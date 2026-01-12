DISRUPTORES Innovation Awards 2025: los nombres de los cinco finalistas en 'Mejor iniciativa en Latinoamérica'

Ignacio Diego (Blip) y Carlos Cendra (Mapfre Open Innovation) en la entrega del premio de 2024.

Las sinergias entre el ecosistema emprendedor e innovador de Latinoamérica y España son cada día más fuertes. Potentes proyectos encuentran a ambos lados del Atlántico una oportunidad para escalar y llevar su conocimiento y valor más allá de sus mercados unidos por una cultura de empresa similar y un idioma único.

DISRUPTORES reconocerá esta labor el próximo 23 de octubre en el Palacio Neptuno de Madrid en una gala donde se rendirá homenaje a la ardua labor de cinco finalistas cuyos nombres se desvela por fin este 1 de octubre.

Ainwater, Moova, Movizzon, Kigüi y Cargobot son las startups con presencia en Latinoamérica que están revolucionando la economía de la mano de la innovación y la tecnología para una economía cada día más digital y competitiva.

Los premios, cabe recordar, se otorgan tras una deliberación de un jurado independiente formado por personas de relevancia. Además, a todos los asistentes al evento se les entregará una nueva edición del anuario ‘Los 50 más disruptores’, en formato papel, en el que se han recopilado los 50 mejores temas publicados durante el último año en DISRUPTORES, junto a tribunas de representantes destacados del sector.

Se trata de una oportunidad única para consultar en un único trabajo el avance del mundo de la tecnología e innovación en habla hispana junto a las voces autorizadas del sector.

Conocemos ahora más en profundidad las iniciativas disruptoras que ya se han alzado con la distinción de ser finalista en la categoría 'Mejor iniciativa en Latinoamérica'.

El próximo 23 de octubre se dará a conocer el nombre del ganador seleccionado por el jurado.

Ainwater (Chile)

La startup Ainwater aplica inteligencia artificial al tratamiento de aguas para mejorar la eficiencia y sostenibilidad en el uso de los recursos hídricos.

A diferencia de otras soluciones, Ainwater no requiere retrofit y es altamente escalable, permitiendo su implementación en plantas de diferentes tamaños y sectores sin modificar su infraestructura existente.

Fundada por un joven emprendedor chileno, la startup ha logrado posicionarse en mercados clave como Brasil, México y Chile, y tiene previsto comenzar operaciones en España y Perú en 2025.

Con el respaldo del ICEX y ProChile, Ainwater busca consolidarse en el ecosistema industrial y sanitario español. La startup participa activamente en eventos estratégicos para tejer alianzas y posicionar su tecnología como referente en gestión inteligente del agua.

Moova (Argentina)

La argentina Moova se consolida como uno de los actores clave en la transformación digital del sector logístico en Latinoamérica.

Su apuesta por la eficiencia tecnológica ha dado un salto cualitativo tras adquirir la startup española Vonzu, con sede en Barcelona, lo que ha dado lugar a una propuesta global con base en dos continentes.

La operación, respaldada por inversores como Toyota Tsusho, FJ Labs y Wayra, permitirá escalar el modelo de gestión de última milla de Vonzu a nuevos mercados y afianzar sinergias entre Europa y Latinoamérica.

Iberia ya se ha incorporado como primer cliente en esta nueva etapa de expansión internacional.

Movizzon (Chile)

Movizzon, especializada en soluciones para mejorar la experiencia del cliente, ha lanzado en 2025 una nueva herramienta basada en inteligencia artificial y automatización avanzada capaz de estimar el NPS (Net Promoter Score) en tiempo real, sin necesidad de realizar encuestas directas.

Concretamente, esta tecnología, basada en IA, es capaz de tomar control de un dispositivo móvil y emular diferentes acciones, como si fuera una persona real. Cada vez que detecta una potencial incidencia genera una alerta temprana que envía en tiempo real a las entidades a través de WhatsApp y correo electrónico.

La tecnología de esta startup chilena ya ha sido adoptada por grandes entidades como BBVA, y ha sido reconocida con el Premio Oro en los Fintech Américas Awards 2025, celebrados en Miami.

Movizzon afianza así su liderazgo como proveedor estratégico en el ecosistema fintech de la región.

Kigüi (Argentina)

Kigüi impulsa la reducción del desperdicio alimentario en supermercados mediante inteligencia artificial. Su tecnología ayuda a optimizar inventarios y promover el consumo de productos próximos a vencer, reduciendo así las pérdidas y fomentando un consumo más consciente.

La startup ha colaborado con Walmart México, Sigma Alimentos y Cencosud Perú. Fue seleccionada por el fondo Impact Accelerator de Amazon en 2023 y ha sido incluida en la lista de Forbes 30 en México, lo que avala su impacto y potencial transformador en toda la región.

La propuesta tecnológica consiste inteligencia artificial para optimizar la cadena de suministro de alimentos, gestionando fechas de caducidad, aumentando las ventas y reduciendo el desperdicio de alimentos en supermercados.

Cargobot (EEUU)

Fundada por el español Fernando Correa en Estados Unidos, Cargobot se ha convertido en un referente en logística terrestre para sectores como alimentación, materias primas o construcción. La compañía opera en el mercado estadounidense y tiene en Latinoamérica también uno de sus mercados con mayor potencia.

En la actualidad, Cargobot refuerza su presencia en Europa con el lanzamiento de Planimatik en España. Planimatik permite mejorar hasta un 40% la eficiencia operativa en la planificación y gestión de cargas gracias al uso de inteligencia artificial.

Esta nueva solución marca el inicio de una etapa de expansión internacional con España como puerta de entrada al mercado europeo. Y es que la plataforma es ideal para empresas que mueven grandes volúmenes de carga en sectores como la alimentación, materias primas, construcción o retail, entre otras.