica: la inteligencia artificial generativa, un terreno donde continúa los pasos de Musk y de xAI. De hecho, Musk llegó a burlarse públicamente del asunto mediante un post en X, sugiriendo que Bezos estaba copiando su iniciativa.

Según el reporte de The New York Times, Jeff Bezos se convertirá en co-CEO de Prometheus, una startup de IA que ya habría asegurado más de 6.000 millones de dólares.

Sería la primera ocasión en que el magnate asume un papel operativo en otra empresa desde su salida como CEO de Amazon.

Buena parte del capital provendría del propio Bezos, lo que situaría a Prometheus entre las startups mejor financiadas de la historia, a pesar de encontrarse todavía en una fase temprana de desarrollo.

De acuerdo con la misma información, la empresa ya contaría con más de un centenar de empleados, incluyendo investigadores y expertos provenientes de OpenAI, Meta y DeepMind, tres de los nombres más influyentes en el campo de la IA avanzada.

Por su parte, Vik Bajaj, quien colaboró estrechamente con Sergey Brin (cofundador de Google) en el proyecto Google X, asumirá el cargo como CEO de la compañía. Bajaj es experto en química y física.

Las sinergias entre Blue Origin y Prometheus son evidentes. Uno de los objetivos de Bezos es que la inteligencia artificial potencie sus ambiciones espaciales, acelerando el desarrollo de sistemas de ingeniería y manufactura que permitan competir con mayor fuerza por contratos de la NASA, un terreno donde SpaceX mantiene la delantera desde hace años.

Además, la tecnología de Prometheus también tendría aplicaciones en computación, automoción.

Una IA sin limitaciones

La visión de Prometheus se distanciará de los chatbots actuales, cuyos modelos de lenguaje presentan limitaciones persistentes, como las conocidas “alucinaciones”, errores de fechas, razonamiento inconsistente o dificultades para manejar contextos de alta complejidad.

Además, los modelos actuales suelen mostrar escasa autonomía, dependen de la interacción humana y, en muchos casos, operan con información que no está plenamente actualizada.

Existe una nueva generación de startups que trabajan en superar estas barreras, con el objetivo de crear herramientas más robustas, capaces de gestionar tareas complejas, reducir la incertidumbre y operar con una comprensión contextual más profunda.

Todo ello ocurre en medio de un debate creciente sobre los límites reales de la IA actual y el riesgo de que exista una burbuja tecnológica en torno al sector, algo que mantiene en alerta a inversores y analistas y ha causado inestabilidad en la bolsa estadounidense durante las últimas semanas.

El propósito central de Prometheus sería romper esas barreras y llevar la inteligencia artificial a un nivel superior, ofreciendo modelos capaces de sortear las limitaciones que incluso los sistemas más avanzados encuentran en la actualidad.

Con este movimiento, Bezos busca posicionarse en el corazón del sector más competitivo del momento, en una apuesta que podría redefinir su papel en la próxima década tecnológica.