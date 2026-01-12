Guerra de prohibiciones: Occidente contra DeepSeek

La startup china DeepSeek logró desestabilizar la economía estadounidense en tan solo un fin de semana. No solo eso, también logró eclipsar a la administración Trump, que en su primera semana anunció una alianza con Stargate, un proyecto en el que se destinarán 500 mil millones de dólares al desarrollo de la inteligencia artificial en Estados Unidos.

DeepSeek se presentó como un rival más poderoso que ChatGPT. Fue desarrollado por un equipo pequeño de programadores y su tecnología consume menos recursos que su rival de Occidente. Su amenaza al dominio tecnológico de Silicon Valley es tal, que Estados Unidos ya se está movilizando para bloquear su uso.

A pesar de la tensión política que se vive en estos momentos en el país, una vez más los republicanos y los demócratas se han unido con celeridad para bloquear el acceso a DeepSeek.

Legisladores demócratas y republicanos buscan impulsar una nueva propuesta de ley que acusa a la compañía china de operar como software espía para China Mobile, una de las principales operadoras móviles del país asiático.

Al igual que ocurrió con TikTok, EE.UU. reitera su acusación contra el gobierno chino por el uso de aplicaciones para recopilar datos de ciudadanos estadounidenses.

China desmintió la acusación y aseguró que se toma en serio la privacidad de los usuarios.

El gobierno de EE.UU. no es el único que busca prohibir el acceso a DeepSeek con cierta urgencia. Otros países comoAustralia, Italia, Corea del Sur y Taiwán han tomado medidas contra la herramienta de inteligencia artificial china.

Por el momento, el objetivo de EE.UU. es imponer una prohibición para que ningún ente público del país pueda usar la tecnología china. De hecho, la NASA ya ha bloqueado el acceso a la aplicación en sus oficinas y en los teléfonos de sus empleados. Esta serie de medidas mandan una señal importante a los ciudadanos del país.

La prohibición de DeepSeek en Estados Unidos busca restablecer el dominio de Silicon Valley. Sin embargo, el desarrollo de la inteligencia artificial avanza a un ritmo acelerado, mientras la regulación sobre la privacidad de los usuarios sigue siendo insuficiente. En este sentido, la Unión Europea adopta un enfoque más prudente frente al crecimiento incontrolado de estas tecnologías.

La nueva administración de Trump promete ser más laxa en la normativa relacionada con la inteligencia artificial. En su campaña, el presidente prometió dar mayor libertad a las grandes corporaciones y relajar las regulaciones.

El hecho de que los grandes magnates de Silicon Valley contaran con asientos en lugares prominentes durante la inauguración de Trump el mes pasado, deja claro que el nuevo gobierno tiene intenciones de ser más permisivo con ‘corporate America’.

Según la política de privacidad de la aplicación china DeepSeek, la compañía recopila información personal de los usuarios como emails, números de teléfono, contraseñas (para iniciar sesión), fechas de nacimiento, el historial del chat y de audio y los datos técnicos del dispositivo empleado para acceder al servicio. Además, se guarda el derecho a compartir esta información con empresas afiliadas, incluyendo anunciantes.

La política de privacidad de OpenAI no difiere mucho de la de su homólogo chino, ya que recopila exactamente la misma información y también establece que los datos pueden ser compartidos con empresas de terceros.

Occidente teme que el gobierno chino pueda acceder directamente a los datos privados de usuarios a nivel global y los utilice como una herramienta de espionaje o para influir en la opinión pública de distintos países.

El gobierno chino cuenta con la Ley de Inteligencia Nacional que, en un principio, le garantiza el acceso a datos de empresas privadas si es requerido por la ley.

La pregunta es si el nuevo gobierno de Estados Unidos regulará la privacidad de los usuarios, pero la respuesta parece evidente.