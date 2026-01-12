La española Logixs desembarca en Estados Unidos con su tecnología de inteligencia artificial

Las claves nuevo Generado con IA La empresa española Logixs llevará su tecnología de inteligencia artificial generativa a más de 600 instituciones educativas en Estados Unidos, tras un acuerdo con la Hispanic Association of Colleges and Universities (HACU). Universidades como UCLA, University of South Florida, University of Texas at El Paso y University of Massachusetts-Boston podrán emplear la IA de Logixs en proyectos de investigación y colaboración con empresas privadas. El acuerdo fortalece la internacionalización y presencia de Logixs en el mercado estadounidense, estableciendo su sede en Texas y centrando su crecimiento en innovación educativa y tecnológica. Logixs mantendrá el control mayoritario de los accionistas y buscará atraer talento especializado en IA generativa, consolidando su liderazgo en tecnología de impacto.

Un salto cualitativo y, sobre todo, geográficamente hablando. La española Logixs ha anunciado un acuerdo con la Hispanic Association of Colleges and Universities (HACU) por el que su tecnología de inteligencia artificial generativa llegará a más de 600 instituciones educativas americanas, como la UCLA (Universidad de California en los Ángeles), la University of South Florida, la University of Texas at El Paso y la University of Massachusetts-Boston.

La tecnología de IA generativa de Logixs será la base sobre la que todas estas instituciones formativas podrán trabajar en proyectos de investigación en IA y colaborar con empresas privadas en proyectos de investigación y desarrollo centrados en inteligencia artificial generativa, para fomentar la innovación educativa y tecnológica.

“La alianza refuerza nuestro compromiso con la innovación y pone a disposición de nuestras universidades la mejor tecnología y talento en IA generativa”, ha afirmado Antonio R. Flores, presidente y CEO de HACU en relación al acuerdo.

Talento y expansión internacional

La alianza estratégica con HACU marca un hito en la internacionalización y crecimiento global de Logixs, impulsando significativamente su presencia en el mercado estadounidense, donde implantará su tecnología para transformar el sistema educativo. De hecho, la española ya ha anunciado que establece su sede estadounidense en Texas.

"Este acuerdo refuerza nuestro compromiso de convertirnos en una empresa de referencia internacional en inteligencia artificial generativa y abre la puerta a trabajar estrechamente con empresas estadounidenses”, valoraba por su parte Francisco Moreno Balboa, CEO de Logixs.

Moreno también ha explicado que este acuerdo contribuirá a los planes de negocio de la española: “Mantener un crecimiento de dos dígitos, atraer y formar a los mejores talentos especializados en IA generativa y consolidar nuestro liderazgo mundial en tecnología de impacto”.

Además, desde Logixs aseguran que la empresa mantendrá el control mayoritario de los accionistas como parte de su estrategia de independencia e innovación.