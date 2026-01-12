Brasil avanza hacia la agricultura 6.0 con el foco puesto en la tecnología y la sostenibilidad

La apuesta por la agricultura 6.0 incluye tecnologías avanzadas como inteligencia artificial, edición genética y blockchain, enfocándose en la sostenibilidad y la recuperación de millones de hectáreas de pastos degradados.

Brasil impulsa la digitalización del sector agropecuario, aunque enfrenta desafíos como la baja calidad de la conectividad en zonas rurales, promoviendo iniciativas como Pronaf Conectividad y Semear Digital.

El país implementa una estrategia integral que abarca biodiversidad, agricultura digital, bioeconomía y sostenibilidad, apoyada por programas como ZARC y Proagro para reducir pérdidas agrícolas y enfrentar el cambio climático.

Brasil ha sido el país invitado de Expo Agritech 2025, que celebró su segunda edición en Málaga (España), concentrando a más de 8.000 profesionales para descubrir y analizar cómo la innovación tecnológica está dibujando ya el futuro del sector.

Una cita en la que Brasil compartía su modelo de transformación digital y sostenibilidad, impulsado por políticas públicas, ciencia, tecnología y colaboración público-privada de la mano de Sibelle de Andrade Silva, representante del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento del Brasil.

Como explicó, el país, a través de iniciativas coordinadas por el Ministerio y la empresa pública Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa) aplica una estrategia integral basada en cuatro ejes: biodiversidad, agricultura digital, bioeconomía y sostenibilidad.

Dicha estrategia se ejecuta a través de programas como Zonificación Agrícola de Riesgo Climático (ZARC), una herramienta que analiza datos meteorológicos y de suelo para definir las mejores épocas y regiones de siembra, reduciendo las pérdidas agrícolas hasta en un 70% desde su integración con el programa de seguros Proagro. Este sistema, disponible también a través de una aplicación móvil, permite a los agricultores tomar decisiones informadas frente al cambio climático.

La ponencia también abordó el papel clave de la digitalización en el desarrollo del sector. “La digitalización facilita el acceso a la financiación, impulsa el crecimiento económico y el empleo y contribuye a una gobernanza de mayor calidad, basada en la trazabilidad de los flujos financieros, una transparencia más elevada y una confianza reforzada entre los actores del sistema”, afirmaba Sibelle de Andrade Silva.

de Sibelle de Andrade Silva, representante del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento del Brasil.

Pero en esa meta, Brasil cuenta con una importante barrera, según explicó y es que a pesar de que el 74% de los hogares rurales brasileños cuenta con conexión a internet, solo el 5% disfruta de conectividad de calidad. “Tenemos una alta conectividad pero de mala calidad y es necesario abordar esta brecha y solventarla para que la digitalización sea realmente una posibilidad para todos nuestros agricultores”, decía.

Para frenar este desequilibrio, se están impulsando proyectos como Pronaf Conectividad, que facilita inversiones en infraestructura digital rural, y Semear Digital, una iniciativa que promueve la inclusión tecnológica en municipios agrícolas.

Impulsar la conectividad y la colaboración

En paralelo y para potenciar la innovación en el ecosistema agro, el gobierno de Brasil cuenta con el hub Mapa Conecta, que tiene como objetivo promover alianzas entre startups, productores y entidades gubernamentales. “Queremos consolidarnos como referencia mundial en la promoción de la innovación abierta, impulsando tecnologías que fomenten conexiones, alianzas y soluciones innovadoras capaces de generar valor en el sector agropecuario”, compartía.

Fruto de este impulso, en los últimos años “más del 70% de las startups agropecuarias del país han crecido gracias a políticas de incentivo y deducciones fiscales de hasta el 34%, añadía Sibelle de Andrade Silva.

Tras la Agricultura 4.0 y 5.0 gracias a la adopción de tecnologías “que optimizan la producción, la comunicación máquina a máquina y los avances en agricultura de precisión, big data e Internet de las Cosas”, hoy Brasil ya apuesta por el mañana y la agricultura 6.0 donde la demanda, según la representante del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento del Brasil.

Un mañana en el que la demanda se centrará, en su opinión, en ampliar el uso de tecnologías como la edición genética, la fenotipificación, la inteligencia artificial y blockchain con un enfoque claro en la sostenibilidad.

Todas estas herramientas permiten medir la huella de carbono, optimizar el uso del suelo mediante bioanálisis y garantizar prácticas sostenibles en la producción. En esta línea, Brasil avanza en la recuperación de 40 millones de hectáreas de pastos degradados, dentro de su “camino verde” hacia una agricultura baja en emisiones.