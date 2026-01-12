Coatlicue: el supercomputador que promete transformar el clima, la energía, la movilidad y la seguridad de México

El desarrollo contará con la colaboración del Barcelona Supercomputing Center y el C-DAC de la India, y será operado por personal mexicano previamente capacitado.

Coatlicue estará disponible para instituciones públicas, empresas y startups, facilitando el desarrollo de inteligencia artificial y acelerando investigaciones científicas nacionales.

El proyecto implica una inversión de 300 millones de euros y busca transformar áreas estratégicas como clima, energía, movilidad, seguridad y la eficiencia administrativa del país.

México construirá Coatlicue, el supercomputador más potente de Latinoamérica, con 14,480 GPUs y una capacidad de 314,000 billones de operaciones por segundo.

Las mañaneras, las ruedas de prensa matutinas del gobierno mexicano, fueron el espacio elegido por la presidenta Claudia Sheinbaum para anunciar que México construirá el que será el supercomputador más potente de toda Latinoamérica, un proyecto presentado como un avance “histórico” para el país y como una inversión estratégica en el futuro tecnológico nacional.

El anuncio marca un giro tecnológico importante porque México ha tenido históricamente una capacidad limitada en cómputo avanzado y muchas instituciones dependen hoy de servicios comerciales en el extranjero.

Coatlicue será el nombre de este ambicioso sistema, que aspira a “concentrar 14.480 GPUs capaces de realizar 314.000 billones de operaciones por segundo”, con el objetivo de colocar a México en una posición destacada en el ámbito del cómputo avanzado.

El proyecto contempla una inversión aproximada de 300 millones de euros (6.000 millones de pesos mexicanos) y se prevé que esté completado en un plazo de dos años. El nuevo equipo marcaría un salto considerable en la infraestructura científica del país.

El objetivo central es que el supercomputador procese enormes volúmenes de información en cuestión de segundos, reduciendo de manera significativa los tiempos que actualmente enfrentan las dependencias gubernamentales al trabajar con bases de datos complejas. Esta capacidad permitiría optimizar procesos internos y agilizar decisiones críticas. Su rendimiento permitirá transformar la eficiencia administrativa.

Áreas estratégicas

Los usos planeados son amplios y estratégicos, ya que el gobierno busca que Coatlicue mejore la precisión de las previsiones climáticas, optimice la gestión del gasto energético, impulse el crecimiento de las cosechas (algo que India ya realiza con un sistema similar), refuerce la lucha contra la evasión fiscal, potencie las telecomunicaciones y facilite la planificación de la movilidad urbana, entre otros.

Además, será una herramienta fundamental para acelerar investigaciones científicas dentro del país.

El gobierno indicó también que compartirá la capacidad de Coatlicue con emprendedores y empresas del sector privado. “Se apoyará a proyectos de emprendedores. Por ejemplo, si una startup requiere un gran volumen de cómputo para su negocio, podrá reservar capacidad del supercomputador”, explicaron los responsables del proyecto.

Para el ecosistema tecnológico mexicano, esto puede significar la primera oportunidad real de entrenar modelos avanzados de IA sin costos que normalmente obligan a las startups a recurrir a infraestructura extranjera.

El desarrollo de Coatlicue será realizado en coordinación con Infotec (el área de desarrollo tecnológico del gobierno) y la Agencia de Transformación Digital, junto con instituciones académicas como el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica.

La decisión de integrar a instituciones académicas y centros tecnológicos apunta a un modelo de gobernanza más amplio, donde este supercomputador funcione como un recurso científico nacional y no solo como una herramienta administrativa.

Socios especializados

En el apartado técnico internacional, el Barcelona Supercomputing Center (BSC) y el Centro para el Desarrollo de Cómputo Avanzado C-DAC de la India serán socios especializados en el proyecto.

Está previsto que el sistema sea operado exclusivamente por ciudadanos mexicanos que recibirán formación previa en el BSC, donde ya han sido capacitados más de 1.000 mexicanos.

Científicos, emprendedores y estudiantes también podrán acceder al uso de Coatlicue bajo criterios establecidos por el gobierno.

La ubicación definitiva aún no ha sido seleccionada. El gobierno analiza propuestas que consideran las necesidades energéticas, la disponibilidad de recursos hidráulicos indispensables para mantener temperaturas adecuadas y la viabilidad de operar un sistema que requerirá grandes cantidades de agua. También se realizan estudios sobre la sismicidad de cada región. El anuncio oficial tendrá lugar en enero.

El más potente de Latinoamérica

En la actualidad, Pegaso es el supercomputador más grande de la región y se encuentra en Brasil. Se trata de un sistema privado que alcanza los 42.000 billones de operaciones por segundo.

Con Coatlicue, México pasaría a contar con un equipo siete veces más potente, lo que representaría un liderazgo tecnológico sin precedentes en América Latina.

No es un terreno completamente nuevo para México. Actualmente, el país cuenta con Yuca, ubicado en la Universidad del Estado de Sonora, que procesa más de 2.000 billones de datos por segundo.

“La construcción se iniciará el próximo año”, señaló la presidenta Sheinbaum. “El supercomputador permitirá que México ingrese plenamente a la era de la inteligencia artificial y del procesamiento de datos, ya que hoy no contamos con la capacidad suficiente para ello”. Con este anuncio, el país apuesta por un desarrollo tecnológico acelerado.